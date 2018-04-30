Чем знаменит Иоганн Карл Фридрих Гаусс?
Он родился 30 апреля 1777 года в Брауншвейге (север Германии); родители мальчика принадлежали к рабочему сословию.
Уже в три года Иоганн мог так хорошо читать и считать, что сумел заметить ошибку в вычислениях отца (тот как-то подсчитывал жалованье рабочих-каменщиков, делая пометки на листе бумаги).
Бытует еще одна история о детстве Гаусса. Его мать не запомнила точной даты, когда он появился на свет — но говорила, что это случилось в среду, за 8 дней до Пасхи. Зная это, мальчик смог сам вычислить день своего рождения.
Ему предписывают выражение: «Математика — королева наук, а арифметика — королева математики».
В 1791 году на юношу, который делал недюжинные успехи в учебе, обратил внимание граф Брауншвейга — и взял на себя расходы по его обучению в школе, а впоследствии — и в университете Гёттингена (1795-1798).
Уже в 1792 молодой математик открыл, что правильный семнадцатиугольник (кольцеобразную фигуру с 17 гранями) можно построить, используя только циркуль и линейку.
Примерно тогда же Гаусс описал принцип распределения простых чисел (то есть тех, которые не делятся ни на что, кроме 1 и самого себя) и доказал Квадратичный закон взаимности.
В 1799 году Гаусс направил диссертацию в Хельмштедтский университет — свое доказательство основной теоремы алгебры. За эту бумагу он заочно получил докторскую степень.
В 1801 в Лейпциге из печати вышли его «Арифметические исследования» — первая крупная работа. На 600 страниц с лишним Гаусс изложил все открытия своих предшественников-арифметиков и описал свои исследования. Три года спустя знаменитый физик Жозеф Луи Лагранж написал молодому ученому: «Ваши «Исследования» сразу же возвысили Вас до уровня первых математиков, и я считаю, что последняя часть содержит самое красивое аналитическое открытие среди сделанных на протяжении длительного времени».
В том же году он стал членом-корреспондентом российской Академии наук.
К ноябрю 1801 Гаусс рассчитал орбиту карликовой планеты Цереры, которая была открыта в начале того же года итальянцем Джузеппе Пиацци.
В 1833 над крышами Гёттингена появилась трехкилометровая проволка — это был телеграф, связываший обсерваторию Гаусса и лабораторию его коллеги Вильгельма Вебера. Их изобретение позволяло им обмениваться репликами со скоростью 6 слов в минуту. Случилось это 7 лет до того, как Сэмюэл Морзе запатентовал в Америке электромеханический телеграф. Впрочем, самым ранней моделью телеграфа считается разработка российского подданного П.Л. Шиллинга, изобретенная годом раньше. Гёттингенский телеграф был уничтожен в 1845 ударом молнии.
Иоганн Карл Фридрих Гаусс умер на 78 году жизни, 23 февраля 1855 года.
Бытует слух о том, что Гаусс просил высечь на его надгробии многоугольник с 17 сторонами. На могильном камне в Гёттингене этой фигуры нет, но ее можно заметить на памятнике, который стоит в родном городе ученого — Брауншвейге.