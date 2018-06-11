  • Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо
    Этот автопортрет художник написал, когда ему было 90. Фото: 2018 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York
  • Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо
    В Нацинальном музее «Центр искусств королевы Софии» в Мадриде школьники рассматривают знаменитую картину Пикассо «Герника», запечатлевшую смерть и разрушение городка басков. Написанная под впечатлением фашистской бомбардировки Герники в 1937 году во время гражданской войны в Испании, полотно показывает вселенское страдание вне времени и места.
  • Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо
    Наследие гения играет большую роль в жизни потомков. Оливье Видмайер-Пикассо не знал своего деда, но написал о нем две книги, «чтобы прояснить слухи, легенды и истины». Профессиональный юрист, Оливье был посредником при заключении сделки между наследниками Пабло Пикассо и французской компанией Citroen о производстве автомобиля Picasso.
  • Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо
    Пикассо культивировал свое эго, используя влияние покровителей, в том числе Гертруды Стайн и ее брата Лео. Сегодня коллекционеры Мера и Дон Рубелл продвигают молодые таланты: их недавняя протеже — Эллисон Цукерман. Открытие выставки художницы запечатлено на этой фотографии. Начав публиковать свои работы в Instagram, она быстро приобрела известность и вскоре удостоилась персональной выставки в галерее «Коллекция семьи Рубелл» в Майами. В работах Эллисон ощущается влияние Пикассо.
Люди планеты

Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо

Пройдя путь от юного дарования до титана ХХ века, он стал живой иллюстрацией многогранности таланта.
Текст: Клаудия Калб Фото: Паоло Вудс и Габриэле Галимберти
11 июня 2018 в 12:42

Утро накануне вечернего аукциона импрессионистов и модернистов Christie’s в Нью-Йорке. И вдруг — она. Миновав вход в аукционный дом в Рокфеллеровском центре, по коридору на руках двух сотрудников в черном движется картина Пабло Пикассо — пульсирующий сгусток ломаных линий — «Женщина корточках (Жаклин)».

На полотне, написанном на юге Франции в октябре 1954 года, запечатлена Жаклин Рок, возлюбленная Пикассо, впоследствии ставшая его женой. Женщина изображена в зелено- фиолетовой юбке в стиле Арлекин; руками она обхватывает колени. Художник, которому в ту пору было 72, написал свою 27-летнюю модель за день — на зрителя обрушиваются широкие мазки, сочные краски, необузданные формы, асимметричные глаза и перевернутый нос. Фигуру подсвечивает золотистый луч. Не успев оказаться на стене, картина уже приковала всеобщее внимание.

Вечером аукционист Эдриен Мейер объявит стартовую цену 12 миллионов долларов, и она быстро пойдет вверх, когда два представителя Christie’s сойдутся в телефонной дуэли от лица своих анонимных клиентов. Вытянувшись в струнку и подав голову вперед, Мейер будет метаться между ними, пока один из них не признает поражение. Удар молотка отбивает ставку победителя — 32,5 миллиона долларов.

  • Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо
    Искусство Пикассо переплеталось с его жизнью: его моделями и музами были дети, возлюбленные и жены, одной из которых стала изображенная на этом полотне Жаклин Рок. В аукционном доме Christie’s в Нью-Йорке «Женщину на корточках (Жаклин)» переносят в галерею после закрытого показа.

Поразительно, но предсказуемо. Почти через полвека после смерти Пикассо по-прежнему пленяет, провоцирует, обескураживает. С первых шагов в искусстве он пошатнул основы нашего миропонимания своими ломаными лицами и расщепленными ракурсами. Он работал жадно, то и дело меняя стиль — от голубого к розовому периоду, от африканских народных мотивов к кубизму, сюрреализму — создавая тысячи скульптур, рисунков, гравюр, керамических ваз и картин. Подобно Альберту Эйнштейну, предсказавшему существование гравитационных волн, Пикассо увидел волны, колеблющие мир, в котором мы живем, задолго до того, как непостоянство мира разглядели все остальные.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№176, май 2018).
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