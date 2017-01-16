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Дайан Фосси: жизнь среди горилл

16 января 2017 года исполняется 85 лет со дня рождения Дайан Фосси — ведущего специалиста по изучению горных горилл в лесах Руанды.
National Geographic Россия
16 января 2017 в 19:59
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  • Дайан Фосси: жизнь среди горилл

Фото: Dian Fossey Gorilla Fund International

Дайан Фосси родилась 16 января 1932 года в Сан-Франциско. В 1954 году она окончила Университет штата Калифорния в Сан-Хосе, где изучала реабилитационную терапию. Спустя почти 10 лет, в 1963 году, потратив все свои сбережения, Фосси отправилась в путешествие по Африке, что стало поворотным моментом в ее жизни.

В Танзании она познакомилась с Луисом Лики, археологом и антропологом, работы которого имеют большую ценность в изучении того, как эволюционировал человек. Он рассказал Фосси о Джейн Гудолл и ее жизни среди шимпанзе в рамках исследования, начавшегося тремя годами ранее. Благодаря усилиям Лики в 1966 году Фосси стала изучать поведение горных горилл и продолжала свои исследования в течение 18 лет. Ее работы расширили наши знания о методах общения у горилл, их привычках и социальной иерархии.

Всю свою жизнь Дайан Фосси выступала за сохранение популяций горилл, и в 1983 году она опубликовала книгу «Гориллы в тумане» (Gorillas in the Mist), которая позже легла в основу одноименного фильма.

  • Дайан Фосси: жизнь среди горилл
Фото: Dian Fossey Gorilla Fund International Читать далее

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