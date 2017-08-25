Как я протестовала у нефтяной платформы в Ледовитом океане
Я помню, как увидела её первый раз из иллюминатора в своей каюте. Ледокол Гринпис Arctic Sunrise встал недалеко от этого монстра — нефтяной платформы «Сонга Энейблер» компании Statoil. Тогда я и смогла рассмотреть её: железный гигант преспокойно сидел посреди океана и бросал с высоты высокомерный взгляд на обворожительную арктическую природу. И казалось даже, что природа теряет своё могущество перед этим чудом инженерной мысли, способным высасывать нефть из-под морского дна.
В пять утра 17 августа был общий подъём для всей команды корабля. В семь утра наши лодки были уже на воде, готовые подойти к платформе и начать мирный протест против добычи нефти в Арктике. Пронзающий ветер, холодные брызги в лицо — и вот мы уже рядом с «Сонга Энейблер». Мы спустили каяки на воду, а ещё через пару минут развернули баннеры, призывая Statoil остановить бурение, а норвежское правительство сохранить Арктику нетронутой.
К одной из лодок был прикреплён огромный буй в виде планеты. До акции мы потратили несколько дней, чтобы написать на материках плавучей планеты сообщения, которые присылали люди со всего мира. Это были обращения к норвежскому правительству с просьбой отозвать новые лицензии на добычу нефти в Арктике, которые Норвегия выдала через 10 дней после подписания Парижского климатического соглашения. Писали неравнодушные люди из самых разных уголков мира, на самых разных языках. Попадались послания от климатических беженцев и тех, кто потерял своих близких во время экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата. В этих сообщениях было всё: злость и надежда, мольбы и требования, отчаяние и горесть утраты. И тогда нашей целью стало передать эти сообщения сотрудникам нефтяной платформы, потому что прочитав их, нельзя остаться равнодушным.
Итак, мы стояли у нефтяной платформы «Сонга Энейблер» в Баренцевом море. Она выглядела заброшенной — ни один живой человек на борту платформы не показался. Тогда мы стали вызывать платформу по рации прямо из каяков: «Сонга Энейблер, у нас есть сообщения для вас, мы хотим зачитать их». Платформа дала разрешение. И тогда мы стали зачитывать обращения людей, вот некоторые из них:
«Тайфун Хаян забрал жизни тысяч людей. Пятеро из них — мои родители, старший брат, его жена и мой трёхлетний племянник. Изменение климата — это не только статистика и цифры. Изменение климата — это значит потерять всё, что ты любил и ради чего жил. Сколько ещё людей должно погибнуть, прежде чем могущественные страны осознают, что бурение нефти принесёт лишь сиюминутную выгоду? »
«Человеческая жизнь и природа бесценны. Наносить им непоправимый ущерб ради материальной выгоды — это огромное преступление против всего живого на этой планете».
«Будь бескорыстным — вот чему меня научили мои родители, будь бескорыстным ради твоих детей и их детей. Нефть не бескорыстна. Она вредит людям, животным и будущие поколения достойны того, чтобы мы сражались за них. Мы докажем, что природа стоит больше, чем кто-либо может заплатить».
К вечеру на борту платформы, наконец, стали появляться рабочие в ярких комбинезонах и касках. Они толпились на лестницах и смотровых площадках, глазея на нас. Тогда мы прикрепили наш глобус с обращениями людей к самой платформе — таков был способ передать их нефтяникам.
Акция протеста длилась 11 часов, которые мы провели на ледяной воде Баренцева моря в каяках и моторных лодках. За это время было два происшествия: огромная стая птиц (их были сотни!), которая села рядом с нами, и появление кита! Он вынырнул из-под воды прямо рядом с платформой и каяками, показав нам свою спину. Это было красиво и в то же время грустно. Когда в твоё поле зрения одновременно попадает кит и нефтяная платформа, на каком-то подсознательном уровне понимаешь, что так просто не должно быть.
Я была в каяке и гребла по направлению к нефтяной платформе, когда услышала за спиной жужжание мотора. Через доли секунды рядом со мной появилась ярко-жёлтая лодка береговой охраны с офицерами-норвежцами на борту, один из них схватил мой каяк и притянул его к борту лодки. Офицер вежливо объяснил мне, что я, как и весь корабль, арестована и должна отдать ему весло, вылезти из каяка и перейти в их лодку. Он подал мне руку.
Когда мы вместе с офицерами вернулись на корабль, капитанский мостик был уже под контролем береговой охраны. К носу корабля привязывали тросы, чтобы начать буксировку в порт, мотор был выключен, наш капитан больше не управлял судном. Мирная акция протеста против бурения в Арктике в очередной раз закончилась незаконным задержанием. У любого есть право на протест в международных водах, у любого есть право на свободу слова, мы делали то, во что верили, и пытались донести голоса миллионов людей до норвежского правительства и нефтяников. Для меня быть активистом — это большая привилегия и большая ответственность: люди, от лица которых мы выступили, не могли быть здесь, но их голоса значат очень многое.
Некоторые говорят, что желание сохранить Арктику нетронутой — это такая хиппи-мечта. Я не стану с этим спорить, ведь это же замечательная мечта! И мечты часто осуществляются, если приложить усилия. Новые климатические соглашения, курс на зелёную энергетику, мирные митинги и марши — эти шаги уже сделаны. Так что, я думаю, эта мечта хиппи вполне может осуществиться. Просто мы сами должны стать тем изменением, которое хотим видеть в мире.