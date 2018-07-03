Светлана: уникальная социальная деревня в России
Лиза на прогулке с ослицей. Она уехала из города в деревню, чтобы жить и работать как волонтер. Она живет уже здесь около двух лет. Лиза работала в пекарне, ухаживала за ослицей, а теперь работает на ферме.
Светлана — уникальная социальная деревня в России, в Ленинградской области. Началось всё в 90-е годы. В Санкт-Петербурге жила мама с ребенком с особенностями, которая очень хотела построить такую деревню. Ее звали Светлана, но она умерла в 1991-м году, до того, как началось строительство. Она получила поддержку в Норвегии от подобных поселений. Жители назвали деревню её именем, потому что это была её инициатива.
В деревне свободно живут люди с различными умственными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Однако для жителей деревни эти роли мало что значат. Это место — не интернат и не клиника. Никто не ходит в белых халатах и не запирает двери. Жители отказываются от разделения на роли «больной» — «здоровый» или «нормальный» — «ненормальный». Каждый ценится как личность и все трудятся на общее благо. Жители верят не в то какой ты, а каким можешь стать.
Вика — приемная дочь одной из сотрудниц Светланы, англичанки Сары Хагнауэр, и ее мужа Бориса. У Вики синдром Дауна, она почти не говорит — выражает себя с помощью звуков и так называемых способов альтернативной коммуникации. Например, с помощью жестов. Любознательная и открытая, она неожиданно может появляться в любом месте деревни, смотрит внимательно и принимает участие во всем, что ей интересно. Проблемы с речью не мешают коммуникации.
Светлана — это около сорока жителей. Четыре больших дома, огород, ферма, пекарня, столярная мастерская и многое другое. Здесь живут натуральным хозяйством, все жители работают несмотря на различия. В деревне — совместные трапезы, баня по выходным и спектакли по праздникам. Люди с особенностями реализуют себя в любой трудовой или творческой деятельности. Например, те, кто раньше не мог держать самостоятельно ложку в руках, теперь пекут хлеб для всех жителей в деревне или играют в спектаклях.
Таня в деревне недавно. Она самая самостоятельная из всех людей с синдромом Дауна в Светлане. Таня ухаживала и провожала в последний путь свою мать — и умеет жить одна и решать даже сложные задачи. Но живет она в Светлане, где встретила свою любовь — Миню.
Миня — старожил Светланы, живет здесь уже почти двадцать лет. Умеет и любит работать, но в последнее время у него проблемы со здоровьем. На стенах комнаты, в которой живет Миня, яркие картины и фотографии любимой Тани. Часто тут же сидит кошка Море, еще котенком подобранная на Ладожском озере.
Татьяна и Миня называют друг друга мужем и женой. Однажды они поссорились, сидя друг напротив друга за столом. Таня вспылила, начала кричать на Миню. Он взял ее за руку сказал: «Таня, успокойся. Ничего не произошло. Я люблю тебя».
В детстве Юля переболела менингитом. Она не умеет читать и писать — и из-за органических поражений головного мозга научить ее этому невозможно. Юля работает на сыроварне и гордится этим. Собирает заявки на продукцию, но записать ничего не может — и протягивает человеку бумагу и ручку с таким видом, словно это сущая мелочь, а ей просто некогда записывать: напиши, мол, сам. Юля умеет сохранять достоинство. А еще она заботлива: каждого, кто хоть сколько-нибудь ей знаком, она спрашивает: «Как ты? » — и внимательно выслушивает ответ.
Амир приехал в деревню с родителями. Те очень его любили, но не понимали, как будет строиться жизнь после совершеннолетия Амира. Они хотели, чтобы его жизнь была наполнена ощущением собственной ценности, — и боялись, что это сделать просто невозможно. Амир сам чувствовал, что становиться самостоятельным страшно. Но он остался в Светлане. И получил ту самую самостоятельность, научился многому, в том числе делать своими руками. Амира в деревне любят за внутреннюю силу, самостоятельность и добрый нрав.
Погреб в деревне Светлана. Там хранятся выращенные жителями овощи с огорода. Жители деревни живут натуральным хозяйством. Летом они много работают, чтобы зимой все были в достатке. Помимо этого жители в деревне сами делают сыр, творог, молоко и продают жителям соседних деревень.