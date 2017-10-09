  • Цыганское счастье
    Каждое утро для женщин Абдулобада начинается одинаково — с многокилометрового похода по таджикским кишлакам. С заплечными сумками они идут добывать для своей семьи кусок хлеба — в самом прямом смысле слова. Фото: Марина Маковецкая
  • Цыганское счастье
    В Абдулобад пришла беда — прямо на улицы сошел селевой поток. И взрослые, и дети сообща ликвидируют последствия — расчищают кишлак от камней и грязи. Фото: Марина Маковецкая
  • Цыганское счастье
    Женское застолье на празднике обрезания. Это событие очень важно для любой семьи в Таджикистане, в том числе и для цыган. Гостей так много, что традиционные угощения — орехи и конфеты — высыпают прямо из ведра. Фото: Марина Маковецкая
  • Цыганское счастье
    Приглашенная танцовщица — гвоздь программы любой свадьбы в Таджикистане. Без нее вряд ли хоть один гость мужского пола выйдет в круг танцевать. Фото: Марина Маковецкая
Люди планеты

Цыганское счастье

Цыгане во всех странах всегда были скитальцами и изгоями, такими остаются и сегодня. Джуги в Таджикистане не исключение.
Текст и фото: Марина Маковецкая
9 октября 2017 в 19:51

Сквозь туман пробивался золотисто-розовый рассвет: новый день обещал быть солнечным. Уже традиционный чай с лепешкой на завтрак — и в дорогу!

Водитель попутной машины, как положено, начал с расспросов.

— Что ты забыла в Абдулобаде? Знаешь хоть, кто там живет?

— Знаю, поэтому и еду. Хочу написать историю об этом народе.

— Историю?! — водитель резко дал по тормозам. — Нашла о ком писать! Пиши о нас, таджиках! Они ведь не таджики, они — джуги, цыгане, значит, по-вашему.

«Когда Всевышний наделял людей их долей, — гласит одна из легенд, — цыгане спали сладким сном, а, проснувшись, поняли, что остались ни с чем.

— Как же нам быть? — обратились они к Богу.

— Ваша доля уже у других, идите, ищите и просите ее».

Известный таджикский музыковед и этнолог Наим Хакимов считал, что «джуги» как раз и означает «ищущий человек». Но для самих цыган это слово обидное, точно так же, как и другой экзоним — люли. Сами себя представители этой этнографической группы среднеазиатских цыган называют мугатами.

Ученые сходятся во мнении, что корни древнего народа нужно искать в Индии. Но когда и почему предки цыган покинули те края, остается загадкой. По мнению завотделом этнографии Академии наук Республики Таджикистан Зухры Мадамиджановой, миграция люли в Среднюю Азию пришлась на первые века нашей эры, времена междоусобицы в Северной Индии. «Вероятнее всего, исход был из области расселения народов группы мунда, — считает российский этнограф Сергей Габбасов. От них цыганам достались рудименты образа жизни и менталитета охотников-собирателей. Через область Сват в Пакистане они попали в Афганистан, а оттуда — в районы Бухары, Самарканда и Гиссарской долины».Со временем пришельцы забыли свой язык и обычаи — родным стало то, что окружало их на новой земле. Джуги говорят на таджикском языке, исповедуют ислам. Частично их кровь смешалась с таджикской кровью, и в документах в графе «национальность» они нередко пишут «таджик». Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№168, сентябрь 2017).
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