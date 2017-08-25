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Как я протестовала у нефтяной платформы в Ледовитом океане

17 августа судно Гринпис Arctic Sunrise и 35 активистов Гринпис были арестованы в Норвегии во время протеста против добычи нефти в Арктике. Их освободили 21 августа. Участница из России Татьяна Васильева рассказывает, что произошло.
Татьяна Васильева, Гринпис России
25 августа 2017 в 16:34
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  • Как я протестовала у нефтяной платформы в Ледовитом океане
    Фото: Nick Cobbing / Greenpeace

Я помню, как увидела её первый раз из иллюминатора в своей каюте. Ледокол Гринпис Arctic Sunrise встал недалеко от этого монстра — нефтяной платформы «Сонга Энейблер» компании Statoil. Тогда я и смогла рассмотреть её: железный гигант преспокойно сидел посреди океана и бросал с высоты высокомерный взгляд на обворожительную арктическую природу. И казалось даже, что природа теряет своё могущество перед этим чудом инженерной мысли, способным высасывать нефть из-под морского дна.

  • Как я протестовала у нефтяной платформы в Ледовитом океане
    Фото: Nick Cobbing / Greenpeace

В пять утра 17 августа был общий подъём для всей команды корабля. В семь утра наши лодки были уже на воде, готовые подойти к платформе и начать мирный протест против добычи нефти в Арктике. Пронзающий ветер, холодные брызги в лицо — и вот мы уже рядом с «Сонга Энейблер». Мы спустили каяки на воду, а ещё через пару минут развернули баннеры, призывая Statoil остановить бурение, а норвежское правительство сохранить Арктику нетронутой.

  • Как я протестовала у нефтяной платформы в Ледовитом океане
    Фото: Nick Cobbing / Greenpeace

К одной из лодок был прикреплён огромный буй в виде планеты. До акции мы потратили несколько дней, чтобы написать на материках плавучей планеты сообщения, которые присылали люди со всего мира. Это были обращения к норвежскому правительству с просьбой отозвать новые лицензии на добычу нефти в Арктике, которые Норвегия выдала через 10 дней после подписания Парижского климатического соглашения. Писали неравнодушные люди из самых разных уголков мира, на самых разных языках. Попадались послания от климатических беженцев и тех, кто потерял своих близких во время экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата. В этих сообщениях было всё: злость и надежда, мольбы и требования, отчаяние и горесть утраты. И тогда нашей целью стало передать эти сообщения сотрудникам нефтяной платформы, потому что прочитав их, нельзя остаться равнодушным.

  • Как я протестовала у нефтяной платформы в Ледовитом океане
    Фото: Nick Cobbing / Greenpeace

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