Рохинья: ни надежды, ни дома
Военные Мьянмы обострили свои нападения на деревни рохинья, вынудив более 120 000 представителей этнического меньшинства покинуть свои дома и перебраться в переполненные лагеря для беженцев в Бангладеш. 25 августа боевики-рохинья атаковали несколько полицейских постов и базу мьянманской армии, убив по меньшей мере 12 силовиков. По словам беженцев, армия отреагировала жестоким образом, сжигая деревни и убивая сотни людей.
«Танцуй!» — кричал армейский офицер, размахивая пистолетом перед дрожащей девочкой. Четырнадцатилетняя Афифа была загнана в поле вместе с десятками других девочек и женщин — все они члены рохинья, мусульманского меньшинства. Солдаты вторглись в ее деревню в западной части Мьянмы в октябре 2016 года. Мужчины и мальчики, в страхе за свою жизнь, сбежали в леса, чтобы спрятаться. После продолжительного досмотра Афифа наблюдала, как солдаты тащили двух женщин в заливное рисовое поле, пока другие не обратили внимание на девочку. «Если ты тут же не начнешь танцевать, мы зарежем тебя», — предупредил офицер. Задушив слезы, Афифа покачивалась взад-вперед. Солдаты ритмично хлопали, а офицер обвивал своей рукой ее талию. «Так-то лучше», — сказал он расплываясь в улыбке.
Встреча, которую вспоминает Афифа, ознаменовала собой лишь начало недавней волны жестокости к 1,1 млн представителей рохинья, которые живут в штате Ракхайн в Мьянме. Рохинья — одно из самых преследуемых меньшинств в мире. Они — мусульмане в стране, где доминируют буддисты. Многие из них происходят от поселенцев, которые пришли на эти земли в XIX веке и начале XX века из Бангладеш. Закон 1982 года лишил их гражданства. В настоящее время они считаются нелегальными мигрантами в Мьянме, а также в Бангладеш, куда многие бежали.
Пять лет назад в ходе столкновений мусульман и буддистов были убиты сотни людей, большинство из которых — рохинья. Их мечети и деревни были сожжены, а самих людей вытеснили в лагеря. На этот раз, как сообщают ООН и правозащитные организации, бирманские военные устроили настоящий террор, включая казни, массовые задержания, снос деревень и систематические изнасилования. Наступление армии, начавшееся после атаки на пограничные посты, во время которой погибли 9 полицейских и в которой обвиняются боевики рохинья, спровоцировало бегство 74 000 рохинья в лагеря для беженцев на границе с Бангладеш.
Перед тем, как солдаты покинули деревню Афифы, они подожгли готовые к сбору урожая рисовые поля, разграбили их дома, застрелили или украли их коров и коз. «Мы не хотели покидать наш дом, — рассказал мне Мохаммед Ислам, отец Афифы, в марте, когда пятеро из 11 членов его семьи перешли в лагерь для беженцев в Бангладеш. — Но у армии лишь одна цель — избавиться от рохинья».
Янги Ли, специальный докладчик OOH по вопросу защиты прав человека в Мьянме, сказала, что атаки армии с «большой вероятностью» приравниваются к преступлениям против человечности. Армия отвергает это заявление, равно как и Аун Сан Су Чжи, первый по-настоящему гражданский лидер Мьянмы после полувекового военного правления. «Я не думаю, что происходит этническая чистка», — сказала она в интервью BBC в мае, хотя тогда она еще не посетила регион. Победитель Нобелевской премии мира за ее долгую борьбу против хунты, Су Чжи смутила правозащитников, не выступив против зверств и не привлекая виновных к ответственности. В июне ее правительство отказалось предоставить разрешение двум членам новой миссии ООН по установлению фактов. «У нас была очень большая надежда на то, что Су Чжи и демократия для нас будут лучше», — говорит Мулаби Зафар, 40-летний владелец магазина, который бежал в Бангладеш. — Но насилие только усилилось. Это стало большим сюрпризом».
Отец Афифы и его четверо детей провели в бегах пять месяцев. Когда они в первый раз попытались пересечь реку Наф, разделяющую Мьянму и Бангладеш, бирманский патруль открыл по ним огонь, лодка перевернулась — и несколько беженцев погибли. В конце концов семья присоединилась к 500 000 беженцам-рохинья, многие из которых набивались в заброшенные лагеря вдоль границы. Тем временем ее мать и еще четверо детей продолжали прятаться в Мьянме.
В лагере Балухали, где 11 тысяч недавно прибывших обитателей превратили лесистые холмы в муравейник из бамбуковых лачуг и полиэтиленовых тентов, Афифа — одна из самых везучих. Другие пострадали намного сильнее. Сорокалетняя Нур Эша стягивает шарф, чтобы показать ожоги на ее лице: говорит, военные подожгли ее дом, когда она была внутри. Четырнадцатилетний Азим Алла показывает мне сморщенную левую руку: когда он выходил из медресе, в нее попала полицейская пуля. Это случилось в прошлом октябре; в ту ночь трое его друзей умерли от огнестрельных ран.
Ясмин, 27-летняя женщина из деревни Нган Чаунг, помнит, как солдаты по очереди насиловали ее прямо на глазах у пятилетней дочери. Но страшнее для нее было найти своего восьмилетнего сына лежащего на рисовом поле с раной от пули в спине. «Для нас больше нет надежды», — говорит она, и слезы катятся у нее по щекам.
В Бангладеш надежд едва ли больше. Рохинья не могут устроиться на достойную работу, отдать детей в школу или прийти на прием к врачу. В придорожном лагере за городом группы женщин просят милостыню. Мужчинам перепадает случайная работа на плантациях риса и соляных фермах, за которую редко платят больше доллара в день. И Бангладеш — и без того бедный и перенаселенный — не хочет, чтобы здесь оставались надолго. Дакка вынашивают план переселить беженцев на далекий остров в Бенгальском заливе.
Когда я видел Афифу в последний раз, она подметала прямоугольный клочок земли — место под будущую хижину, — пока ее отец устанавливал по углам бамбуковые жерди. В тот день Мохаммед сходил на пятничный намаз — впервые с тех пор, как сбежал из Мьянмы. Но беды еще не кончились. В конце мая над Балухали пронесся циклон, оставив семью и еще сотни жителей лагеря без крова. Никто не погиб, и мать семейства с оставшимися детьми наконец добрались до Бангладеша. Еды все же не хватает, продолжаются муссонные дожди, а в Ракхайне, как сообщают, возобновляются военные действия. Как горько посетовал сосед: «Для нас плохие дни не кончаются».