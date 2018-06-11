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Этот автопортрет художник написал, когда ему было 90. Фото: 2018 Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York
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В Нацинальном музее «Центр искусств королевы Софии» в Мадриде школьники рассматривают знаменитую картину Пикассо «Герника», запечатлевшую смерть и разрушение городка басков. Написанная под впечатлением фашистской бомбардировки Герники в 1937 году во время гражданской войны в Испании, полотно показывает вселенское страдание вне времени и места.
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Наследие гения играет большую роль в жизни потомков. Оливье Видмайер-Пикассо не знал своего деда, но написал о нем две книги, «чтобы прояснить слухи, легенды и истины». Профессиональный юрист, Оливье был посредником при заключении сделки между наследниками Пабло Пикассо и французской компанией Citroen о производстве автомобиля Picasso.
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Пикассо культивировал свое эго, используя влияние покровителей, в том числе Гертруды Стайн и ее брата Лео. Сегодня коллекционеры Мера и Дон Рубелл продвигают молодые таланты: их недавняя протеже — Эллисон Цукерман. Открытие выставки художницы запечатлено на этой фотографии. Начав публиковать свои работы в Instagram, она быстро приобрела известность и вскоре удостоилась персональной выставки в галерее «Коллекция семьи Рубелл» в Майами. В работах Эллисон ощущается влияние Пикассо.
Бунтарь. Провокатор. Гений. Пикассо
Утро накануне вечернего аукциона импрессионистов и модернистов Christie’s в Нью-Йорке. И вдруг — она. Миновав вход в аукционный дом в Рокфеллеровском центре, по коридору на руках двух сотрудников в черном движется картина Пабло Пикассо — пульсирующий сгусток ломаных линий — «Женщина корточках (Жаклин)».
На полотне, написанном на юге Франции в октябре 1954 года, запечатлена Жаклин Рок, возлюбленная Пикассо, впоследствии ставшая его женой. Женщина изображена в зелено- фиолетовой юбке в стиле Арлекин; руками она обхватывает колени. Художник, которому в ту пору было 72, написал свою 27-летнюю модель за день — на зрителя обрушиваются широкие мазки, сочные краски, необузданные формы, асимметричные глаза и перевернутый нос. Фигуру подсвечивает золотистый луч. Не успев оказаться на стене, картина уже приковала всеобщее внимание.
Вечером аукционист Эдриен Мейер объявит стартовую цену 12 миллионов долларов, и она быстро пойдет вверх, когда два представителя Christie’s сойдутся в телефонной дуэли от лица своих анонимных клиентов. Вытянувшись в струнку и подав голову вперед, Мейер будет метаться между ними, пока один из них не признает поражение. Удар молотка отбивает ставку победителя — 32,5 миллиона долларов.
Поразительно, но предсказуемо. Почти через полвека после смерти Пикассо по-прежнему пленяет, провоцирует, обескураживает. С первых шагов в искусстве он пошатнул основы нашего миропонимания своими ломаными лицами и расщепленными ракурсами. Он работал жадно, то и дело меняя стиль — от голубого к розовому периоду, от африканских народных мотивов к кубизму, сюрреализму — создавая тысячи скульптур, рисунков, гравюр, керамических ваз и картин. Подобно Альберту Эйнштейну, предсказавшему существование гравитационных волн, Пикассо увидел волны, колеблющие мир, в котором мы живем, задолго до того, как непостоянство мира разглядели все остальные.
В своей гостиной в Женеве, сын Пикассо Клод размышляет о том, какой след оставило творчество отца. «Он разрушил все, к чему мы привыкли, — говорит Клод, — и изменил общие представления о мире, который мы видим».
Как ребенок вырастает в мастера? Как одиночка может заставить всех взглянуть на мир по-новому? Пикассо не был идеальным человеком. Он любил жизнь на арене цирка и смерть на корриде. Он мог быть буйным и безмолвным, нежным и властным. Но на протяжении всей жизни, и одаренным юношей, и старцем, чья кисть живописала мушкетеров и матадоров, Пикассо покорял вершины искусства. Рука судьбы вела его к триумфу так же твердо, как рука мастера кладет краску на холст. У него было все, что нужно для успеха: семья, поощрявшая его тягу к творчеству, пытливый ум и стойкость, круг единомышленников.
Помимо всего прочего, ему повезло родиться в эпоху, когда новые идеи в науке, литературе и музыке разжигали творческий огонь, а рождение средств массовой информации возносило к славе. В отличие от гениев, умерших молодыми — Вольфганг Амадей Моцарт в 35, Винсент Ван Гог и Александр Пушкин в 37, — Пикассо дожил до 91 года. И его жизнь была не только долгой, но и необычайно плодотворной.
