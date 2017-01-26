  • «Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя
    Шаман-мусульманин Мас Эко обеспечивает ясное небо для промо-акции на китайский Новый год. Фото: Марк Левитин
  • «Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя
    Ученики Вариби, главного шаман-гуру Джокьякарты, готовятся к испытанию каленым железом — им предстоит коснуться раскаленного металла языком 39 раз. Фото: Евгения Одинцова
  • «Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя
    Фото: Евгения Одинцова
  • «Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя
    Насаженные на тросточки от веника перцы чили и ладан — непременные атрибуты яванских пауанг-худжанов. Фото: Евгения Одинцова
  • «Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя
    Мас Эко за работой. Фото: Марк Левитин
Люди планеты

«Черт возьми, это же работает». Кто такие укротители дождя

В России для разгона туч используют жидкий азот, сухой лед и йодистое серебро. В одной из самых населенных стран мира самолетам и реагентам предпочитают людей, способных договориться с Аллахом или джиннами. Как живут представители одной из самых диковинных профессий на планете — в репортаже Nat-geo.ru из самого сердца Индонезии.
Евгения Одинцова
26 января 2017 в 20:19
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Джакарта. На втором этаже мечети рядом с балконом сидит полноватый 46-летний мужчина в синтетической футболке и поношенных черных штанах. Он сосредоточенно смотрит на небо, перебирает четки, что-то бормочет, сворачивает губы трубочкой и дует вверх, качая головой. Это Мас Эко, представитель распространенной в Индонезии профессии. Он пауанг-худжан, что означает «укротитель дождя». За полтора миллиона индонезийских рупий, что составляет примерно 7000 рублей, Мас Эко прогонит в этот вечер от отеля Grand Hyatt, где празднуют свадьбу его клиенты, все тучи.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ШАМАНЫ

В России и других странах перед майскими праздниками и Днем города разгон облаков осуществляют самолеты, распыляющие реагенты. Удовольствие дорогое, организовать подобное перед вечеринкой на даче мало кто может. В Индонезии же проблема уже несколько веков легко и просто решается с помощью укротителей дождя и доступна всем слоям населения. Пауанг-худжаны расцветают в сезон дождей, обслуживая большую часть праздников на открытом воздухе — от свадеб до торжеств, которые устраивает правительство. Самый урожайный месяц — декабрь, в среднем выливающий 283 мм осадков на головы граждан страны и до 30 миллионов рупий в месяц — в карман удачливого пауанг-худжана. В Индонезии сопоставимым доходом могут похвастаться опытные банковские управленцы. Читать далее

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