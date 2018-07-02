С крокодилом за спиной: история одного снимка
Дэвид Дубиле: Национальный парк «Сады королевы Елизаветы» — это россыпь бухт, мангровых островков и рифов общей площадью 2,2 тысячи квадратных километров в 100 километрах к югу от Кубы.
Во время предыдущей экспедиции мы с Дженнифер Хейс, моей женой и коллегой-фотографом, засняли здоровые коралловые рифы, кишащие рыбой, и мангровые заросли с крокодилами. Мы понимали, что время, увеличение потока туристов и изменение климата могут повредить заповеднику, и через 15 лет вернулись сюда, чтобы посмотреть, как обстоят дела.
Мы погрузились в протоку среди мангров и фотографировали кассиопею, известную как «перевернутая медуза», при этом Дженнифер находилась спиной ко мне. И тут я краем глаза заметил крупного острорылого крокодила, плывущего вниз по течению. Я начал было его снимать, но понял, что через мгновение он окажется между мной и Дженнифер.
Я закричал в свой регулятор и поплыл к ней, не прекращая фотосъемку и используя яркую вспышку: так я надеялся предупредить жену, что у нас неожиданный гость. Дженнифер заметила мои сигналы и обернулась.
Дженнифер Хейс: Я обернулась и буквально нос к носу столкнулась с острорылым крокодилом. Я одновременно обрадовалась и удивилась и поприветствовала рептилию через регулятор.
ДД: Она жестами показала, что все в порядке. А затем пробулькала: «Привет, красавчик», подплыла ближе и сфотографировала гостя. Я с восхищением наблюдал за Дженнифер: она говорила с крокодилом спокойно и уважительно, но в то же время с искренней радостью.
ДжХ: Я не чувствовала угрозы. Несколько дней я наблюдала, как крокодилы ведут себя рядом с нами: они исследовали мангровые заросли и гоняли рыб ради развлечения; попадались нам и спящие особи. Рептилии каждый день плавали рядом с ныряльщиками, так что у меня была возможность изучить их поведение. К тому же на съемку я взяла подводный бокс, который при необходимости мог послужить щитом.
Стоит пояснить, что я спокойно отнеслась к встрече с крокодилом именно этого вида. Окажись на его месте нильский или гребнистый крокодил, я бы точно испугалась.
ДД: У людей бывает разная реакция на фотографию Дженнифер с крокодилом за спиной: изумление, восхищение, ужас. Правда, зверя мы не впечатлили, и он быстро уплыл по своим крокодильим делам. А мы продолжили снимать медузу.
ДжХ: Меня многие спрашивают, не злюсь ли я на Дэвида: мол, вместо того чтобы меня «спасать», он меня фотографировал. Я вам так скажу: я бы расстроилась, если бы он бросил снимать. Мы находились в месте обитания крокодилов, и один из них захотел посмотреть, кто я такая. Я не боюсь их и была рада так близко увидеть столь древнюю рептилию.
ДД: В нашей работе всегда есть место риску. Мы с Дженнифер много раз прекращали съемку из-за агрессивных животных — ради их и нашей безопасности. Присутствие в «Садах» крокодилов — свидетельство здоровой экосистемы, которая может прокормить суперхищника (в отличие от истощенных из-за перелова рыбы других зон Карибского бассейна). Этот заповедник — успешный проект по сохранению природы. Ослабление ограничений на въезд позволит привлечь больше туристов, но важно соблюдать баланс между экотуризмом, исследованиями и заботой о первозданной природе.
Морской биолог Дженнифер Хeйс и фотограф Дэвид Дубиле — наши заслуженные сотрудники. Дэвид — представитель компании Rolex и участник партнерской программы Rolex и National Geographic. Девиз программы, «За вечную планету», отражает ее миссию: сохранять природу и вести исследования океанов, Заполярья и гор.
Этот материал журнал National Geographic