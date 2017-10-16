  • Как вчерашние горожане строят деревню на Алтае
    Фото: Алёна Бойко
  • Как вчерашние горожане строят деревню на Алтае
    Фото: Алёна Бойко
  • Как вчерашние горожане строят деревню на Алтае
    Фото: Алёна Бойко
Люди планеты

Как вчерашние горожане строят деревню на Алтае

Корреспондент Алена Бойко побывала в экопоселении на Алтае, где люди отказались от жизни в обществе потребления и пытаются построить свое.
Текст и фото: Алёна Бойко
16 октября 2017 в 19:59

— Ты, наверное, туда, на гору, в эту, как её… Чачжаевку, что ли?

— Да-да, как раз туда, — отвечаю я, успев бросить взгляд на свой недеревенский прикид и яркие шаровары. Ясное дело, нас таких здесь видно сразу — неместные.

— Это тебе нужно по дороге прямо пройти, потом повернуть у ручья вверх, там увидишь, наезжено. Что у вас там, фестиваль опять какой-то? Иностранцев понаехало, передай им, пусть за молоком приходят, я надоила уже.

Такими словами наставляла меня в путь тётя Люда из Кыркылы, ближайшей к экопоселению деревни. Распрощавшись с ней, я шла по проселочной дороге и думала: тётя Люда живет здесь с рождения, она знает, как выжить без денег и электричества. Знает, как топить печь и доить корову, как запрячь коня и починить сани. И тут на горе, в поросшем дикими травами ущелье, селятся несколько странных семей, которые строят сферические дома, больше похожие на НЛО, чем на избы, копают на склонах несуразные грядки, собирают травы… И всё это делают неумело: не так и не там. Да к тому же не пьют, скотину не держат… Что об этом должна думать тетя Люда? Как ей и остальным кыркылинцам понять, чего ради эти люди притащились в их деревенскую глушь?

Путь в Чачжаевку даётся нелегко, из местных здесь бывают только охотники, да мужики на сенокос. Вот и тётя Люда уже несколько лет обещает прийти в гости, но так и не заходит. Экопоселение от дороги и электричества отделяют почти пять километров, два из которых можно проехать только на внедорожнике, коне или пройти пешком.

Новое поселение появилось здесь 6 мая 2011 года, когда томские предприниматели братья Никитины вместе с друзьями приобрели землю, где когда-то жил некий Тимка в честь которого её называли Тимкин лог. Долина перешла к братьям Ча Чжай (торговый псевдоним Никитиных и их друзей) и в шутку стала зваться Чачжаевкой. Так имя и прижилось.

  • Как вчерашние горожане строят деревню на Алтае
    Фото: Алёна Бойко

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