  • Лигр и тигон: зачем скрещивают кошачьих?
    На снимке — лигр, помесь льва и тигра. Фото: Андрей Поляков
  • Лигр и тигон: зачем скрещивают кошачьих?
    Лигрица из Новосибирского зоопарка. Фото: Акулинина Ольга
Звери

Лигр и тигон: зачем скрещивают кошачьих?

Лигр, тигон, леопон и ягулеп — кажется, что эти слова выдумал ребенок. Однако так называют реальных животных, родившихся в неволе.
Николай Кулапов
27 февраля 2017 в 18:24
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Гибридов тигров, львов, леопардов и ягуаров принято называть «двойными» словами, первый слог которых наследуется от отца, а второй обозначает видовую принадлежность матери.

Как правило, представители этих видов не спариваются друг с другом, поскольку их ареалы почти не пересекаются. Гибриды появляются на свет исключительно в зоопарках, неизбежно становясь популярными «экспонатами».

Такая судьба, например, ожидает лигров — самых больших кошек на планете. Взрослый лигр в два раза тяжелее собственных отца или матери и может достигать четырех метров в длину. Самым крупным лигром считается внесенный в книгу рекордов Гиннеса 400-килограммовый Геркулес.

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Тигров и львов разделяют примерно семь миллионов лет обособленной эволюции, однако эти животные способны к скрещиванию. Впрочем, как заявляет специалист из природоохранной организации Panthera Люк Хантер, при межвидовых контактах велики шансы генетических нарушений: детеныши почти наверняка будут стерильны.

Поскольку лигры и их собратья появляются на свет нерегулярно, их врожденные недуги еще не исследованы до конца.

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