Последний бодибилдер СССР
Бодибилдинг появился в моей жизни в 2004-м году, когда я впервые оказался на турнире по этому виду спорта в качестве зрителя с цифровой мыльницей на 2 мегапикселя. Сегодня эта цифра смешно звучит, но тогда мне казалось, что это высокие технологии будущего, которые внезапно коснулись и меня. В 2007-м году я оказался на соревнованиях по бодибилдингу уже в качестве выступающего спортсмена — занял 5-ое место и стал финалистом чемпионата Беларуси.
Сейчас я посетил, пожалуй, все наиболее значимые турниры по бодибилдингу в самых разных городах России и мира: от Абрау-Дюрсо до Екатеринбурга, от Мурманска до Лас-Вегаса, от Санкт Петербурга и до… Так продолжать можно очень долго. За последние 10 лет везде, где происходило хоть что-то значимое в индустрии бодибилдинга, был и я. В 2011 году я не мог себе простить, что сижу рядом с Арнольдом Шварценеггером, а у меня нет фотокамеры. С этого момента я стал фотографировать бодибилдинг. Однако понадобилось больше пяти лет, чтобы понять, что все самое интересное в бодибилдинге происходит совсем не на сцене, а самые интересные герои — это вовсе не топовые культуристы. Отчасти именно поэтому появилась серия фотографий с Кириллом Александровичем Дубковым.
После ухода из спорта Кирилл Александрович стал председателем Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса. Но спустя время снял пиджак, отошел от обязанностей функционера и переключился на другой вид спорта: занялся разведением одной из древнейших пород собак — аляскинских маламутов. Живет на хуторе, окружен природой. Собаки — отличные спортсмены и друзья. И заряд бодрости Дубкову теперь обеспечивают ежедневные занятия с животными, хотя у него есть и штанга, и гантели, и даже настоящий грузоблочный тренажер в мастерской.
«Перед тем, как завести собаку, стоит точно ответить себе на вопрос: какова цель. Этот вопрос определяет и выбор породы, и готовность уделять животным достаточно времени, — говорит Кирилл Александрович. — Ведь даже своему телу порой можно отказать в тренировке. А тягловому псу в зимний сезон нужно ежедневно уделять 1,5−2 часа своего времени. Человек должен знать, что ему предстоит стать вожаком».