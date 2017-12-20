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«Если бы я держалась за тело мамы, я бы тоже умерла»: история девушки, выжившей во время тайфуна

Джоанна Сустенто — филиппинка, которая пережила сильнейший в истории человечества тайфун Хайян, потеряв при этом почти всю свою семью. После гибели родных Джоанна стала писателем и климатическим активистом. Изменение климата — это не только данные и цифры, это погибшие люди и разрушенные семьи. Историю Джоанны записала Татьяна Васильева.
Татьяна Васильева
20 декабря 2017 в 15:21
  • «Если бы я держалась за тело мамы, я бы тоже умерла»: история девушки, выжившей во время тайфуна
    Джоанна выжила во время тайфуна Хаян и стала климатическим активистом. Фото: © Will Rose / Greenpeace

В ноябре 2013 мы были дома всей семьёй. Шторма и тайфуны — нормальное явление в Таклобане, они случаются каждый год. Мы знали, что приближается один из них (нас проинформировали, что он будет сильнее обычного), поэтому запаслись едой и остались дома, думая, что через несколько дней всё придет в норму. Мы были уверены, что наш дом устоит: он расположен не на берегу Тихого океана и наводнение обычно не достигает нашего района.

Мы проснулись уже в пять утра и просто ждали, когда всё закончится. Нас было семеро: мои родители, младший брат, старший брат, его жена и племянник. Мы завтракали, но вдруг я увидел, что с потолка капает вода. Я пошла на кухню, чтобы взять таз, и тогда заметила, что уровень воды на улице поднимается. Мы попытались заткнуть щели вокруг двери ветошью, но вода за минуту поднялась до уровня колен. Стало понятно, что вода уже не спадёт. Я пошла в комнату собрать вещи, и когда вернулась, воды уже было по грудь. Нам больше ничего не оставалось, кроме как выйти из дома — иначе мы бы просто не смогли выбраться. Когда мы открыли дверь, вода ворвалась внутрь. Я не могла выйти, но мама подтолкнула меня сзади. Так мы выбрались наружу.

Я решила отпустить тело своей мамы и осталась сидеть одна. Стоит ли жить без людей, которые давали тебе на это силы?

Мы стояли у нашего дома, и я думала, что все мы будем держаться вместе и выживем. Старший брат увидел спасательный жилет, схватил его и надел на моего племянника. Затем он хотел дотянуться до холодильной камеры, но так и не смог вернуться к нам — его быстро унесло течением. Потом я увидела, что жена моего брата держится за ветку дерева, а моего племянника уносит. Все вокруг было в тумане и дымке, было сложно что-то разглядеть. Мы с родителями держались за бревно, и нас уносило все дальше от дома. Папа дважды отрывался от бревна. Третий раз стал последним, и больше я никогда его не видела.

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