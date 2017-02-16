?>
  • Крошечная антилопа родилась в британском зоопарке
    Фото: Chester Zoo / youtube.com
  • Крошечная антилопа родилась в британском зоопарке
    Фото: Chester Zoo / youtube.com
Звери

Крошечная антилопа родилась в британском зоопарке

Мама малыша погибла вскоре после родов. Теперь о нем заботятся сотрудники зоопарка.
Николай Кулапов
16 февраля 2017 в 18:31
4

Малыш Танос — преставитель рода дик-диков, один из самых маленьких антилоп на свете. Его рост — всего 19 см. Правда, ему предстоит еще подрасти: взрослые дик-дики в два раза выше него.

Детеныш осиротел в день своего рождения, поэтому заботу о нем взяли на себя смотрители Честерского зоопарка.


Антилопу кормят молоком пять раз в день. Вскоре она повзрослеет и перейдет на твердую пищу. На воле дик-дики питаются листьями и побегами кустарников, а также ягодами и плодами. Живут они в зарослях кустарника — буше — на востоке Африканского континента. Свое видовое название Madoqua kirkii эти антилопы получили в честь сэра Джона Кирка — шотландского натуралиста XIX века.

Прочтите о геренуках — единственных антилопах, которые питаются, стоя на задних ногах.

Тоже интересно

Саблерогие антилопы вернулись в Сахару

Обсудить
СМИ2
Хьюстон, у нас проблема: обнаружили загадочную «космическую капсулу»
Хьюстон, у нас проблема: обнаружили загадочную «космическую капсулу»
Тоже интересно
Гепарды: бежать, чтобы выжить
Гепарды: бежать, чтобы выжить
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Мир, труд, туризм!
Мир, труд, туризм!