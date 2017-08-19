  • В Танзании застрелен защитник слонов Уэйн Лоттер
    Фото: Krissie Clark / PAMS Foundation
  • В Танзании застрелен защитник слонов Уэйн Лоттер
    Фото: PAMS Foundation / Facebook.com
Люди планеты

В Танзании застрелен защитник слонов Уэйн Лоттер

Защитник дикой природы был убит вечером 16 августа.
Николай Кулапов
19 августа 2017 в 13:05
36

Хронологию событий сообщает The Guardian. Прилетев в Дар-эс-Салам, Лоттер поехал на такси в отель. В районе Масаки шофер был вынужден остановиться: вплотную к такси подъехал другой автомобиль. Из него вышли двое — один из них был вооружен, — открыли дверь такси и выстрелили в упор.

В настоящее время полиция ведет расследование убийства. Ранее в адрес 51-летнего защитника дикой природы не раз звучали угрозы. Уже в юности он, уроженец Южной Африки, сделался рейнджером. В 2009 году он стал одним из со-основателей некоммерческой природоохранной организации PAMS Foundation, целями которой стали охрана африканской фауны и борьба с браконьерами. Эта организация поддерживала деятельность NTSCIU (National and Transnational Serious Crimes Investigation Unit -Национальная и межгосударственная группа по расследованию тяжких преступлений). Члены NTSCIU добились ареста нескольких крупных торговцев слоновьей костью.

В прощальном письме, опубликованном на Facebook, коллеги Лоттера вспоминают присущие ему «обаяние и выдающееся чувство юмора». Об утрате скорбят члены его семьи — жена, две дочери и родители.


  • В Танзании застрелен защитник слонов Уэйн Лоттер
    Фото: Diana Robinson / Flickr.com


В период с 2007 по 2014 популяция слонов в африканской саванне сократилась на 30% - это 144 000 особей. До недавних пор главными покупателями слоновой кости были азиатские страны: около 70% всех добытых бивней экспортировалось в Китай. В концу 2017 года Пекин планирует полностью запретить торговлю слоновой костью на территории Поднебесной.

Обсудить
СМИ2
Знаменитый древнеегипетский фараон оказался гигантом
Знаменитый древнеегипетский фараон оказался гигантом
Тоже интересно
Специальное расследование NG: смертельные игры
Специальное расследование NG: смертельные игры
Нескучная Италия
Болонская кухня: сокровище нации
Болонская кухня: сокровище нации