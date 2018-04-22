Испытание Бентиу
Внешность Куани типична для Южного Судана. В облике этого высокого мужчины лет тридцати заметны несовместимые черты, столь свойственные представителям этой самой молодой нации в мире. Худощавый, но мускулистый, он выглядит горделиво, но в то же время держится спокойно. Испытания оставили шрамы на его теле, но не сломили его дух. И даже история его отражает трагедию, через которую прошел каждый третий житель Южного Судана. Кровопролитные столкновения между силами правительства и оппозиции в декабре 2013 года заставили Куани с женой и девятью детьми бежать из дома. Самое молодое государство в мире, Южный Судан погряз в пучине гражданской войны, которая продолжается уже больше четырех лет. Конфликт оставил неизгладимый след потерь и человеческих страданий в жизни Куани и большинства его соотечественников.
«Мы жили хорошо, — говорит Куани. — У нас было 35 коров, огород и сад с цветами». На секунду он замирает, возвращаясь мыслями в прошлое. «Я до сих пор помню запах цветов», — глухо говорит Куани.
Конфликт в Южном Судане быстро перерос в межэтнический. Жизнь простых людей, таких как Куани, оказалась в опасности, и у них фактически не было выбора: оставаться дома было нельзя. Начался 2018 год, а войне не было видно конца. Более 2,4 миллиона человек решили навсегда покинуть Южный Судан, что привело к крупнейшему миграционному кризису в Африке, и третьему по масштабам в мире после Сирии и Афганистана.
Помимо тех, кто бежал в соседние страны, два миллиона человек стали вынужденными переселенцами на территории Южного Судана. На территории шести пунктов защиты гражданского населения ООН в этой стране живут свыше 200 000 таких переселенцев. Бентиу — самый большой из этих пунктов, там нашли приют более 100 000 человек. Куани с семьей живет именно здесь.
Он хорошо помнит день, когда они оказались в Бентиу. Когда начались обстрелы и их деревню охватила паника, Куани с женой собрали детей и отправились в путь.
Куани и другие люди в пункте защиты гражданского населения надеялись, что война скоро закончится и они смогут вернуться домой, начать восстанавливать свою жизнь. И у них были все основания для подобных надежд: история была на их стороне. Во время прежних конфликтов в Южном Судане беженцы могли поникнуть пункты защиты и вернуться домой уже через несколько недель, а то и дней, после. Но на тот раз все сложилось по-другому. Если изначально в пункте защиты гражданского населения Бентиу находились 5 000 человек, то лишь за несколько месяцев их число возросло до 40 000. И продолжит расти в ближайшие месяцы и годы.
Окруженный траншеями, земляными насыпями, увенчанными заборами с колючей проволокой и наблюдательными вышками ООН, с высоты птичьего полета пункт защиты гражданского населения Бентиу выглядит как незаконченный квадрат, со всех сторон окруженный дикой природой — всех оттенков зеленого в сезон дождей и коричневого в период засухи.
Сейчас в пункте защиты гражданского населения Бентиу живут более 115 000 человек — таких, как Куани. Никто не рассчитывал, что в Бентиу и других пунктах защиты так долго придется жить такому количеству людей. Люди живут в сооружениях из ржавого металла, палок, глины и полиэтиленовой пленки. Такие жилища не слишком хорошо защищают, в особенности в сезон дождей, когда проходы между палатками превращаются в потоки грязи.
Несмотря на присутствие миротворцев ООН, насилие продолжается и внутри, и за пределами пункта защиты гражданского населения. По ночам палатки и магазинчики часто грабят, кроме того, жители поселения становятся жертвами вооруженных грабителей. Иногда в лагере или буше слышна беспорядочная стрельба. И без того пострадавшие от конфликта и оказавшиеся в уязвимом положении люди не могут расслабиться ни днем, ни ночью.
При свете дня людей ждут новые испытания. Иногда они ненадолго покидают территорию пункта защиты гражданского населения, чтобы что-то продать и найти еще немного еды. Многие женщины пережили сексуальное насилие, мужчин рискуют быть насильно завербованными в вооруженные формирования.
