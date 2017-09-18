Люди планеты

Скончалась старейшая жительница планеты

Секретом своего долголетия 117-летняя Вайолет Мосс Браун считала тяжелый труд и верность христианским заповедям.
Николай Кулапов
18 сентября 2017 в 18:53
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  • Скончалась старейшая жительница планеты
    Премьер-министр Ямайки вручает награду соотечественнице, апрель 2017. Фото: Yhomo Hutchinson / jis.gov.jm

Самая старая женщина на свете скончалась 16 сентября в медицинском центре города Монтего-Бей. Как сообщает Gleaner, миссис Браун поступила в больницу с неровным пульсом и сильным обезвоживанием. Уроженке Ямайки было 117 лет.

Титулы самого старого человека — и женщины — в мире она унаследовала от итальянки Эммы Морано, скончавшейся в апреле этого года (также на 118-году жизни).

О смерти соотечественницы написал в Twitter премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. В апреле 2017, когда Вайолет официально стала старейшей жительницей Земли, он посетил ее и вручил награду, назвав «вдохновением для нации».

Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse-Brown) появилась на свет 10 марта 1900. Отмечая 110-летний юбилей, она рассказала репортеру: «Когда люди спрашивают меня, что я ем и пью, чтобы жить так долго, я говорю, что ем все, кроме свинины и курицы, и не пью ром. Почитайте вашего отца и мать — и ваши дни продлятся долго». В те годы она продолжала читать и упражнять навыки печатания и стенографии.

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