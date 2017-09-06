  • Рохинья: ни надежды, ни дома
    Фото: Уильям Дэниелс
  • Рохинья: ни надежды, ни дома
    Фото: Уильям Дэниелс
  • Рохинья: ни надежды, ни дома
    Фото: Уильям Дэниелс
  • Рохинья: ни надежды, ни дома
    Мужчины молятся в построенной из бамбука мечети. Фото: Уильям Дэниелс
Люди планеты

Рохинья: ни надежды, ни дома

Члены мусульманского меньшинства рохинья бегут от репрессий в буддистской Мьянме. В Бангладеш в лагерях для беженцев можно найти укрытие, но жизнь там по-прежнему остается мрачной.
Текст: Брук Лармер Фото: Уильям Дэниелс
6 сентября 2017 в 21:23
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Военные Мьянмы обострили свои нападения на деревни рохинья, вынудив более 120 000 представителей этнического меньшинства покинуть свои дома и перебраться в переполненные лагеря для беженцев в Бангладеш. 25 августа боевики-рохинья атаковали несколько полицейских постов и базу мьянманской армии, убив по меньшей мере 12 силовиков. По словам беженцев, армия отреагировала жестоким образом, сжигая деревни и убивая сотни людей.

«Танцуй!» — кричал армейский офицер, размахивая пистолетом перед дрожащей девочкой. Четырнадцатилетняя Афифа была загнана в поле вместе с десятками других девочек и женщин — все они члены рохинья, мусульманского меньшинства. Солдаты вторглись в ее деревню в западной части Мьянмы в октябре 2016 года. Мужчины и мальчики, в страхе за свою жизнь, сбежали в леса, чтобы спрятаться. После продолжительного досмотра Афифа наблюдала, как солдаты тащили двух женщин в заливное рисовое поле, пока другие не обратили внимание на девочку. «Если ты тут же не начнешь танцевать, мы зарежем тебя», — предупредил офицер. Задушив слезы, Афифа покачивалась взад-вперед. Солдаты ритмично хлопали, а офицер обвивал своей рукой ее талию. «Так-то лучше», — сказал он расплываясь в улыбке.

Встреча, которую вспоминает Афифа, ознаменовала собой лишь начало недавней волны жестокости к 1,1 млн представителей рохинья, которые живут в штате Ракхайн в Мьянме. Рохинья — одно из самых преследуемых меньшинств в мире. Они — мусульмане в стране, где доминируют буддисты. Многие из них происходят от поселенцев, которые пришли на эти земли в XIX веке и начале XX века из Бангладеш. Закон 1982 года лишил их гражданства. В настоящее время они считаются нелегальными мигрантами в Мьянме, а также в Бангладеш, куда многие бежали.

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