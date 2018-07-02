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С крокодилом за спиной: история одного снимка

Иногда у фотографа есть всего пара секунд, чтобы сбежать или сделать снимок.
Дэвид Дюбиле и Дженнифер Хейс
2 июля 2018 в 19:45
  • С крокодилом за спиной: история одного снимка
    Фото: Дэвид Дюбиле

Дэвид Дубиле: Национальный парк «Сады королевы Елизаветы» — это россыпь бухт, мангровых островков и рифов общей площадью 2,2 тысячи квадратных километров в 100 километрах к югу от Кубы.

Во время предыдущей экспедиции мы с Дженнифер Хейс, моей женой и коллегой-фотографом, засняли здоровые коралловые рифы, кишащие рыбой, и мангровые заросли с крокодилами. Мы понимали, что время, увеличение потока туристов и изменение климата могут повредить заповеднику, и через 15 лет вернулись сюда, чтобы посмотреть, как обстоят дела.

Мы погрузились в протоку среди мангров и фотографировали кассиопею, известную как «перевернутая медуза», при этом Дженнифер находилась спиной ко мне. И тут я краем глаза заметил крупного острорылого крокодила, плывущего вниз по течению. Я начал было его снимать, но понял, что через мгновение он окажется между мной и Дженнифер.

Я закричал в свой регулятор и поплыл к ней, не прекращая фотосъемку и используя яркую вспышку: так я надеялся предупредить жену, что у нас неожиданный гость. Дженнифер заметила мои сигналы и обернулась.

Дженнифер Хейс: Я обернулась и буквально нос к носу столкнулась с острорылым крокодилом. Я одновременно обрадовалась и удивилась и поприветствовала рептилию через регулятор.

ДД: Она жестами показала, что все в порядке. А затем пробулькала: «Привет, красавчик», подплыла ближе и сфотографировала гостя. Я с восхищением наблюдал за Дженнифер: она говорила с крокодилом спокойно и уважительно, но в то же время с искренней радостью.

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