Ушел из жизни Тихон Шпиленок — директор Кроноцкого заповедника
О смерти Тихона Шпиленка сообщает «Камчатка-Информ». Администрация Кроноцкого заповедника подтверждает известие.
Тихон Шпиленок родился 12 октября 1980 года в Брянске. Его родители — фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, основатель заповедника «Брянский лес», и Лора Уильямс, сотрудница Всемирного фонда дикой природы.
Получив квалификацию «Инженер» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в Брянской инженерно-технологической академии, Тихон устроился инспектором в Курильский государственный природный заповедник в 2002 году.
В июне следующего года Тихон стал заместителем директора по охране заповедной территории ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский».
В августе 2007 года он вошел в администрацию ФГУ «Кроноцкий заповедник», оставшись в той же должности: заместитель директора по охране заповедной территории. Директором Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок стал в сентябре 2009 года.