Пабло появился на свет 25 октября 1881 года в испанской Малаге. Сила жизни тлела в нем так слабо, что поначалу его приняли за мертворожденного. По его собственным словам, расшевелил его клуб дыма от сигары дяди Сальвадора. Сегодня в этом залитом солнцем средиземноморском городке жизнь бурлит во всех уголках, хранящих память о детстве художника. Хор поет «Несбыточную мечту» из «Человека из Ламанчи» в церкви Сантьяго, где Пикассо крестили младенцем. На Пласа-де-ла-Мерсед, где в пыли возле дома художник сделал первые рисунки, в кафе не переводятся туристы — здесь можно отведать hamburguesa Picasso. Голуби пикируют на камни. Волны моря Альборан набегают на берег. А цыгане — точь-в-точь те, что учили юного Пикассо курить сигарету через нос и танцевать фламенко, — все так же бродят по улицам.
Прихлебывая чай из красной чашки во дворе Музея Пикассо в Малаге, внук художника Бернард Руис-Пикассо рассуждает о том, как эти ранние впечатления повлияли на творчество деда. По его словам, вся атмосфера Малаги проникнута историей и чувственностью. На почве, взрастившей Пикассо, сталкивались все европейские цивилизации — финикийцы, римляне, иудеи, мавры и католики-испанцы. Указав на растущее рядом апельсиновое дерево, Бернард рассказывает, что Пикассо черпал вдохновение в цвете его плодов, в фиолетовых цветках, усыпающих ветви жакаранд, в бежевых и белых камнях крепости XI века Алькасаба на холме Хибральфаро.
«Он хранил в памяти все смыслы, все образы, все запахи и цвета, которые питали и обогащали его ум», — говорит Бернард. Вместе с матерью Кристиной Руис-Пикассо он, исполняя желание деда, основал музей, распахнувший двери в 2003 году.
Бывает, что гения с детства холят и лелеют родители и учителя: мать Пабло, Мария Пикассо Лопес, молила Бога о сыне и обожала своего первенца. «Она в нем души не чаяла», — говорит Клод Пикассо, душеприказчик отца и опекун его художественного наследия. Пабло начал рисовать раньше, чем говорить. Его первым словом было piz, сокращенное от lápiz — карандаш. Как и Моцарт, Пикассо шел по стопам отца — художника Хосе Руиса Бласко, который стал его первым учителем. «Он был лучшим из отцовских учеников», — рассказывает Клод. Но еще ребенком Пабло стал затмевать родителя — не исключено, что тот был «не только изумлен, но и напуган талантом сына», считает Бернард.
Вундеркинды часто вызывают в людях смесь благоговения и страха. Латинское prodigium переводится и как «чудо», и как «чудовище», говорит психолог Дэвид Генри Фелдман, исследователь творческих личностей из Университета Тафтса в Массачусетсе. Еще в детстве, вундеркинды демонстрируют выдающиеся, даже по меркам взрослых, способности, играя фортепианные сонаты Бетховена или решая сложные математические задачи, пока их сверстники учатся прыгать через скакалку. «Столь раннее развитие не вписывается в обычную картину мира», — замечает Фелдман.
Откуда такая сноровка в юные годы? Вундеркинды встречаются редко, что затрудняет исследования, но Эллен Уиннер, директор лаборатории «Искусства и разум» в Бостонском колледже, обнаружила несколько главных особенностей у представителей изучаемой группы. Рано состоявшиеся художники обладают цепкой зрительной памятью, исключительно внимательны к деталям и способны делать реалистичные зарисовки и создавать иллюзию глубины на много лет раньше, чем их сверстники. По мнению Уиннер, такие дети обладают врожденным талантом, развивающимся благодаря «жажде творить» — непреодолимой страсти, понуждающей их при любой возможности брать в руки карандаш или кисть.
Нетрудно догадаться, что все эти черты присущи Пикассо, который хвалился своим необычайным мастерством в ранние годы. Посетив детскую выставку в 1946-м, он произнес знаменитые слова о том, что никогда не смог бы участвовать в таком мероприятии, подчеркнув: «В 12 лет я писал как Рафаэль». По воспоминаниям родственников, в детстве Пикассо рисовал часами напролет, порой исполняя их просьбы (скажем, любимым героем двоюродной сестры Марии был ослик) — пока не начинал изнемогать от усталости. Самые ранние из сохранившихся работ Пикассо датируются 1890 годом, когда ему едва минуло девять лет, в их числе и полотно «Пикадор».
За считаные годы Пабло выучился мастерски писать портреты родственников и друзей. К 16, благодаря успехам на художественном поприще, он получил место в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. В музее Прадо он изучал наследие своих кумиров — Диего Веласкеса, Эль Греко и других испанских мастеров. По словам Клода, искусство было «единственным, чем он интересовался; единственным, чем он сам был, то есть художником до мозга костей».
