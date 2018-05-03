  • Свои и чужие: что нас разделяет?
    Шоссе разделяет два поселения: Прим, населенный белыми представителями среднего класса, и Макаусе, где почти все жители — чернокожие. ЮАР. Фото: Джонни Миллер
  • Свои и чужие: что нас разделяет?
    Мария Увамбаже, потерявшая четверых детей во время геноцида 1994 в Руанде, стоит рядом с Бонифасом Твагирамунгу, человеком, который привел к ним убийц. Программа Миротворческого центра Karuna помогает преступникам и их жертвам залечить душевные раны.
  • Свои и чужие: что нас разделяет?
    Крайне правые активисты, собравшиеся на митинг штате Виргиния 12 августа 2017 года, преграждают вход в парк, где стоит памятник генералу Роберту Ли, одному из командиров южан во время Гражданской войны. Позже противник крайне правых был убит: один из участников митинга направил свой автомобиль в толпу.
  • Свои и чужие: что нас разделяет?
    Забор из гофролиста, возведенный на границе между США и Мексикой близ Сан-Диего (сфотографировано с мексиканской стороны), выглядит игрушечным по сравнению со стеной, которую обещает построить администрация президента Дональда Трампа. Стены — это не только физическое препятствие, они усиливают чувство разъединенности и отчуждения.
Люди планеты

Свои и чужие: что нас разделяет?

В современном мире масса конфликтов — расовых, религиозных, этнических, культурных, политических. Как представители конфликтующих групп учатся договариваться и прощать? Может ли наука примирить нас?
Текст: Дэвид Берреби Фотографии: Джон Стенмайер
3 мая 2018 в 20:51
2

Несмотря на многие различия, Соломон Игбавуа и Дахиру Бала, были близкими друзьями.

Они с малых лет жили в штате Бенуэ на востоке Нигерии. В детстве вместе бегали то в деревню Игбавуа, то в поселение Бала, между которыми — всего-то несколько километров. Им казалось, что дружить они будут всю жизнь.

40-летний Игбавуа — христианин и принадлежит к народу тив, который многие столетия возделывал зеленые равнины Бенуэ.

42-летний Бала — мусульманин из народа хауса. Хауса и родственный им народ фулани живут тем, что разводят длиннорогих коров (такие распространены на большей части Западной Африки).

Во многих уголках планеты подобные различия — этническое, религиозное, языковое, культурное и политическое — смертельно опасны. В нескольких сотнях километров от того места, где я встретился с Игбавуа и Балой, организация «Боко Харам» ведет войну против всех, кто не придерживается ее версии ислама. В других областях Западной Африки, да и не только там, скотоводы и земледельцы вступают в жестокие схватки за доступ к ресурсам. По всему миру группы разного толка (расовые, племенные, национальные, религиозные) погрязли в конфликтах.

Однако до недавнего времени в Зонго, деревне Игбавуа, и Дауду, где живет Бала, ничего подобного не происходило.

Они рассказали мне, что до недавнего времени здесь всем хватало земли. И если коровам случалось потоптать крестьянское поле или же пастух обнаруживал, что путь к водопою перегорожен новым забором, всегда находились способы уладить конфликт.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№175, апрель 2018).
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