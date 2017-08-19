В Танзании застрелен защитник слонов Уэйн Лоттер
Хронологию событий сообщает The Guardian. Прилетев в Дар-эс-Салам, Лоттер поехал на такси в отель. В районе Масаки шофер был вынужден остановиться: вплотную к такси подъехал другой автомобиль. Из него вышли двое — один из них был вооружен, — открыли дверь такси и выстрелили в упор.
В настоящее время полиция ведет расследование убийства. Ранее в адрес 51-летнего защитника дикой природы не раз звучали угрозы. Уже в юности он, уроженец Южной Африки, сделался рейнджером. В 2009 году он стал одним из со-основателей некоммерческой природоохранной организации PAMS Foundation, целями которой стали охрана африканской фауны и борьба с браконьерами. Эта организация поддерживала деятельность NTSCIU (National and Transnational Serious Crimes Investigation Unit -Национальная и межгосударственная группа по расследованию тяжких преступлений). Члены NTSCIU добились ареста нескольких крупных торговцев слоновьей костью.
В прощальном письме, опубликованном на Facebook, коллеги Лоттера вспоминают присущие ему «обаяние и выдающееся чувство юмора». Об утрате скорбят члены его семьи — жена, две дочери и родители.
В период с 2007 по 2014 популяция слонов в африканской саванне сократилась на 30% - это 144 000 особей. До недавних пор главными покупателями слоновой кости были азиатские страны: около 70% всех добытых бивней экспортировалось в Китай. В концу 2017 года Пекин планирует полностью запретить торговлю слоновой костью на территории Поднебесной.