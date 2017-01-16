Дайан Фосси: жизнь среди горилл
Фото: Dian Fossey Gorilla Fund International
Дайан Фосси родилась 16 января 1932 года в Сан-Франциско. В 1954 году она окончила Университет штата Калифорния в Сан-Хосе, где изучала реабилитационную терапию. Спустя почти 10 лет, в 1963 году, потратив все свои сбережения, Фосси отправилась в путешествие по Африке, что стало поворотным моментом в ее жизни.
В Танзании она познакомилась с Луисом Лики, археологом и антропологом, работы которого имеют большую ценность в изучении того, как эволюционировал человек. Он рассказал Фосси о Джейн Гудолл и ее жизни среди шимпанзе в рамках исследования, начавшегося тремя годами ранее. Благодаря усилиям Лики в 1966 году Фосси стала изучать поведение горных горилл и продолжала свои исследования в течение 18 лет. Ее работы расширили наши знания о методах общения у горилл, их привычках и социальной иерархии.
Всю свою жизнь Дайан Фосси выступала за сохранение популяций горилл, и в 1983 году она опубликовала книгу «Гориллы в тумане» (Gorillas in the Mist), которая позже легла в основу одноименного фильма.
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Несколькими годами ранее Фосси написала статью «Подружиться с горными гориллами» (Making Friends With Mountain Gorillas) для журнала National Geographic, в которой она рассказала о том, как ей удалось найти общий язык с приматами:
«В учебных пособиях советуют только сидеть и наблюдать. Меня такой метод не устраивал. Я чувствовала, что гориллы будут с недоверием относиться к чужаку, который только и делает, что смотрит на них в упор. Вместо этого я попробовала добиться их доверия и вела себя как горилла. Я подражала им в том, как они едят и ухаживают за своим телом, а позже копировала их голосовые сигналы, когда смогла распознать, что каждый из них означает».
Дайан Фосси была убита в исследовательском лагере на горе Бисоке (на границе ДР Конго и Руанды) 26 декабря 1985 года. Расследование ее убийства ведется до сих пор, а дело, начало которому она положила, продолжается благодаря фонду Dian Fossey Gorilla Fund International.