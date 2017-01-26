-
Шаман-мусульманин Мас Эко обеспечивает ясное небо для промо-акции на китайский Новый год. Фото: Марк Левитин
-
Ученики Вариби, главного шаман-гуру Джокьякарты, готовятся к испытанию каленым железом — им предстоит коснуться раскаленного металла языком 39 раз. Фото: Евгения Одинцова
-
Фото: Евгения Одинцова
-
Насаженные на тросточки от веника перцы чили и ладан — непременные атрибуты яванских пауанг-худжанов. Фото: Евгения Одинцова
-
Мас Эко за работой. Фото: Марк Левитин
«Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя
Джакарта. На втором этаже мечети рядом с балконом сидит полноватый 46-летний мужчина в синтетической футболке и поношенных черных штанах. Он сосредоточенно смотрит на небо, перебирает четки, что-то бормочет, сворачивает губы трубочкой и дует вверх, качая головой. Это Мас Эко, представитель распространенной в Индонезии профессии. Он пауанг-худжан, что означает «укротитель дождя». За полтора миллиона индонезийских рупий, что составляет примерно 7000 рублей, Мас Эко прогонит в этот вечер от отеля Grand Hyatt, где празднуют свадьбу его клиенты, все тучи.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ШАМАНЫ
В России и других странах перед майскими праздниками и Днем города разгон облаков осуществляют самолеты, распыляющие реагенты. Удовольствие дорогое, организовать подобное перед вечеринкой на даче мало кто может. В Индонезии же проблема уже несколько веков легко и просто решается с помощью укротителей дождя и доступна всем слоям населения. Пауанг-худжаны расцветают в сезон дождей, обслуживая большую часть праздников на открытом воздухе — от свадеб до торжеств, которые устраивает правительство. Самый урожайный месяц — декабрь, в среднем выливающий 283 мм осадков на головы граждан страны и до 30 миллионов рупий в месяц — в карман удачливого пауанг-худжана. В Индонезии сопоставимым доходом могут похвастаться опытные банковские управленцы. Читать далее
Свой пауанг-худжан, а то и несколько, есть во многих деревнях. В крупных городах их количество может доходить до нескольких десятков. Вплоть до 2013 года в годовом бюджете Сурабайи, второго по численности индонезийского города, на погодных шаманов отводилась отдельная строка. «Они получали до пяти миллионов индонезийских рупий [около 25 тысяч рублей] за заказ. Это больше, чем зарабатывают университетские преподаватели», — рассказывает Бактионо, член городского совета и бывший председатель комиссии по благосостоянию народа. Уверенный в том, что бюджетные деньги лучше тратить на науку, в 2014 году он выступил против традиции нанимать шаманов. Сегодня в Сурабайе и Джакарте этой практике официально положен конец. Губернатор столицы, китаец по происхождению Басуки Чахая Пурнама по прозвищу Ахок, перевел все финансовые отчеты в онлайн, каждому виду работ теперь присваивается номер и тариф. Укротителям дождей в электронных отчетах места не нашлось.
Неофициально же обращаться к шаманам не запрещено. «Специально на пауанг-худжанов деньги, конечно же, не выделяются, но стороннее агентство, которое организует мероприятия для администрации, распоряжается деньгами по своему усмотрению и может его нанять», — объясняет Мента Бангун, глава департамента по связям с общественностью администрации Джакарты. В августе-2016 Мас Эко отваживал тучи от места, где проводилось мероприятие департамента туризма Джакарты. А первыми его заказчиками десять лет назад были армейские чиновники, проводившие парад у национального монумента Индонезии в центре города.
АЛЛАХ И ДЖИННЫ
Задача большинства шаманов заключается в том, чтобы не допустить или прогнать тучи с места проведения мероприятия. Работа начинается за день или за несколько часов до мероприятия. Шаманы-мусульмане, как Мас Эко, взывают к Аллаху — и по этому поводу среди исламоведов есть определенные разногласия.
«Ислам не запрещает просить бога, чтобы не было дождя, — считает Хусни Исмаил, специалист по религии при мечети Истикляль, главной мечети Индонезии и крупнейшей в Юго-Восточной Азии. — Люди молятся о том, чтобы у них был достаток, здоровье и много других вещей. Точно так же они могут молиться и о том, чтобы не было дождя».
