  • Лягушки величиной с ноготь
    На снимке — недавно открытая Nyctibatrachus pulivijayani длиной всего 13,6 мм Фото: SD Biju​
  • Лягушки величиной с ноготь
    Длина Nyctibatrachus manalari — 13 мм с небольшим. Эту особь нашли в окресностях чайной плантации. Фото: SD Biju​
Звери

Лягушки величиной с ноготь

В Индии найдены семь новых видов лягушек. Представители четырех из них так малы, что могут расположиться на ногте большого пальца.
Николай Кулапов
22 февраля 2017 в 19:59
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Биологи обнаружили лягушек на территории Западных Гат — горной цепи в Индостане. Амфибии, обитающие в лесистых предгорьях, настолько малы, что легко помещаются на монете в пять рупий (для сравнения: у российских пятирублевых монет тот же диаметр — 24 мм).

На фото: 12,2-милиметровая Nyctibatrachus robinmoorei на монетке в 5 рупий.

  • Лягушки величиной с ноготь
    Фото: SD Biju​


В течение нескольких лет (в 2002 и 2013−2016) четверо индийских герпетологов изучали этих миниатюрных амфибий в лесах штатов Керала и Тамилнад. Найти их в густой лесной подстилке стоило немалых усилий.


«Обнаружить лягушек, подающих голос из-под толстого слоя опавшей листвы, было чрезвычайно трудно. Вдобавок они сразу замолкали, стоило нам приблизиться», — рассказал National Geographic
один из биологов, Сонали Гарг.

Изучив звуки лягушек, их строение и проведя анализ ДНК, Гарг и его коллеги убедились, что имеют дело с не описанными ранее видами.

Крупные особи одного из них достигали 38 мм в длину, а самые мелкие представители другого — 12 мм. Ученые отнесли новых животных к роду Nyctibatrachus. Это не самые маленькие лягушки: новогвинейская Paedophryne amauens еще меньше, ее длина — всего 7,7 мм.

Vijayan's night frog.jpg

Западные Гаты, где были найдены лягушки, отличаются огромным биоразнообразием. С 2001 по 2015 здесь обнаружено 159 новых видов амфибий. Однако сохранность местной экосистемы вызывает опасения у биологов: вновь открытым (а также вовсе не изученным) видам угрожают растущие города и плантации.

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