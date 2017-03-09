Редкий зубатый кит впервые снят на видео
Видео сняли участники морской экскурсии недалеко от берегов Пику — одного из Азорских островов. Три ремнезуба почти 10 минут неторопливо кружили возле маленькой надувной лодки. К счастью, животные не спешили уходить на глубину, и пассажиры успели снять их, опустив камеру в прозрачную воду.
Ролик представляет большую ценность для специалистов. Например, он говорит о том, что ареал этих млекопитающих в Северной Атлантике простирается южнее, чем считалось до сих пор. Их также наблюдали в умеренных широтах Южной Атлантики, водах Австралии и Новой Зеландии.
Подобно кашалотам, ремнезубы предпочитают глубокие воды (в отличие, например, от косаток, которые чаще встречаются в зоне шельфа). Они отличные ныряльщики, способные погружаться на 800 метров и задерживать дыхание на 45 минут.
В те редкие моменты, когда они поднимаются за новым глотком воздуха, над водой обычно показывается лишь дыхало и спинной плавник. Видео, сделанное у Азорского архипелага — редкая возможность увидеть этих неуловимых животных во всей красе.