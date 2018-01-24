  • Где живет и практикует старейший археолог мира?
    Армения. Фото 2012 года.
  • Где живет и практикует старейший археолог мира?
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Где живет и практикует старейший археолог мира?

В январе 2018 года Василий Прокофьевич Любин — выдающийся исследователь эпохи палеолита — отметил свое столетие.
Пресс-служба ИИМК РАН
24 января 2018 в 19:51
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13 января исполнилось 100 лет Василию Прокофьевичу Любину — доктору исторических наук, профессору, основателя целой научной школы, занимающейся изучением раннего и среднего палеолита Кавказа и юга России.

Любин — первооткрыватель раннего палеолита в Армении, ученый, проведший в экспедициях более 60 лет и ветеран Великой Отечественной войны.

  • Где живет и практикует старейший археолог мира?
    Копии рисунков древнего человека из Каповой пещеры на Урале. Фото: wikipedia.org

15 января ученый официально отметил свое 100-летие на научной конференции, организованной в его честь в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где он работает последние 64 года.

Биография исследователя

Ведущий научный сотрудник-консультант Отдела палеолита ИИМК РАН, доктор исторических наук, профессор Василий Любин родился 13 января 1918.

В 1941 году будущий археолог окончил Одесский Государственный университет и, окончив зенитно-артиллерийское училище, ушел на фронт. Демобилизовался в 1946-ом в чине капитана.

В свою первую археологическую экспедицию В.П. Любин отправился после войны — в 1949 году. Ученый вспоминает, что артефакты палеолита в том полевом сезоне приходилось искать среди следов войны: «Во многих случаях при раскопках мы сталкивались со страшным наследием войны — при проведении археологической разведки местности нередко обнаруживали остатки боеприпасов, мин и минных полей. Впрочем, некоторые следы войны даже приносили нам пользу — например, проводя раскопки под Владикавказом, мы обнаружили в отвалах земли, оставшихся от рытья окопов, памятники мустьерской культуры (300−30 тыс. лет назад — прим.ред)».

  • Где живет и практикует старейший археолог мира?
    Каменное скребло Мустьерской культуры (300—30 тыс. лет назад) Фото: wikipedia.org
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