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Дагестанские орлы: танцы над пропастью

На нешуточной высоте дагестанские канатоходцы выступают без страховочной сетки. Всегда.
Текст: Джеффри Тайлер Фото: Джереми Джанг
20 декабря 2017 в 12:52
  • Дагестанские орлы: танцы над пропастью
    14-летняя Айшат Хайрулаева, балансируя с помощью гибкого шеста, медленно, но верно продвигается вперед по проволоке под наблюдением своего тренера Магомеда Алибегова (слева, в кепке).

Под звуки духовых и бой барабанов — народную дагестанскую музыку — стройный молодой мужчина в вышитом жилете, белой рубашке и облегающих брюках берет шестиметровый титановый шест для баланса и делает шаг с крошечной платформы в трех с половиной метрах над деревянной сценой. С поразительной грацией он скользит по проволоке. Глядя прямо перед собой, начинает исполнять народный танец на качающемся тросе; его выпады и приседания бесподобны. В завершение он прыгает, по-казачьи выкидывая ноги, затем делает несколько шагов назад — и возвращается на платформу. Вернувшись, канатоходец передает шест женщине в ярком народном костюме и белом платке. Она делает шаг вперед, как и ее визави на другом конце проволоки; женщины гарцуют навстречу друг другу, не глядя вниз, исполняя свой собственный танец. На них нет страховки, и под ними не растянута сетка. Спиной вперед они возвращаются на платформы и, перед тем как спуститься вниз, машут воображаемой публике.

  • Асхабали Гасанов, основатель цирковой студии «Пехлеван» и тренер «Дагестанских орлов», стоит в полной готовности, просто на всякий случай, пока 13-летняя Патимат Муртазалиева с кувшином на голове идет по проволоке.
  • Канатоходцы Магомед Алибегов, Ризван Алибегов и Патимат Алибегова прячутся от грозы. Даже храбрых дагестанских артистов способны остановить мокрая проволока, ветер и молнии.
  • Айдемир Алибегов исполняет бодрую народную мелодию на зурне у себя дома в селе Новая Мака, а его жена аккомпанирует ему на барабане. Алибегов играет для труппы «Гунар».
  • Во время весеннего праздника канатоходцев в древней крепости в Дербенте, городе на побережье Каспийского моря, Ислам Казиханов и Диана Керимова занимаются под наблюдением тренера Альберта Фархатова.

Я был сражен их мастерством, а переживал за них так, что у меня даже пульс участился, и на лбу выступил пот. «Страх не может быть спутником дагестанского канатоходца, — говорит сухопарый усач Асхабали Гасанов, тренер и менеджер труппы «Дагестанские орлы"». Гасанов выключает музыку на ноутбуке и кричит: «На сегодня достаточно! » Мы находимся в старом здании Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова, совсем рядом с Каспийским морем, в Махачкале — столице российской Республики Дагестан. Сегодня Гасанов наблюдал за генеральной репетицией «Орлов» — известной группы, которая часто ездит в туры по всей России. (Принимать заграничные предложения они не могут — нет денег на дорогу.) Эти канатоходцы выигрывали призы в Дагестане и участвовали в соревнованиях в Москве. Чтобы достичь их уровня мастерства, требуются ежедневные тренировки и отменное врожденное чувство равновесия.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
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