Подавляющее большинство вундеркиндов не вырастают в гениев, как бы ни оттачивали свое мастерство. Гений должен быть не просто незаурядной личностью — храбрецом и провидцем, способным преобразить свое ремесло. Пикассо был мальчишкой, когда Поль Сезанн, Жорж Сёра и другие постимпрессионисты освободились от неуловимых полутонов импрессионизма, привнеся в свои полотна четко очерченные формы и эмоциональный накал.
Когда настал его черед, Пикассо ринулся вперед с неудержимостью боевого быка. В 1907 году были написаны «Авиньонские девицы», перевернувшие традиционные представления о композиции, перспективе и эстетической привлекательности. Фигуры пяти обнаженных женщин в борделе — с перекошенными лицами и изломанными телами — шокировали даже близких друзей Пикассо. Но именно эта картина стала краеугольным камнем нового движения в искусстве — кубизма — и вошла в списки самых значимых полотен XX века. В тот момент, как утверждает Клод, «Пабло ниспроверг все, что было известно об искусстве». Да, творения Пикассо не предназначались для того, чтобы услаждать взоры. По словам сына, он избегал заказов, рисовал, что хотел, и надеялся: людям это будет интересно. Так в чем же секрет его притягательности?
Понять феномен гения пытается наука. В стремительно развивающейся нейроэстетике с помощью визуализации активности головного мозга ученые надеются выяснить, как люди воспринимают живопись — от кувшинок Клода Моне до прямоугольников Марка Ротко. Так, Эдвард Фессель, нейробиолог из Института эмпирической эстетики имени Макса Планка во Франкфурте-на-Майне, сканирует мозг испытуемых в то время, когда те оценивают свои эмоции от сотен произведений искусства по шкале от одного до четырех: четверка означает самый сильный всплеск эмоций.
Неудивительно, что зрительная система включалась всякий раз, когда люди смотрели на картину. Но лишь наиболее волнующие произведения — те, которые воспринимались как особенно красивые или даже ошеломляющие, — активировали «сеть пассивного режима работы мозга», позволяющую человеку погрузиться в себя и обратиться к самым интимным мыслям и чувствам. Как утверждает Фессель, такой баланс внешнего наблюдения и внутреннего созерцания необычен. «Это уникальное состояние мозга», подчеркивает он.
Подобное сопереживание рождает особые взаимоотношения между зрителем и искусством, вдыхая жизнь в творение художника. Нейробиолог, нобелевский лауреат Эрик Кандел (кстати, и сам коллекционер произведений искусства, владелец двух офортов из «Сюиты Воллара») считает, что произведения, бросающие зрителю вызов, вовлекают его в творческий процесс вслед за художником, поскольку человеческий мозг может воспринимать обрывки смысла и восстанавливать связные образы. «Мы обладаем потрясающей способностью восполнять недостающие детали», — говорит Кандел.
Но как нам это удается? Кандел, содиректор Института Цукермана при Колумбийском университете, проводит исследование, участники которого выполняют различные упражнения с метафорическими и абстрактными картинами Ротко, Пита Мондриана и других художников, а тем временем ученые сканируют их мозг. Коллега Кандела Дафна Шоэми говорит, что ей хочется проверить, не вызывает ли абстрактное искусство повышенную активность гиппокампа, хранилища воспоминаний в нашем мозге. Это на биологическом уровне подкрепило бы гипотезу о том, что человек интуитивно обращается к собственному опыту, рассматривая и интерпретируя сложные художественные произведения.
Задолго до того, как наука о мозге смогла подтвердить догадки ученых, Пикассо, по-видимому, понял этот механизм. «Картина, — сказал он однажды, — живет лишь в восприятии человека, который на нее смотрит».
На вершину трудно взойти в одиночку. Пикассо нашел первых творческих наставников в кафе «Четыре кота» в Барселоне, где водил компанию с опытными испанскими художниками, каждый из которых подбросил дров в «огонь, подогревавший ранние этапы стремительного взлета Пикассо», как писал его биограф и друг Джон Ричардсон. В Париже, куда Пабло переехал в 22 года, он вновь оказался среди кипучих умов — писателей Гийома Аполлинера и Гертруды Стайн, художников Анри Матисса, Андре Дерена и Жоржа Брака, который вместе с Пикассо стал родоначальником кубизма. «Банда Пикассо», как окрестили эту компанию, разжигала творческие устремления и сопернический пыл друг друга. И все же Пикассо выделялся особым норовом: им двигала безудержная страсть и жажда творчества, которую невозможно было утолить. «Что-то из области неврологии заставляло его постоянно быть на пике активности», — уверена Диана Видмайер-Пикассо, историк искусства и внучка Пикассо и Мари-Терез Вальтер, одной из муз Пабло.
