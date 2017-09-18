Скончалась старейшая жительница планеты
Самая старая женщина на свете скончалась 16 сентября в медицинском центре города Монтего-Бей. Как сообщает Gleaner, миссис Браун поступила в больницу с неровным пульсом и сильным обезвоживанием. Уроженке Ямайки было 117 лет.
Титулы самого старого человека — и женщины — в мире она унаследовала от итальянки Эммы Морано, скончавшейся в апреле этого года (также на 118-году жизни).
О смерти соотечественницы написал в Twitter премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. В апреле 2017, когда Вайолет официально стала старейшей жительницей Земли, он посетил ее и вручил награду, назвав «вдохновением для нации».
Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse-Brown) появилась на свет 10 марта 1900. Отмечая 110-летний юбилей, она рассказала репортеру: «Когда люди спрашивают меня, что я ем и пью, чтобы жить так долго, я говорю, что ем все, кроме свинины и курицы, и не пью ром. Почитайте вашего отца и мать — и ваши дни продлятся долго». В те годы она продолжала читать и упражнять навыки печатания и стенографии.
В 2017 году другой корреспондент попросил миссис Мосс Браун раскрыть секрет долголетия. В ответ Вайолет показала на холм за спиной журналиста и сказала: «Тяжелый труд. Видите эти холмы? Вот там мы работали, мой муж и я». В молодости Вайолет — тогда еще подданная британской короны — собирала сахарный тростник. Впоследствии, как сообщает CNN, Миссис Браун была учителем музыки и играла на органе в местной баптистской церкви. За свою долгую жизнь Вайолет стала женой и матерью шестерых детей.
Теперь звание старейшей жительницы Земли перешло к японке Нам Тайджима из префектуры Кагосима. Она появилась на свет в августе 1900 года.
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