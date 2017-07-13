  • «Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда
    На 30-метровой высоте Маули Дхан взбирается по плетеной бамбуковой лестнице к своей добыче — гнезду с диким медом. Если повезет, дым от тлеющей травы отвлечет пчел, и они будут жалить не так сильно. Пока Маули не ухватится за страховочный конец, любое неосторожное движение может стоить ему жизни. Фото: Ренан Озтюрк
  • «Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда
    Асдхан Кулунг (справа) закрепил пчелиное гнездо на веревках и удерживает его, пока Маули отдирает соты от скалы. Когда он закончит, куски сот спустят вниз. На все это могут уйти часы. Фото: Ренан Озтюрк
  • «Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда
    Выбившийся из сил, с лицом, распухшим от укусов, Маули Дхан отдыхает. Он не видит в своем занятии ничего интересного, но руководит сбором меда, потому что, как верят кулунги, был избран духом, явившимся ему во сне. «Сам я ничто, лишь простой смертный», — говорит Маули. Фото: Ренан Озтюрк
Люди планеты

«Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда

Непалец Маули Дхан, рискуя жизнью, собирает в горах мед диких пчел. В Восточном Непале люди народности кулунг веками использовали его для лечения, а также торговали им на азиатском черном рынке — дикий мед обладает галлюциногенным действием и стоит намного дороже обычного.
Марк Синнот
13 июля 2017 в 19:36
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Собиратель меда Маули Дхан раскачивается на плетеной бамбуковой лестнице на высоте 90 метров. Он осматривает гранитную скалу, ища, куда можно забраться. Его цель скрыта за пульсирующим роем — тысячи больших индийских пчел облепили почти двухметровое в обхвате гнездо в форме полумесяца, расположенное под гранитным выступом. Пчелы охраняют литры вязкого красноватого дикого меда, который из-за галлюциногенного действия называется «волшебным» и продается на азиатском черном рынке по цене 30−40 американских долларов за килограмм — в шесть раз дороже обычного непальского.

Большие индийские пчелы производят несколько сортов меда, в зависимости от времени года, а также от высоты, на которой они собирают нектар. Психотропному эффекту «волшебный» мед обязан ядовитым веществам, которые содержатся в нектаре ярко-розовых, красных и белых цветков древовидных рододендронов, распускающихся в марте-апреле на северных склонах долины Хонгу. Населяющая Восточный Непал группа кулунг из народа раи веками лечилась этим медом от простуды и кишечных инфекций, а пчелиный воск использовался в литейных мастерских столицы Катманду.

Для Маули сбор меда — единственный способ заработать на то немногое из необходимого, что он не может произвести сам, например соль и растительное масло. Но как бы ни нужны были деньги ему и другим жителям его деревни Садди, Маули думает, что пришла пора остановиться. Ему 57 — не тот возраст, чтобы, рискуя жизнью, добывать мед. Пальцы устали держаться за раскачивающуюся лестницу, а лицо, шею, руки и босые ноги саднит от укусов.

Однако Маули отгоняет мрачные мысли и сосредотачивается на своем деле. Поставив ногу на крошечный, шириной не больше ступни, выступ, он отпускает лестницу и отодвигается в сторону, чтобы там же смог уместиться его помощник Асдхан Кулунг. Теперь на почти невидимой площадке стоят двое. В долине далеко внизу под ними между крутыми берегами несется река, взбухшая в сезон дождей.

  • «Сам я ничто, лишь простой смертный»: последний собиратель меда
    Когда имеешь дело с разозленными пчелами, самое главное — не показывать, что боишься, учит меня Маули. Сам он морщится от боли: каждый сбор чреват 20−40 укусами, а страховочная веревка впивается в подмышках во время подъема. Куски сот, которые он только что срезал, спускают вниз в ведре. Фото: Ренан Озтюрк

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№166, июль 2017).
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