Где живет и практикует старейший археолог мира?
13 января исполнилось 100 лет Василию Прокофьевичу Любину — доктору исторических наук, профессору, основателя целой научной школы, занимающейся изучением раннего и среднего палеолита Кавказа и юга России.
Любин — первооткрыватель раннего палеолита в Армении, ученый, проведший в экспедициях более 60 лет и ветеран Великой Отечественной войны.
15 января ученый официально отметил свое 100-летие на научной конференции, организованной в его честь в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где он работает последние 64 года.
Биография исследователя
Ведущий научный сотрудник-консультант Отдела палеолита ИИМК РАН, доктор исторических наук, профессор Василий Любин родился 13 января 1918.
В 1941 году будущий археолог окончил Одесский Государственный университет и, окончив зенитно-артиллерийское училище, ушел на фронт. Демобилизовался в 1946-ом в чине капитана.
В свою первую археологическую экспедицию В.П. Любин отправился после войны — в 1949 году. Ученый вспоминает, что артефакты палеолита в том полевом сезоне приходилось искать среди следов войны: «Во многих случаях при раскопках мы сталкивались со страшным наследием войны — при проведении археологической разведки местности нередко обнаруживали остатки боеприпасов, мин и минных полей. Впрочем, некоторые следы войны даже приносили нам пользу — например, проводя раскопки под Владикавказом, мы обнаружили в отвалах земли, оставшихся от рытья окопов, памятники мустьерской культуры (300−30 тыс. лет назад — прим.ред)».
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«После войны я работал учителем в маленьком кавказском городке Цхинвали и мог бы быть им и далее, если бы не встретил там Евгению Георгиевну Пчелину, сотрудницу Эрмитажа, которая привлекла меня к своим археологическим исследованиям. Она затем порекомендовала меня Борису Борисовичу Пиотровскому (советский археолог, востоковед — прим.ред) для поступления в аспирантуру ИИМК — так началось мое превращение в археолога».
В 1953 году В.П. Любин защитил под научным руководством Б.Б. Пиотровского кандидатскую диссертацию «Каменный век Юго-Осетии (в связи с некоторыми вопросами нижнего палеолита Закавказья и стран Передней Азии», в 1976 году — докторскую диссертацию «Мустьерские культуры Кавказа», в 1998 стал профессором.
Василий Прокофьевич прославился открытиями, сделанными на территории Армении, Южной Осетии, Абхазии: древнейшие памятники кавказского региона открыты при его участии. Он также проводил исследования в Туркмении и Африке — Кот д’Ивуаре, Каповой пещере на Урале и других уголках мира.
В числе главных научных достижений Любина — исследование пещер Кударо в Южной Осетии: этот памятник был открыт им в 1955 году.
Археологи сделали здесь в общей сложности более 7 тысяч находок, многие из которых впоследствии стали экспонатами Государственного Эрмитажа. Открытие раннепалеолитических стоянок в Кударских пещерах Василий Прокофьевич считает «исключительным событием» своей научной карьеры.
«На тот момент это был первый стратифицированный памятник столь древнего возраста на Кавказе. Последующие многолетние раскопки принесли прекрасную коллекцию ашельских изделий, а также богатые остатки фауны, флоры и множество других интересных находок и данных. Сложность этих памятников заставляла меня расти как специалиста, совершенствовать методику раскопок и развивать комплексные междисциплинарные исследования. Главная находка — это, вероятно, кударские пещерные стоянки, которым я посвятил многие годы жизни. Однако потом были и другие открытия, научная ценность которых не менее велика. В последние годы замечательные открытия очень древних раннепалеолитических памятников возрастом до 1,8 млн. л. н. были сделаны при моем участии в Армении».
С 1950 года научная деятельность В.П. Любина связана с ИИМК РАН. Его научные интересы охватывают ранний и средний палеолит Кавказа, сопредельных территорий Ближнего Востока и Восточной Европы, первоначальное заселение Евразии, технико-морфологический анализ каменных индустрий, проблемы палеоэкологии и геохронологии, вопросы разработки методики раскопок пещер.
В 1955—1987 гг. Любин был начальником Кавказской палеолитической экспедиции, в наши дни он сохраняет статус постоянного участника Армяно-российской археологической экспедиции. Ему принадлежат около 300 научных публикаций по палеолиту Кавказа, Средней Азии, Африки.
«Сейчас наукой практически не занимаюсь, ибо очень ослабло зрение, — говорит ученый. — Однако понемногу пишу воспоминания, которые касаются разных аспектов — детство в 30-е годы, война, истории из области археологии и тому подобное».
В честь своего векового юбилея ученый получил в подарок от коллег копию исторического знака — бляхи смотрителя Императорской археологической комиссии XIX века, от которой ведет свою историю ИИМК РАН.
Говоря о том, как менялась археология с 1940-х годов до наших дней, Василий Прокофьевич отмечает, что она «развивается не так быстро, как другие науки, но за 100 лет изменения, конечно, очень существенны. В области палеолита, где я работаю, особенно заметен прогресс в развитии междисциплинарных исследований с привлечением большого набора естественнонаучных методов. Они позволяют получать все больше и больше информации из культурных отложений (методы абсолютного датирования, анализы почв, остатков флоры и фауны для палеоэкологических реконструкций
Изменением со знаком «минус» ученый считает то, что вопросы классификации каменных изделий во многом остаются нерешенными. По его мнению, причины этого лежат как в объективные особенностях палеолитического инвентаря, особенно раннего, так и в определенной утрате интереса многих специалистов к морфолого-типологическому анализу каменных изделий.