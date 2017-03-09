  • Редкий зубатый кит впервые снят на видео
    В кадре — редкий ремнезуб Тру.
  • Редкий зубатый кит впервые снят на видео
    Скелет Mesoplodon mirus. Фото: Ryan Somma / Flickr.com
Звери

Редкий зубатый кит впервые снят на видео

Ремнезуб Тру — одно из самых малоизученных морских млекопитающих. Он был описан в 1913 году, но в объектив подводной видеокамеры попал лишь сто лет спустя.
Николай Кулапов
9 марта 2017 в 14:05
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Видео сняли участники морской экскурсии недалеко от берегов Пику — одного из Азорских островов. Три ремнезуба почти 10 минут неторопливо кружили возле маленькой надувной лодки. К счастью, животные не спешили уходить на глубину, и пассажиры успели снять их, опустив камеру в прозрачную воду.



Ролик представляет большую ценность для специалистов. Например, он говорит о том, что ареал этих млекопитающих в Северной Атлантике простирается южнее, чем считалось до сих пор. Их также наблюдали в умеренных широтах Южной Атлантики, водах Австралии и Новой Зеландии.

Подобно кашалотам, ремнезубы предпочитают глубокие воды (в отличие, например, от косаток, которые чаще встречаются в зоне шельфа). Они отличные ныряльщики, способные погружаться на 800 метров и задерживать дыхание на 45 минут.

В те редкие моменты, когда они поднимаются за новым глотком воздуха, над водой обычно показывается лишь дыхало и спинной плавник. Видео, сделанное у Азорского архипелага — редкая возможность увидеть этих неуловимых животных во всей красе.

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