Художник черпал вдохновение во всем: мог выгравировать сову на пляжной гальке, изваять морду павиана из игрушечных машинок сына и соорудить знаменитую «Голову быка» из велосипедного седла и ржавого руля с мусорной свалки. Сам Пикассо утверждал, что не знает, как возникают его творческие порывы, но мысли бушевали в его голове, и разрозненные части связывались воедино по мановению рук и кисти.
Невероятно цепкая память художника служила источником вдохновения. «Он был как губка», — улыбается Эмили Бувар, куратор парижского Музея Пикассо. В ее кабинете я прошу Бувар подобрать слово, которое лучше всего иллюстрирует мастерство Пикассо. «По-моему, это мозаика», — говорит она, имея в виду способность художника просеивать слои воспоминаний — разговор с поэтом, выражения лиц на картине Эль Греко, ощущения от Малаги, банка с краской в собственной студии. Задумавшись, Бувар припоминает выражение faire feu de tout bois (пускать в ход все средства; посвящать себя без остатка). «В этом гениальность Пикассо», — подытоживает она.
Движитель гениальности — упорный труд. Пикассо был одним из самых плодовитых художников в истории. В парижском Музее Пикассо собрана крупнейшая в мире общедоступнная коллекция его произведений. На фотографии: посетительница рассматривает портрет возлюбленной Пикассо, Мари-Терез Вальтер.
Талант, поддержка, личность, случай — у Пикассо был весь набор. К тому же ему улыбалась удача. Художник вступил в зрелую пору, когда фотография сместила фокус живописи с традиционного реализма. Как утверждает Андраш Санто, искусствовед из Нью-Йорка, мир искусства восстал против правил и устоев, а средства массовой информации смогли раздуть из искры пламя. Пикассо, прекрасно зная себе цену, был настоящим мастером по части превращения своей персоны в бренд. «Он полностью осознавал свой талант, — говорит брат Дианы и еще один внук мастера, Оливье Видмайер-Пикассо. — И понимал, что станет важной фигурой в будущем».
Еще в молодости художник сменил отцовскую фамилию Руис на более запоминающуюся материнскую — Пикассо. Он начал датировать свои картины, чтобы в один прекрасный день их можно было расположить в хронологическом порядке. Он приглашал фотографов, чтобы те запечатлели его победоносно позирующим перед холстами, танцующим полуобнаженным с возлюбленной, играющим с детьми на пляже. К 1939 году Пикассо появился на обложке журнала Time, окрестившего его «акробатом в искусстве». В 1968-м, за пять лет до смерти художника, журнал Life посвятил ему двойной выпуск на 134 страницах. «Он смог наложить свою биографию на колоссальные вехи в истории культуры, — говорит Санто. — Жизнь удалась».
Одержимость работой и бунтарский дух — черты характера Пикассо, снискавшие ему признание и даже культовое поклонение. Но те же самые черты отражались, порой пагубно, на личной жизни. Страшась смерти, он менял женщин как перчатки, выбирая возлюбленных на десятки лет младше, возможно, отчасти из желания обмануть старость. Он жаждал женщин, и его харизма очаровывала их. В нем было «сияние, внутренний огонь», — писала Фернанда Оливье, жившая с Пабло в Париже с 1904-го по 1912 год. И продолжала: «Я не могла противиться этому притяжению».
Пикассо мог совершать поступки, которые заставляют нас задуматься, должно ли поведение художника влиять на восприятие его творчества. «Всю жизнь он приносил женщин в жертву искусству», — заметил Джон Ричардсон. Франсуаза Жило, тоже художница, мать Клода и Паломы, познакомилась с Пикассо в парижском кафе в 1943 году, когда ей был 21 год, а ему — 61. В мемуарах она рассказала, как Пикассо поднес зажженную сигарету к ее щеке и угрожал сбросить ее в Сену. Его долговечной любовью было лишь искусство.
Ныне здравствующие дети и внуки Пикассо питают к нему сложные чувства. Марина Пикассо, дочь его сына Пауло, вынесла самый суровый вердикт в своих воспоминаниях 2001 года: «Его блестящее творчество требовало человеческих жертв. Он доводил до отчаяния всех, кто к нему приближался, и поглощал их».
Кончина художника положила начало череде трагедий: самоубийства вдовы Пикассо — Жаклин, его возлюбленной Мари-Терез и внука Паблито. Но другие — среди них единокровный брат Марины Бернар, возглавляющий музей Пикассо в Малаге, — считают: «В жизни полно драм. Мы не одни такие. Я глубоко благодарен за все, что дал мне дед».
Когда я спрашиваю Клода Пикассо, как он объясняет гениальность отца, тот отвечает: «Да никак. Я просто это понял. Для меня все было очевидно с детства».