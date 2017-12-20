Дагестанские орлы: танцы над пропастью
Под звуки духовых и бой барабанов — народную дагестанскую музыку — стройный молодой мужчина в вышитом жилете, белой рубашке и облегающих брюках берет шестиметровый титановый шест для баланса и делает шаг с крошечной платформы в трех с половиной метрах над деревянной сценой. С поразительной грацией он скользит по проволоке. Глядя прямо перед собой, начинает исполнять народный танец на качающемся тросе; его выпады и приседания бесподобны. В завершение он прыгает, по-казачьи выкидывая ноги, затем делает несколько шагов назад — и возвращается на платформу. Вернувшись, канатоходец передает шест женщине в ярком народном костюме и белом платке. Она делает шаг вперед, как и ее визави на другом конце проволоки; женщины гарцуют навстречу друг другу, не глядя вниз, исполняя свой собственный танец. На них нет страховки, и под ними не растянута сетка. Спиной вперед они возвращаются на платформы и, перед тем как спуститься вниз, машут воображаемой публике.
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Асхабали Гасанов, основатель цирковой студии «Пехлеван» и тренер «Дагестанских орлов», стоит в полной готовности, просто на всякий случай, пока 13-летняя Патимат Муртазалиева с кувшином на голове идет по проволоке.
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Канатоходцы Магомед Алибегов, Ризван Алибегов и Патимат Алибегова прячутся от грозы. Даже храбрых дагестанских артистов способны остановить мокрая проволока, ветер и молнии.
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Айдемир Алибегов исполняет бодрую народную мелодию на зурне у себя дома в селе Новая Мака, а его жена аккомпанирует ему на барабане. Алибегов играет для труппы «Гунар».
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Во время весеннего праздника канатоходцев в древней крепости в Дербенте, городе на побережье Каспийского моря, Ислам Казиханов и Диана Керимова занимаются под наблюдением тренера Альберта Фархатова.
Я был сражен их мастерством, а переживал за них так, что у меня даже пульс участился, и на лбу выступил пот. «Страх не может быть спутником дагестанского канатоходца, — говорит сухопарый усач Асхабали Гасанов, тренер и менеджер труппы «Дагестанские орлы"». Гасанов выключает музыку на ноутбуке и кричит: «На сегодня достаточно! » Мы находимся в старом здании Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова, совсем рядом с Каспийским морем, в Махачкале — столице российской Республики Дагестан. Сегодня Гасанов наблюдал за генеральной репетицией «Орлов» — известной группы, которая часто ездит в туры по всей России. (Принимать заграничные предложения они не могут — нет денег на дорогу.) Эти канатоходцы выигрывали призы в Дагестане и участвовали в соревнованиях в Москве. Чтобы достичь их уровня мастерства, требуются ежедневные тренировки и отменное врожденное чувство равновесия.
Говорят, что канатоходство в Дагестане изначально было способом добраться в отдаленные, изобилующие обрывами и скалами районы. (Дагестан означает «страна гор».) «Однажды, — рассказывает Гасанов, — Али крикнул своему соседу на другой стороне ущелья: «Эй, Ахмед, заходи в гости! Просто перекинь веревку и пройди по ней!"». Местный историк Сергей Манушев подтверждает эту теорию. «Канатоходство в Дагестане берет начало в XIX веке. Таким образом воины перемещались между скалами». Затем, в 1935 году, предприимчивые мастера из села Цовкра-1 превратили свое искусство в спектакль, который стал пользоваться успехом на свадьбах и местных праздниках.
В перерывах между тренировками Ибрагим Халил Гасанов (слева) и Гасан Гитиномагомедов позируют фотографу в давно не используемом помещении филармонии, где они тренируются. Канатоходцы выступают в костюмах, восходящих к народной одежде, в составе труппы «Дагестанские орлы».
«Я занимаюсь этим 13 лет. И ни разу не упал! » — говорит 24-летний сын Гасанова Ибрагим, молодой человек с рельефным подбородком и темно-карими глазами, только что сплясавший джигу на натянутой проволоке.
- А ты не боишься упасть?
- Я никогда не боюсь! Никогда!
«Пока что, — вмешивается в беседу Гасанов, — слава Богу, ни один из моих учеников не падал! И мы верим, что Бог и дальше будет оберегать нас от этого». Увы, некоторые артисты все же падают, признает Гасанов: «Один из наших сорвался с семиметровой высоты, но он, перевернувшись в воздухе, приземлился на ноги. И даже помахал публике, прежде чем уйти со сцены! ». Вот он, истинный дух представлений воспитанников Гасанова: под занавес его «Орлы» всегда элегантно делают сальто и машут зрителям.