Люди планеты

Испытание Бентиу

На что похожа жизнь людей в пункте защиты гражданского населения в Южном Судане.
Врачи без границ
22 апреля 2018 в 20:41
  • Испытание Бентиу
    Фото: Peter Bauza

Внешность Куани типична для Южного Судана. В облике этого высокого мужчины лет тридцати заметны несовместимые черты, столь свойственные представителям этой самой молодой нации в мире. Худощавый, но мускулистый, он выглядит горделиво, но в то же время держится спокойно. Испытания оставили шрамы на его теле, но не сломили его дух. И даже история его отражает трагедию, через которую прошел каждый третий житель Южного Судана. Кровопролитные столкновения между силами правительства и оппозиции в декабре 2013 года заставили Куани с женой и девятью детьми бежать из дома. Самое молодое государство в мире, Южный Судан погряз в пучине гражданской войны, которая продолжается уже больше четырех лет. Конфликт оставил неизгладимый след потерь и человеческих страданий в жизни Куани и большинства его соотечественников.

  • Испытание Бентиу
    Фото: Peter Bauza

«Мы жили хорошо, — говорит Куани. — У нас было 35 коров, огород и сад с цветами». На секунду он замирает, возвращаясь мыслями в прошлое. «Я до сих пор помню запах цветов», — глухо говорит Куани.

Конфликт в Южном Судане быстро перерос в межэтнический. Жизнь простых людей, таких как Куани, оказалась в опасности, и у них фактически не было выбора: оставаться дома было нельзя. Начался 2018 год, а войне не было видно конца. Более 2,4 миллиона человек решили навсегда покинуть Южный Судан, что привело к крупнейшему миграционному кризису в Африке, и третьему по масштабам в мире после Сирии и Афганистана.

  • Испытание Бентиу
    Фото: Peter Bauza

Помимо тех, кто бежал в соседние страны, два миллиона человек стали вынужденными переселенцами на территории Южного Судана. На территории шести пунктов защиты гражданского населения ООН в этой стране живут свыше 200 000 таких переселенцев. Бентиу — самый большой из этих пунктов, там нашли приют более 100 000 человек. Куани с семьей живет именно здесь.

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