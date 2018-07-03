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Светлана: уникальная социальная деревня в России

В России множество предубеждений к людям с ментальной инвалидностью. Их не считают за полноценных людей, не берут на работу и не верят в их обучаемость. Чаще всего у них нет друзей, они редко выходят из дома. Но есть место, где все по-другому.
Текст и фото: Мария Гельман
3 июля 2018 в 14:26
  • Светлана: уникальная социальная деревня в России
    Фото: Мария Гельман

Лиза на прогулке с ослицей. Она уехала из города в деревню, чтобы жить и работать как волонтер. Она живет уже здесь около двух лет. Лиза работала в пекарне, ухаживала за ослицей, а теперь работает на ферме.

Светлана — уникальная социальная деревня в России, в Ленинградской области. Началось всё в 90-е годы. В Санкт-Петербурге жила мама с ребенком с особенностями, которая очень хотела построить такую деревню. Ее звали Светлана, но она умерла в 1991-м году, до того, как началось строительство. Она получила поддержку в Норвегии от подобных поселений. Жители назвали деревню её именем, потому что это была её инициатива.

В деревне свободно живут люди с различными умственными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Однако для жителей деревни эти роли мало что значат. Это место — не интернат и не клиника. Никто не ходит в белых халатах и не запирает двери. Жители отказываются от разделения на роли «больной» — «здоровый» или «нормальный» — «ненормальный». Каждый ценится как личность и все трудятся на общее благо. Жители верят не в то какой ты, а каким можешь стать.

  • Светлана: уникальная социальная деревня в России
    Фото: Мария Гельман

Вика — приемная дочь одной из сотрудниц Светланы, англичанки Сары Хагнауэр, и ее мужа Бориса. У Вики синдром Дауна, она почти не говорит — выражает себя с помощью звуков и так называемых способов альтернативной коммуникации. Например, с помощью жестов. Любознательная и открытая, она неожиданно может появляться в любом месте деревни, смотрит внимательно и принимает участие во всем, что ей интересно. Проблемы с речью не мешают коммуникации.

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