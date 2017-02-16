Крошечная антилопа родилась в британском зоопарке
Малыш Танос — преставитель рода дик-диков, один из самых маленьких антилоп на свете. Его рост — всего 19 см. Правда, ему предстоит еще подрасти: взрослые дик-дики в два раза выше него.
Детеныш осиротел в день своего рождения, поэтому заботу о нем взяли на себя смотрители Честерского зоопарка.
Антилопу кормят молоком пять раз в день. Вскоре она повзрослеет и перейдет на твердую пищу. На воле дик-дики питаются листьями и побегами кустарников, а также ягодами и плодами. Живут они в зарослях кустарника — буше — на востоке Африканского континента. Свое видовое название Madoqua kirkii эти антилопы получили в честь сэра Джона Кирка — шотландского натуралиста XIX века.
Прочтите о геренуках — единственных антилопах, которые питаются, стоя на задних ногах.