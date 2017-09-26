3 самых необычных способа добраться до работы
Река вместо автобуса
Однажды к Бенджамину Дэвиду (Benjamin David) пришла счастливая идея: зачем тратить время в пробках, если можно добираться до работы вплавь? Ведь река Изар, на которой стоит Мюнхен, десятилетиями служила его соотечественникам транспортной магистралью.
С тех пор его утро начинается с купания в реке. Одежду, полотенце и ноутбук он складывает в герметичную сумку. Если ее закрыть, она превращается маленький спасательный буй, который не тонет и, в случае необходимости, может поддержать хозяина на плаву.
Летом вода в реке прогревается до 14−22 градусов по Цельсию, так что все, что нужно для заплыва, это пара плавательных шорт и резиновые сандалии (обувь защищает ноги от мусора на дне реки: осколков стекла и старых велосипедов). Течение помогает немцу преодолеть двухкилометровую дистанцию от дома до офиса.
Иногда Бенджамин плавает по Изару в более холодную пору — даже зимой, — но тогда он облачается в гидрокостюм.
Дедушка с веслом
В 2001 году американский библиотекарь Гэбриэл Хорчлер (Gabriel Horchler) заметил, что дорога, по которой он ездил в центр Вашингтона, идет параллельно руслу реки Анакостия. Вскоре он оставил оживленные шоссе и пересел из мотоцикла в легкую одноместную лодку. Читать далее
Gabriel Horchler, head of law cataloguing at @librarycongress rows to work each day from MD. He's 71 #freakingripped https://t.co/3GIU6caGiC— jessamyn west (@jessamyn) 7 февраля 2016 г.
В течение следующих 15 лет он каждое утро выходил из своего дома в Чеверли (пригород Вашингтона) и доезжал до реки на велосипеде, затем садился в лодку и греб по течению реки к центру столицы. Затем он опять пересаживался на велосипед и ехал до Библиотеки Конгресса. Вся дорога занимала у него полтора часа. Обратный путь он переделывал на велосипеде и метро — а на следующий день повторял цикл в обратной последовательности. Так продолжалось до февраля 2016 года, когда Гэбриэл (в ту пору уже глава отдела юридической литературы) ушел в отставку — на 72 году жизни.
«Я не чувствую превосходства над людьми, застрявшими в пробке, но я действительно ценю тишину и… воду, и звук весел. Каждый день ты видишь другую природу. И вместе со временем года преображаются растения. Это чудесно», — говорил Гэбриэл корреспонденту Washington Post.
На седьмом небе
Пол Кокс (Paul Cox) состоит на службе британских ВМФ, но порт и его дом разделяют 15 километров. Преодолеть это расстояние можно на машине, но если погода позволяет, он выбирает параплан.
Пропеллер, закрепленный за спиной, дает достаточно тяги, чтобы подняться в воздух. «Иногда жена меня спрашивает: «Тебе нужно столько времени на подготовку! Оно того стоит? » — делится Пол с Daily Post, — и я отвечаю: «О да, стоит. Конечно же, стоит! »
Потрясающие виды Уэльса целиком окупают и стоимость транспортного средства (8000 фунтов стерлингов), и хлопоты перед полетом: перед тем, как взлететь, Пол обязан запросить разрешение у местной части ВВС.