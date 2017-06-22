Люди планеты

Федор Конюхов — о Марианской впадине, скворечниках, озоновых дырах и Гагарине

Легендарный путешественник и исследователь побывал в гостях у телеканала «Страна». Приводим главные тезисы из его интервью.
National Geographic Россия
22 июня 2017 в 13:53
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  • Федор Конюхов — о Марианской впадине, скворечниках, озоновых дырах и Гагарине
    Фото: Телеканал «Страна»

Ко мне едут иностранцы, мои друзья. Прилетают из Финляндии в Санкт-Петербург, потом Москва, Сочи. «Мы хотим посмотреть Россию», — говорят. Я им отвечаю: «Дорогие мои, я вам Москву покажу: и Красную площадь, и музей, в театр, может, пойдем. Вот только Москва — столица России, но это еще не Россия. Вы поедете в Рязань, Сергиев-Посад и дальше на Алтай, в Пермь, и пошел-пошел в Сибирь. Знаете, в Вологду, в Тотьму, в Великий Устюг… У них [иностранцев] только понятия, что наша страна — это Санкт-Петербург, Москва и Сочи, но это не характер России.

***

Вот у меня школа путешественников в Тотьме — это Вологодская область. Это Россия. Когда я приезжаю там в Ниас на Урале — это Россия. Я в Находке целый год прожил — это Россия. Понимаете, там рыбаки, охотники-промысловики, потом лесорубы — это Россия.

И вот сейчас недавно… У меня парень внизу, я его отправляю на Чукотку, чтоб он пас оленей. Вот он ходит в Москве, работу не может найти. Я говорю: «Езжай на Чукотку, там будешь пасти оленей вместе с чукчами. Яранги, тундры, тысячи и тысячи оленей… Конечно, надо работать. Целый день на свежем воздухе, спишь в яранге, пасешь, бегаешь, все время ответственность большая, но там ты будешь получать хорошо.

  • Федор Конюхов — о Марианской впадине, скворечниках, озоновых дырах и Гагарине
    Фото: Камиль Нуреев

…Ко мне приехал друг, я его устроил. В Москве квартиру купил, а сейчас уехал. Говорит: «Здесь скучно».

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