С ним не согласен Бахтияр Насир, специалист по юриспруденции ислама и глава мусульманской школы-интерната. «В исламе считается, что дождь — это благодать, — говорит он — Просить о том, чтобы не было дождя, можно только в исключительных ситуациях, когда это представляет опасность для людей, как в случае с Ноем и всемирным потопом. Однако в таком случае на молитву должны выходить все люди, от мала до велика, и молиться вместе. Просить же об этом только ради какого-то мероприятия — это грех, а те, кто прибегает к помощи духов и джиннов — идолопоклонники, так как джинны — это от Сатаны».
Традиционные пауанг-худжаны прибегают к услугам джиннов. Их помощь, вопреки моим ожиданиям, оказалась не связана с тем, что они собственноручно разгоняют облака. Как объяснил Хаджи Руди, укротитель дождя с 20-летним опытом и 100-процентной эффективностью (его контакты мне даже дали в администрации Джакарты — на случай, если потребуется разогнать тучи), джинны нужны для того, чтобы сообщить шаману, в какую сторону лучше отсылать неугодное облако. Логика в том, что они везде летают и знают, где на небе есть свободное место. Это очень облегчает работу укротителей дождя, которые тратят много энергии, сканируя небесное пространство. С джиннами шаманы общаются телепатически на языке коренных народов местности: будь то яванский, сунданский, балийский
На английском или русском джинны, как сказали мне шаманы, скорее всего, не разговаривают.
Методов задабривания джиннов великое множество. В разных частях страны они отличаются; в основном, это связано с верованиями местных народов. Самые распространенные дары джиннам — перцы чили, цветы, ножи, камни и связки бананов, символизирующие ладони, распростертые к небу в просьбе.
«А еще некоторые используют для задабривания джиннов кэмэньян», — шепотом и прикрывая рот ладошкой, говорит 34-летний шаман Джимми Сетиаван (магическое имя Ки Аван, в переводе «Мистер Облако»). В мирской жизни он глава отдела кадров компании-производителя пальмового масла и не распространяется коллегам о своих сверхъестественных способностях. Кэмэньян, оказавшийся обычным ладаном, в Индонезии имеет репутацию помощника черных магов.
Самые продвинутые укротители не ловят джиннов в небе, а имеют своих собственных. Прирученные джинны живут в артефактах: старинных клинках, древках, рукоятках, хлыстах, мечах и прочих предметах, которые обычно можно увидеть в сувенирных лавках.
Другой счастливый обладатель артефактов и укротитель дождя — 44-летний Муги Суятно. Он работает в отделе протокола мэрии Джокьякарты, то есть собственно там, где и следят за тем, чтобы праздники проходили без сучка и задоринки. Как признался Суятно, он и совершенно безвозмездно помогает коллегам, отгоняя дождь от официальных городских мероприятий. Его артефакты — это крисы, индонезийские клинки. «Они достались мне от дальнего родственника, к которому я как-то зашел в гости, — рассказывает Муги. — Тогда я еще не был пауанг-худжаном». Крисы вертикально стояли острием вниз на журнальном столике, что противоречило здравому смыслу и законам физики. Будущий укротитель дождя попытался поднять один из клинков, но не смог даже сдвинуть его с места. Тогде он поднес свою руку к другому клинку, и тот вдруг сам упал к нему на ладонь, слегка поранив при этом линию жизни. Затем поддались два других. «Клинки были посланы мне судьбой», — говорит Муги.
Есть и такие укротители дождя, которые не прогоняют тучи, а сдерживают капли своей энергией. Таким шаманам нужно присутствовать на мероприятии все время, концентрируясь на туче. «Узнать его просто — это человек со сосредоточенным лицом и единственный, который ничего не ест, — говорит Сетиаван. — И, как правило, в тот самый момент, когда мероприятие заканчивается, пауанг-худжан наконец расслабляется и резко начинается проливной дождь».
ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Чаще всего профессия шамана передается по наследству: от отца, бабушки, дедушки, старшего брата и так далее. Мас Эко говорит, что укротителем дождя была его бабушка, а из двух его сыновей у одного уже тоже получается прогонять дождь. Однако если у вас в роду пауанг-худжанов не было, отчаиваться рано — всему можно научиться.
«Стать укротителем дождя может каждый, но для этого нужно готовиться — укреплять ауру и учиться управлять своей энергией», — объясняет Сетиаван. Сильная аура — это база, на которой все строится; как среднее образование, после которого можно выбирать специальность и поступать в университет. Укрепление ауры длится от трех месяцев до примерно года (у некоторых бывает и дольше) и состоит из медитаций и дыхательных практик. Дыхательным упражнениям нужно уделять особое внимание: без них аура вырастет, но останется рыхлой и слабенькой — как, например, у меня.
О важности ауры говорит и Хари Тирто Джатмико, глава пиар-службы Индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики, сам метеоролог по образованию. «Вы, должно быть, знаете, что энергию можно передвигать и удерживать в течение определенного времени. Так же это работает и с дождем. У человеческого тела есть аура. Пауанг-худжан и использует ее, чтобы прогнать облака».
Джимми Сетиаван начал учиться в 14 лет. Его учителем был одноклассник, козырявший тем, что мог выходить из астрального тела и бродить по квартирам своих друзей. Вначале Джимми ему не верил, но после того, как тот нашел его кошелек, был покорен и решил, что хочет так же. Три месяца он укреплял ауру, в 16 лет начал лечить, а потом несколько раз подрабатывал укротителем дождя.
Главный шаман-гуру Джокьякарты, центра культурных традиций страны, Вариби — бывший телевизионный продюсер, а ныне радиоведущий, укрощающий дождь для больших концертов. Каждую неделю сотня учеников Вариби собираются у него и учатся укреплять свою энергетику по методам яванизма, традиционной религии острова Ява. Кроме медитаций и дыхательных упражнений, в ход идет каленое железо. В течение часового урока ученики должны прикоснуться языком к раскаленным металлическим палкам 39 раз. На все дается три подхода — по 13 раз за каждый. В идеале нужно не просто прикоснуться, а задержаться языком на три секунды.
Через несколько месяцев аура становится сильна и упруга, а ученик готов к разнообразным чудесам яванской магии: он может лечить, предсказывать будущее, а может и укрощать дождь. В ученики принимают любого, среди них иногда встречаются и иностранцы. Большинство из них, однако, пауанг-худжанами становиться не собираются, а лишь хотят стать сильнее энергетически. «Главное в работе укротителя дождя — умение концентрироваться», — говорит Вариби. Те, у кого это лучше получается, быстрее учатся останавливать дождь.
ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ?
«Я не верю в способности пауанг-худжанов, но, черт возьми, это же работает!» — смеется Фитрия Сунгкар, репортер канала CNN Indonesia. Мы сидим с молодыми журналистами рядом с администрацией Джакарты в ожидании губернатора и разговариваем о вере индонезийцев в сверхъестественное. Половина из них не рискует признаться, что верит в укротителей дождя, но все сходятся во мнении, что по какой-то причине их магия действует.
В поисках убежденных скептиков я дошла до факультета физики Университета Индонезии, ведущего вуза страны. Начало вселяло надежды. «Я в пауанг-худжанов не верю, так как не видел их работу своими глазами», — с ходу заявил Азуар Манаф, энергичный и импозантный профессор, учившийся во Франции. Однако и он к концу получасового разговора пришел к тому, что, возможно, способности шаманов — это часть древней науки. Трое же его коллег по факультету не стали скрывать, что верят в укротителей дождя, а также в джиннов, духов и все сверхъестественное, что происходит в Индонезии, хотя научное объяснение этому дать затруднились.
Диан Тебе, организатор мероприятий из Самаринды, ведет собственную статистику. «Пауанг-худжанов зовут на 90 процентов мероприятий, — рассказывает он. — В 70−90 процентах случаев они справляются с задачей успешно. Я не особенно верю в шаманов, зову их, скорее, по традиции, ну и на всякий случай. Однако каждый раз, когда я их нанимал, дождя на мероприятии действительно не было, хотя в округе шли ливни».