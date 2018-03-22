  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Оленевод Ньядма Худи ведет оленей под трубопроводом Бованенковского газового месторождения на Ямале. Поначалу животные сторонились трубопроводов. Теперь они без колебаний следуют за Худи — иначе не видать им летних пастбищ на северных берегах. Фото: Евгения Арбугаева
  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Пятилетний Павлик Худи, внук Ньядмы, «подгоняет» свою мать, Эдейне. Он весь год кочует с родителями, преодолевая дистанцию длиной 1200 километров. Но с семи лет Павлик поступит в интернат, как и все ненецкие дети, — другого способа получить образование тут нет — и будет проводить большую часть года вдали от семьи. Фото: Евгения Арбугаева
  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Ньядма прижимает к земле молодого оленя, чтобы его сын Гоша смог спилить покрытые бархатистой кожей растущие рога — панты (весьма болезненная для животного процедура). Перекупщик заплатит около пяти долларов за килограмм: живые ткани и кровь внутри рогов ценятся в китайской народной медицине. Фото: Евгения Арбугаева
  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Когда стадо переходит территорию месторождения, сестер Веру и Софию Худи (шагает на переднем плане) встречают на «белой дорожке» «Газпрома» — компании, которая занимается добычей газа в Бованенкове. Считается, что по геотекстильному покрытию оленям легче тащить нарты. Фото: Евгения Арбугаева
  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Оленина — богатый источник питательных микроэлементов, минералов и витаминов, основа рациона ненцев. Забив животное, они предпочитают есть сырое, еще теплое мясо. Но когда в 2016 году на юге Ямала вспыхнула эпидемия сибирской язвы, местным жителям потребление оленины пришлось сильно сократить. Фото: Евгения Арбугаева
  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Облачившись в мантию из занавески и картонную корону в стойбище у берегов Карского моря, Кристина Худи превращается в «принцессу тундры». По словам восьмилетней девчушки, самое счастливое время для нее — лето, когда вертолет, снаряженный «Газпромом» и региональными властями, привозит ее и других ребятишек из школы домой, в семьи кочевников. Осенью, когда вертолет возвращается за ними, некоторые дети бегут прятаться в тундру. Фото: Евгения Арбугаева
Люди планеты

Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен

Каждый год, отправляясь в долгое кочевье, ненецкие оленеводы — коренные жители российской Арктики — встречают на своем пути две преграды: последствия изменений климата и месторождения природного газа.
Текст: Глеб Райгородецкий Фото: Евгения Арбугаева
22 марта 2018 в 19:08
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Отстегнув от капюшона москитную сетку, Юрий Худи присел на корточки у очага внутри большого чума. Снаружи еще семь чумов лепятся друг к другу, образуя полукруг. Холмистые просторы сибирской тундры убегают к Северному Ледовитому океану. Вдалеке на пригорке пасется стадо оленей. В разгар июля группа ненецких оленеводов во главе с Юрием преодолела 600 километров на север полуострова Ямал, к Арктическому побережью. Половину прежнего пути.

«Уже три года мы не доходим до летних пастбищ у Карского моря, — рассказывает Юрий. — Олени слишком слабы для долгого пути». Зимой 2013/14 года неожиданная оттепель принесла дожди на юг Ямала. Вслед за ней грянули лютые морозы, сковавшие большинство зимних пастбищ толстым слоем льда. Олени, привыкшие добывать из-под снега лишайник, основу их зимнего рациона, не могли пробиться сквозь лед. В ненецких стадах десятки тысяч животных умерли от голода. Сейчас, летом 2016-го, уцелевшие все еще приходят в себя.

Распахивается брезентовый полог, в чум, низко опустив голову, входит олениха. Дойдя до очага, она энергично отряхивается и, плюхнувшись на пол, принимается задумчиво жевать жвачку.

«Эта малышка потеряла мать, так что мы сами ее вырастили, в чуме, — рассказывает Юрий, осторожно прихлебывая чай. — Она не любит комаров. Мы надеемся, что в будущем году она родит. У нас осталось около трех тысяч оленей, половина стада».

  • Оленевод и газопровод: кочевники Ямала в эпоху перемен
    Ненецкое семейство Пуйко обедает ухой из сига у себя в чуме. Летом ненцы питаются главным образом рыбой, которую ловят в озерах и реках, ведя стада оленей по просторам Ямала. Зимой они едят больше оленины. Фото: Евгения Арбугаева

Из года в год, из века в век ненцы пускаются в долгий путь — 1200 километров туда и обратно: одна из самых продолжительных миграций в мире. Группа Юрия, четвертая бригада — реликт советского коллектива. При советской власти на долю ненцев выпали десятилетия насильственной коллективизации и религиозных гонений. До этого тянулись века в составе Российской империи. Но, вопреки всему, они сумели сохранить родной язык, анимистические верования и кочевой уклад.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№174, март 2018).
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