Федор Конюхов — о Марианской впадине, скворечниках, озоновых дырах и Гагарине
Ко мне едут иностранцы, мои друзья. Прилетают из Финляндии в Санкт-Петербург, потом Москва, Сочи. «Мы хотим посмотреть Россию», — говорят. Я им отвечаю: «Дорогие мои, я вам Москву покажу: и Красную площадь, и музей, в театр, может, пойдем. Вот только Москва — столица России, но это еще не Россия. Вы поедете в Рязань, Сергиев-Посад и дальше на Алтай, в Пермь, и пошел-пошел в Сибирь. Знаете, в Вологду, в Тотьму, в Великий Устюг… У них [иностранцев] только понятия, что наша страна — это Санкт-Петербург, Москва и Сочи, но это не характер России.
***
Вот у меня школа путешественников в Тотьме — это Вологодская область. Это Россия. Когда я приезжаю там в Ниас на Урале — это Россия. Я в Находке целый год прожил — это Россия. Понимаете, там рыбаки, охотники-промысловики, потом лесорубы — это Россия.
И вот сейчас недавно… У меня парень внизу, я его отправляю на Чукотку, чтоб он пас оленей. Вот он ходит в Москве, работу не может найти. Я говорю: «Езжай на Чукотку, там будешь пасти оленей вместе с чукчами. Яранги, тундры, тысячи и тысячи оленей… Конечно, надо работать. Целый день на свежем воздухе, спишь в яранге, пасешь, бегаешь, все время ответственность большая, но там ты будешь получать хорошо.
…Ко мне приехал друг, я его устроил. В Москве квартиру купил, а сейчас уехал. Говорит: «Здесь скучно».
*** Читать далее
Человек сидит на диване и говорит: «Мне нечем заняться». А ты возьми и посади дерево. Он скажет: «Мне негде сажать». А ты поедь, никого не спрашивай, вдоль дороги посади — и все. С глубокого леса выкопай сажень, ближе к дороге посади. Дорога у нас вся пустая, правильно? То же самое, возьми скворечник или сделай. Я вот учился в Академии искусств в Париже и скворечники вешал втихаря. Там выбрасываются деревянные ящички такие для вина. Я их вечером собирал, а потом в своей мастерской делал скворечники. Выходил ночью в парк втихаря, через забор перелезу, раз — повешу скворечники на дерево, примотаю. А если ты повесил, там уже никто его не снимет. Мы там были [потом], и эти скворечники висят.
***
Марианская впадина очень интересна. Мне — как художнику, как писателю. Посмотреть, рассказать, увидеть, написать или познать. Ученым интересно, потому что там две тектонические плиты сходятся. Это строение Земли. Все эти землетрясения. С одной плиты нужно взять пробы и с другой. Никто никогда не доставал, и вот почему мы как раз готовимся, чтобы Россия погрузилась и не просто поставила рекорд, а приступила к изучению Марианской впадины. С Луны привезли грунта много. В каждой цивилизованной стране есть грунт с Луны: и в Америке, и во Франции, и в России, и в других ведущих странах. С Марианской впадины — ничего нет. А это очень важно для науки.
***
Вот я сейчас буду лететь, уже мне строят в стратосферу воздушный шар. Сейчас мы готовимся вместе с учеными: когда поднимусь, буду делать разряды за счет солнечных батарей. Для озоновых дыр. Сейчас вокруг земного шара есть озоновые дыры, да они и были миллионы лет до нашей эры, всегда были. Если запустить на сегодняшний день 19 спутников, они будут летать, будут делать разряды, то через 30 лет все эти дыры озоновые заштопаем.
***
Самое главное — вы должны быть неравнодушны к этому. Нужно делать открытия, искусство, любить людей — все делать, потому что не будет другого времени. Точнее, будет — но уже для других.
Федор Конюхов:
• совершил пять кругосветных путешествий под парусом и одно на воздушном шаре;
• побывал на семи вершинах — самых высоких точках каждого континента;
• достиг Южного и Северного полюсов;
• за свою жизнь прошел почти 300 000 километров;
• меняет загранпаспорта (у него их два) каждые три года из-за отсутствия пустых страниц;
• издал 17 книг, написал более 3 000 картин;
• осенью 2017 года планирует подняться в стратосферу на воздушном шаре;
• в 2021 году планирует первым в мире погрузиться на дно Марианской впадины.
Более подробно о жизни и путешествиях Федора Конюхова смотрите на телеканале «Страна» в рубрике «Интервью».