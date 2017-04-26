  • Виктор Панков и его собака Кора
    Виктор Панков и его собака Кора
    Фото: Валерий Мороз
  • Бионавигаторы: как готовят собак-поводырей
    В учебно-кинологическом центре проходят экскурсии. Желающие могут пройтись с плотной маской на глазах вместе с собакой-поводырем. Фото: Валерий Мороз
  • Собака-терапевт Буш (на переднем плане) и собака-поводырь Теона
    Собака-терапевт Буш (на переднем плане) и собака-поводырь Теона
    Фото: Валерий Мороз
  • Бионавигаторы: как готовят собак-поводырей
    Собака-поводырь Гела ждет команды от своего тренера. Фото: Валерий Мороз
Люди планеты

Бионавигаторы: как готовят собак-поводырей

В последнюю среду апреля отмечается Международный день-собак поводырей. Корреспондент Nat-geo.ru отправилась в учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов», чтобы узнать, как животных учат помогать незрячим людям.
Текст: Дарья Желнина Фото: Валерий Мороз
26 апреля 2017 в 21:09
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Автобус №1080 вез нас от станции метро «Новокосино» в Железнодорожный. Там, на улице Керамической, рядом с синим деревянным зданием ветеринарной клиники расположился учебно-кинологический центр, где воспитывают собак-поводырей. Из центра Москвы добраться до него можно за полтора-два часа, но многие люди съезжаются сюда из самых разных городов России, чтобы обрести не только помощника-проводника, но и друга.

30-летний Виктор Панков приехал в Москву из Петрозаводска. Уже неделю он проходит обучение в этой школе вместе с лабрадором по кличке Кора. Каждый, кто подает заявку на получение собаки-поводыря, должен пройти двухнедельный курс, чтобы научиться дрессировать животное и понимать его сигналы. Проживание в центре, обучение и получение собаки — бесплатное.

- Я думал, что будет тяжелее, — признается Виктор. — Конечно, у нас с Корой пока есть ошибки, но это уже зависит от того, как я усваиваю информацию.

  • Виктор и его собака Кора рядом с учебно-кинологическим центром
    Виктор и его собака Кора рядом с учебно-кинологическим центром
    Фото: Валерий Мороз

В Петрозаводске Виктор работает массажистом. Родился в Мурманске, потом учился в медицинском колледже в Кисловодске и практически самостоятельно объездил Кавказ. В 2016 году он окончил Московскую академию физической культуры в Малаховке и вместе с друзьями открыл в своем городе лечебный кабинет. В будущем Виктор хочет продолжить обучение и стать врачом-остеопатом.

- Завести собаку я мечтал еще с детства. Но поскольку долго жил на съемных квартирах, мне казалось это неправильным. Как только у нас появилось свое жилье, не прошло и полугода, как я подал заявку на приобретение собаки-поводыря. Теперь я чувствую себя по-другому. Обычно я и сам хорошо ориентируюсь и у себя в городе, и в Москве, но с собакой — это другой уровень. Все быстрее, легче и круче.

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