  • «Я буду жить вечно». История Нагоро — деревни кукол
    Фото: National Geographic
  • «Я буду жить вечно». История Нагоро — деревни кукол
    Фото: National Geographic
Люди планеты

«Я буду жить вечно». История Нагоро — деревни кукол

65-летняя японка Аяно Цукими из умирающей деревни Нагоро знает самый надежный способ завести друзей: сделать их своими руками.
Austa Somvichian-Clausen / Перевод: Роза Хетагурова
10 мая 2018 в 19:07
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Большая часть населения спрятанной в долинах японского острова Сикоку деревни Нагоро — это куклы в человеческий рост. Они встречают путешественников на въезде, работают в полях, стоят на остановках в ожидании автобуса и даже сидят за партами местной школы, пытаясь решить очередную непосильную задачку по физике. Кому-то это может показаться сюжетом страшной сказки, рассказанной поздней ночью у костра, а для кого-то это самый верный способ хоть как-то спастись от одиночества.

Когда-то Нагоро была домом для нескольких сотен жителей, но с течением времени их количество резко сократилось: кто-то уехал на заработки в мегаполисы, кто-то — получать достойное образование, а кто-то просто в поисках лучшей жизни. В итоге из 350 человек в деревне осталось всего 35, и иногда по поселку можно ходить несколько часов, не встретив ни души.

Наряду с Нагоро, в таком же сложном демографическом положении сегодня поставлены десятки тысяч деревень по всей стране. К этому привел и низкий уровень рождаемости, и растущее количество пожилых людей, которые на сегодняшний день составляют 20% всего населения Японии. Ожидается, что к середине века доля людей пенсионного возраста достигнет отметки в 40%.

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История деревни-призрака началась с пропавшего урожая. Чтобы защитить поля от птиц-вредителей, местная жительница Аяно Цукими решила сделать чучело по облику и подобию своего покойного отца. До начала 2000-х Аяно довольно долгое время жила в Осаке — крупнейшем портовом городе Японии, который занимает третью строчку по плотности населения в стране. Можно представить себе контраст, который предстал перед её глазами по возвращении в родные края.

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