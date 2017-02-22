Лягушки величиной с ноготь
Биологи обнаружили лягушек на территории Западных Гат — горной цепи в Индостане. Амфибии, обитающие в лесистых предгорьях, настолько малы, что легко помещаются на монете в пять рупий (для сравнения: у российских пятирублевых монет тот же диаметр — 24 мм).
На фото: 12,2-милиметровая Nyctibatrachus robinmoorei на монетке в 5 рупий.
В течение нескольких лет (в 2002 и 2013−2016) четверо индийских герпетологов изучали этих миниатюрных амфибий в лесах штатов Керала и Тамилнад. Найти их в густой лесной подстилке стоило немалых усилий.
«Обнаружить лягушек, подающих голос из-под толстого слоя опавшей листвы, было чрезвычайно трудно. Вдобавок они сразу замолкали, стоило нам приблизиться», — рассказал National Geographic
один из биологов, Сонали Гарг.
Изучив звуки лягушек, их строение и проведя анализ ДНК, Гарг и его коллеги убедились, что имеют дело с не описанными ранее видами.
Крупные особи одного из них достигали 38 мм в длину, а самые мелкие представители другого — 12 мм. Ученые отнесли новых животных к роду Nyctibatrachus. Это не самые маленькие лягушки: новогвинейская Paedophryne amauens еще меньше, ее длина — всего 7,7 мм.
Западные Гаты, где были найдены лягушки, отличаются огромным биоразнообразием. С 2001 по 2015 здесь обнаружено 159 новых видов амфибий. Однако сохранность местной экосистемы вызывает опасения у биологов: вновь открытым (а также вовсе не изученным) видам угрожают растущие города и плантации.