-
Сарагоса, Испания. Сентябрь 2017 Фото: mantrarea.art / Facebook
-
Тьонвиль, Франция. Июль 2017. Фото: mantrarea.art / Facebook
-
Богота, Колумбия. Фото: mantrarea.art / Facebook
-
Амбато, Эквадор. Декабрь 2016 Фото: mantrarea.art / Facebook
-
Вена, Австрия. Август 2017. Фото: mantrarea.art / Facebook
-
Сарагоса, Испания. Сентябрь 2017. Фото: mantrarea.art / Facebook
Бабочки размером с дом. Красота природы на 3D-граффити
На северо-востоке Франции, в городе Мец, живет 30-летний художник, работающий под псевдонимом Мантра (Mantra). Свое настоящее имя он держит в секрете, что не мешает ему набирать популярность день ото дня. Изображения, которые Мантра наносит на стены домов, можно увидеть в Буэнос-Айресе, Сиэтле, Вене, Париже, Лиме, Кито, Боготе и других городах по всей планете.
Рисованием Мантра увлекается с детства, а занятие скейтбордингом открыло для него мир граффити. С 2008 года художник начал создавать собственные картины на стенах зданий, применяя уникальную технику. В отличие от многих мастеров уличной живописи, Мантра не использует трафареты и сетку, но при этом у него «от руки» получаются сверхреалистичные 3D-картины.
Главные герои настенных полотен — птицы, насекомые и рептилии. Мантра рисует и людей, но и в этом случае какой-либо элемент флоры или фауны обязательно присутствует на изображении.
Природа, по словам мастера, является главным источником его вдохновения.
«Будучи ребенком, я проводил все свободное время на улице. Мой путь чаще вел в лес, к озеру, в дикую природу, чем на футбольное поле. Лягушки, совы и рептилии… были моими супер-героями».
Полюбоваться работами автора можно не только на городских улицах, но и его страницах в Facebook и Instagram.
Посмотрите, как американец создает картины с помощью дождя.