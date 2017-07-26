  • Трудно быть бледным
    Надев специальные кепки, прикрывающие и шею, дети-альбиносы прячутся в тени на утреннем чае в школе Лейк-Вью в окрестностях Мванзы в Танзании, пока их одноклассники спешат вынырнуть на солнце. В коже альбиносов очень мало, а то и вовсе нет меланина, отчего они более подвержены воздействию ультрафиолета, который может спровоцировать рак кожи. Фото: Стефани Синклер
  • Трудно быть бледным
    В социальном центре Кабанга на северо-западе Танзании пятилетняя Йонге Кифунга закрывает ладошкой глаза, чувствительные к солнечному свету. Мбалу Кейджа живет здесь с двумя детьми. Чтобы защитить детей-альбиносов после волны насилия, прокатившейся в 2008 году, правительство отправило многих из них в специальные учреждения, предназначенные для слепых и инвалидов. Фото: Стефани Синклер
  • Трудно быть бледным
    28-летняя Рекалина и 26-летняя Эралина Эрнандес — сестры, живущие на архипелаге Сан-Блас у побережья Панамы, — принадлежат к местному племени гуна, в котором процент альбинизма необычайно высок: на 70 человек один бледнокожий. Поскольку белой кожей здесь никого не удивишь, а зачастую ее и вовсе почитают за Божье благословение, дискриминация — почти неслыханное дело. Фото: Стефани Синклер
  • Трудно быть бледным
    В центре Кабанга: десятилетняя Мелас Лудж, Шамима Кассиму и ее одиннадцатилетняя сестра Завиа должны подносить предметы близко к глазам, чтобы их разглядеть. У альбиносов слабое зрение, и очки зачастую мало помогают. В школе альбиносы занимают первые парты и просят у одноклассников конспекты. Фото: Стефани Синклер
Люди планеты

Трудно быть бледным

В мире моды модели-альбиносы нарасхват, но простым смертным с этим расстройством не позавидуешь. На всей планете их удел — проблемы со здоровьем, а кое-где еще и презрение, жестокие нападки и даже увечья.
Сьюзан Эйджер
26 июля 2017 в 20:33
6

Под бесцветным небом светлолицый мальчуган в сине-красной школьной форме склоняет голову, пытаясь скрыть слезы, бегущие по щекам. Его история достойна слез.

Отец, впервые за два года навестивший сына, достает белый носовой платок. Мы сидим под одиноким деревом в центре школьного двора в Танзании. Прижав к груди голову сына, мужчина утирает ему слезы; мальчик плачет без остановки. Год за годом 15-летний Эммануэль Фесто пытается свыкнуться с тем, что случилось однажды ночью, когда ему было всего шесть. Вооружившись мачете, четверо неизвестных отсекли ему часть левой руки и несколько пальцев на правой, снесли кусок челюсти и выдрали четыре зуба. Все это предназначалось на продажу. Теперь наш герой, Эмма, как его все называют, штурмует вершины знаний в частном пансионе. Он сильный и здоровый, хоть и заикается, у него есть друзья. А еще он любит рисовать — футболистов и Человека-паука. Специально для меня по памяти Эмма начертил карту своей страны, управляясь с маркерами щекой, подбородком и плечом.

Эммануэль Фесто родился альбиносом, унаследовав этот рецессивный признак от своих темнокожих родителей. У него кожа цвета слоновой кости, очень светлые волосы и совсем никудышное зрение. В Африке к югу от Сахары таких, как он, всегда боялись и презирали даже в собственных семьях. А теперь на них еще и нападают. Как уверяют некоторые знахари, зелья, порошки и амулеты из фрагментов их тел приносят богатство и успех.

На мой вопрос о проблемах Эмма отвечает: дразнят из-за вырванных зубов. А потом решается на душераздирающее признание: «Трудно ходить в туалет. Друг помогает, но иногда не дает туалетную бумагу или слишком мало отрывает, мне не хватает».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
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