Ньялель — мать-одиночка, у нее пять детей. Она работает в небольшом магазинчике, торгующем чаем, на одном из рынков в пункте защиты гражданского населения. Ньялель часто приходится выходить из поселения, чтобы набрать дров. При этом ей не только приходится оставлять детей одних, иногда на несколько часов. Она также осознает, что может случиться за пределами пункта защиты. Ньялель, как и любая женщина здесь, постоянно подвергается опасности изнасилования — даже внутри лагеря. И все же денег, которые Ньялель зарабатывает в чайном магазинчике настолько мало, что возможность выручить еще немного на продаже дров, по ее мнению, оправдывает риск.
«Это стоит усилий. У меня есть возможность дать детям, пусть простенькое, но частное образование в пункте защиты», —рассказывает Ньялель.
Как и семья Куани, Ньалель с детьми живет в пункте защиты гражданского населения уже несколько лет. Сложности, с которыми ей приходится сталкиваться изо дня в день, те же, что у любого другого жителя лагеря.
Жизнь людей в пунктах защиты гражданского населения и условия, в которых они существуют, очень тяжелы. Поэтому здесь распространяются заболеваний, которые возникают из-за проблем водоснабжением и санитарией. Если случаются перебои с чистой водой, люди берут воду для питья там же, где моются, стирают белье и моют посуду. Туалеты зачастую находятся в плачевном состоянии, там можно увидеть фекалии, но нет дверей. Люди также жалуются на нехватку мест для мытья рук, а также мыла.
Тяжелые условия жизни, а также насилие, связанное с вооруженным конфликтом, привели к тому, что потребность в медицинской помощи у людей, живущих в пункте защиты гражданского населения Бентиу, чрезвычайно высока. Поэтому MSF обеспечивает здесь работу единственного специализированного медицинского учреждения не только в самом пункте Бентиу, но и во всем районе. Среди основных заболеваний и причин смертности, зафиксированных нами в клинике поселения Бентиу — малярия, острая водянистая диарея, истощение, а также заболевания, вызванные низким качеством питьевой воды и плохой санитарией. По словам медицинского руководителя MSF в Бентиу Аллиеу Томми, приблизительно у трети из числа пациентов, поступивших в отделения неотложной помощи в последнее время, обнаружена малярия.
«Сейчас сезон засухи, и заболеваемость малярией должна быть значительно ниже. Во многих районах вода сильно загрязнена, она не подходит для питья и мытья, и при этом способствует размножению комаров», — говорит Томми.
Поскольку ситуация как внутри, так и за пределами пунктов защиты гражданского населения далека от безопасной, к нам поступает много раненых в результате насилия. В 2017 году в клиника MSF в поселении Бентиу оказывала помощь в среднем 50 таким пациентам в месяц.
В последнее время над здоровьем людей, которые живут в пункте защиты мирного населения Бентиу, нависла другая опасность — бешенство. И последствия могут быть катастрофическими. За первые три месяца 2018 года в клинику MSF поступило 137 пациентов с подозрением на бешенство. Это почти в три раза больше, чем в последнем квартале 2017 года. В начале февраля MSF начала заниматься просвещением жителей поселения о том, как важно обращаться за медицинской помощью, если человека укусило или оцарапало животное. Тем не менее, поскольку в поселении до сих пор много бездомных собак, бешенство представляет реальную угрозу.
В пункте защиты гражданского населения Бентиу также отмечены хронические или трудноизлечимые заболевания, такие как ВИЧ и туберкулез. Поскольку люди здесь живут в тесноте, передающиеся воздушно-капельным путем заболевания, например туберкулез, распространяются очень легко, и это делает их особенно опасными.
Гатчар раньше жил в городе Малакал, который прежде был вторым по величине городе Южного Судана. Он оказался в Бентиу в состоянии постоянного упадка сил, кроме того он был ранен во время столкновений между силами правительства и оппозиции. Первоначально лечение не принесло Гатчару облегчения, и его направили в клинику MSF. Там у него диагностировали ВИЧ, сочетанный с туберкулезом.
Несмотря на разлуку с семьей и пожизненный диагноз, Гатчар сохраняет оптимизм. Своим примером он даже вдохновляет других пациентов с ВИЧ и туберкулезом, вместе с которыми лежит в инфекционной палате.
Но не всем в поселении Бентиу удается сохранять оптимизм, продолжая жить в таких непростых условиях значительно дольше, чем предполагалось. По крайней мере, сейчас сложно представить их будущее за пределами пункта защиты мирного населения.
Но ради девяти детей, которые в этот момент играют на улице, ему удается сохранять надежду.