  • Чем знаменит Иоганн Карл Фридрих Гаусс?
    Немецкая банкнота в 10 марок, 1993.
  • Чем знаменит Иоганн Карл Фридрих Гаусс?
Люди планеты

Чем знаменит Иоганн Карл Фридрих Гаусс?

Короткий ответ: это один из лучших математиков в истории. Подробности — в сегодняшней заметке.
30 апреля 2018 в 17:47

Он родился 30 апреля 1777 года в Брауншвейге (север Германии); родители мальчика принадлежали к рабочему сословию.

Уже в три года Иоганн мог так хорошо читать и считать, что сумел заметить ошибку в вычислениях отца (тот как-то подсчитывал жалованье рабочих-каменщиков, делая пометки на листе бумаги).

Бытует еще одна история о детстве Гаусса. Его мать не запомнила точной даты, когда он появился на свет — но говорила, что это случилось в среду, за 8 дней до Пасхи. Зная это, мальчик смог сам вычислить день своего рождения.

Ему предписывают выражение: «Математика — королева наук, а арифметика — королева математики».

В 1791 году на юношу, который делал недюжинные успехи в учебе, обратил внимание граф Брауншвейга — и взял на себя расходы по его обучению в школе, а впоследствии — и в университете Гёттингена (1795-1798).

Уже в 1792 молодой математик открыл, что правильный семнадцатиугольник (кольцеобразную фигуру с 17 гранями) можно построить, используя только циркуль и линейку.

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