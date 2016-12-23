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Ушел из жизни Тихон Шпиленок — директор Кроноцкого заповедника

Защитник дикой природы скончался после затяжной болезни. Тихону Шпиленку было 36 лет.
National Geographic Россия
23 декабря 2016 в 13:20
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  • Ушел из жизни Тихон Шпиленок — директор Кроноцкого заповедника
    Фото: Тихон Шпиленок, страница в Facebook

О смерти Тихона Шпиленка сообщает «Камчатка-Информ». Администрация Кроноцкого заповедника подтверждает известие.

Тихон Шпиленок родился 12 октября 1980 года в Брянске. Его родители — фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, основатель заповедника «Брянский лес», и Лора Уильямс, сотрудница Всемирного фонда дикой природы.

Получив квалификацию «Инженер» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в Брянской инженерно-технологической академии, Тихон устроился инспектором в Курильский государственный природный заповедник в 2002 году.

В июне следующего года Тихон стал заместителем директора по охране заповедной территории ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский».

В августе 2007 года он вошел в администрацию ФГУ «Кроноцкий заповедник», оставшись в той же должности: заместитель директора по охране заповедной территории. Директором Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок стал в сентябре 2009 года.

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