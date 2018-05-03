Люди планеты

Что написано на лице

Что такое человеческая раса, как четко сформулировать само понятие? И надо ли это делать — по мнению ученых, оно вообще не несет особого научного смысла.
Текст: Элизабет Колберт Фото: Робин Хэммонд
3 мая 2018 в 12:27
  • Что написано на лице
    Последовательности из четырех букв генетического кода — А, C, G и Т — спроецированы на лицо Райана Лингармиллара, уроженца Уганды. Изучение ДНК показывает то, что скрывает цвет кожи: все мы родом из Африки.

В первой половине XIX века одним из самых известных ученых в Америке был доктор Сэмюэль Мортон. Он жил в Филадельфии и коллекционировал человеческие черепа.

Мортон не придавал большого значения источникам своей коллекции: принимал как черепа с полей сражений, так и выкраденные из подземных погребальных галерей. Наибольшую известность получил экземпляр, принадлежавший ирландцу, отправленному отбывать наказание в Тасманию (где узник впоследствии был повешен за убийства и каннибализм — поедал тела других заключенных). Каждый экспонат, попадавший в руки Мортона, подвергался одной и той же процедуре: полость черепа заполнялась семенами перца (позднее — свинцовыми шариками): таким образом Мортон измерял объем черепной коробки.

Мортон считал, что людей можно разделить на пять рас, каждая из которых представляет один из этапов творения человека. Эти расы различались в соответствии с их местом в божественной иерархии. Как утверждал ученый, с помощью краниометрии ему удалось четко определить, что белые люди — «кавказская раса» — самые умные. Выходцы из Восточной Азии — «монгольская раса», — хотя и были «довольно смышлеными» и «поддающимися обучению», все же находились на ступень ниже. Далее шли представители Юго-Восточной Азии (малайцы), за ними — коренное население Америки. Негроиды, или представители «эфиопской» расы, занимали низшую ступень. Возникшие за несколько десятилетий до начала Гражданской войны в США, идеи Мортона были тут же подхвачены Югом в оправдание рабовладельческого строя.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№175, апрель 2018).
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