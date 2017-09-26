Люди планеты

3 самых необычных способа добраться до работы

Всем пора на работу! Одни стоят в пробке или ждут автобуса, другие переодеваются в плавки, цепляют на спину пропеллер или берут весла.
Николай Кулапов
26 сентября 2017 в 09:31
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  • 3 самых необычных способа добраться до работы
    Фото: Giacomo Carena / Flickr.com

Река вместо автобуса

Однажды к Бенджамину Дэвиду (Benjamin David) пришла счастливая идея: зачем тратить время в пробках, если можно добираться до работы вплавь? Ведь река Изар, на которой стоит Мюнхен, десятилетиями служила его соотечественникам транспортной магистралью.

С тех пор его утро начинается с купания в реке. Одежду, полотенце и ноутбук он складывает в герметичную сумку. Если ее закрыть, она превращается маленький спасательный буй, который не тонет и, в случае необходимости, может поддержать хозяина на плаву.

Летом вода в реке прогревается до 14−22 градусов по Цельсию, так что все, что нужно для заплыва, это пара плавательных шорт и резиновые сандалии (обувь защищает ноги от мусора на дне реки: осколков стекла и старых велосипедов). Течение помогает немцу преодолеть двухкилометровую дистанцию от дома до офиса.

Иногда Бенджамин плавает по Изару в более холодную пору — даже зимой, — но тогда он облачается в гидрокостюм.

Дедушка с веслом

В 2001 году американский библиотекарь Гэбриэл Хорчлер (Gabriel Horchler) заметил, что дорога, по которой он ездил в центр Вашингтона, идет параллельно руслу реки Анакостия. Вскоре он оставил оживленные шоссе и пересел из мотоцикла в легкую одноместную лодку. Читать далее

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