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Виктор Панков и его собака КораФото: Валерий Мороз
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В учебно-кинологическом центре проходят экскурсии. Желающие могут пройтись с плотной маской на глазах вместе с собакой-поводырем. Фото: Валерий Мороз
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Собака-терапевт Буш (на переднем плане) и собака-поводырь ТеонаФото: Валерий Мороз
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Собака-поводырь Гела ждет команды от своего тренера. Фото: Валерий Мороз
Бионавигаторы: как готовят собак-поводырей
Автобус №1080 вез нас от станции метро «Новокосино» в Железнодорожный. Там, на улице Керамической, рядом с синим деревянным зданием ветеринарной клиники расположился учебно-кинологический центр, где воспитывают собак-поводырей. Из центра Москвы добраться до него можно за полтора-два часа, но многие люди съезжаются сюда из самых разных городов России, чтобы обрести не только помощника-проводника, но и друга.
30-летний Виктор Панков приехал в Москву из Петрозаводска. Уже неделю он проходит обучение в этой школе вместе с лабрадором по кличке Кора. Каждый, кто подает заявку на получение собаки-поводыря, должен пройти двухнедельный курс, чтобы научиться дрессировать животное и понимать его сигналы. Проживание в центре, обучение и получение собаки — бесплатное.
- Я думал, что будет тяжелее, — признается Виктор. — Конечно, у нас с Корой пока есть ошибки, но это уже зависит от того, как я усваиваю информацию.
В Петрозаводске Виктор работает массажистом. Родился в Мурманске, потом учился в медицинском колледже в Кисловодске и практически самостоятельно объездил Кавказ. В 2016 году он окончил Московскую академию физической культуры в Малаховке и вместе с друзьями открыл в своем городе лечебный кабинет. В будущем Виктор хочет продолжить обучение и стать врачом-остеопатом.
- Завести собаку я мечтал еще с детства. Но поскольку долго жил на съемных квартирах, мне казалось это неправильным. Как только у нас появилось свое жилье, не прошло и полугода, как я подал заявку на приобретение собаки-поводыря. Теперь я чувствую себя по-другому. Обычно я и сам хорошо ориентируюсь и у себя в городе, и в Москве, но с собакой — это другой уровень. Все быстрее, легче и круче.
Поводырь может запоминать до 20 разных маршрутов в городе. По каждому из этих маршрутов рекомендуется пройти сначала вместе со зрячим человеком, который поможет выбрать максимально безопасный путь. Чтобы собака запомнила именно эту дорогу, для нее обозначают несколько ориентиров — это может быть памятник, пешеходный переход или скамейка. В каждой из этих точек собаке обязательно дают какое-то лакомство — животные лучше запоминают те места, где их кормили. Тренеры учебно-кинологического центра уточняют: собака не реагирует на цвет светофора или его звук, в ее обязанности входит лишь остановка перед дорогой. Незрячий должен сам принимать решение, когда именно ее переходить: ориентироваться на звуковой сигнал светофора или попросить помощи у прохожих.
При подборе собаки-поводыря учитываются индивидуальные особенности ее будущего хозяина: какой у него характер, много ли он двигается, с какой скоростью ходит. По словам Виктора, сотрудники центра учли даже пожелание его супруги относительно цвета: она хотела, чтобы собака была палевой. А еще в заявке он указал, что у них дома живет кошка.
- Жена сильно переживает, поскольку у кошки очень своеобразный характер. По Коре же видно, что она добродушна к другим животным. Когда мы вместе с тренером проходили маршруты, то встречали и кошек, и собак. Кора на них в принципе не реагировала. Могла только голову повернуть в их сторону, но даже нюхать не подходила.
Отбор щенков, которых потом будут воспитывать как поводырей, ведется очень строго: из десяти протестированных только один будет отвечать всем необходимым параметрам. Собака должна быть уравновешенной, спокойно относиться к людям и животным, не проявлять агрессии, не реагировать на громкие звуки, не бояться транспорта, не страдать от укачивания при поездках. Выбором щенков занимается тренер-методист Анна Чернова. Она же руководит волонтерской программой по их выращиванию. До года будущие поводыри живут у добровольцев, после чего попадают в учебно-кинологический центр, где от пяти до восьми месяцев проходят дрессировку со специалистами школы. За десять лет в центре подготовили 153 собаки-поводыря.
- Я в восторге от отношения людей, которые здесь работают. Я бы даже назвал это не работой, а служением такому важному делу, как помощь незрячим.
По возвращении в Петрозаводск Виктор планирует везде ходить вместе с Корой, о чем уже предупредил своих коллег и сотрудников других компаний.
- Надеюсь, что при поступлении в институт тоже проблем не будет, — рассказывает Виктор. — По закону мы можем ходить с собакой и в театр, и на учебу, и в магазин, но на деле это не всегда так. Мне кажется, нужно готовить само общество к тому, что слепой не только с тростью может ходить, но и со спутником-поводырем. Только так мы сможем социализироваться. Сегодня все кричат о безбарьерной среде, но препятствий на самом деле очень много. Вплоть до того, что не всегда автобус останавливается перед тобой, даже если он неполный. Есть такие водители, которые могут проехать мимо.
При этом, по словам Виктора, в Москве и Санкт-Петербурге незрячему человеку передвигаться намного удобнее.
- В Питере даже работает система «Говорящий город». Это очень удобная вещь: например, голосовая команда сообщает, сколько у тебя есть секунд на то, чтобы перейти дорогу. Мы часто ездим с женой в Питер на выходные, потому что от Петрозаводска недалеко. Я знаю, что там слепым выдаются специальные голосовые приемники по навигации, которые оповещают, где ты находишься, и рассказывают о том, что тебя окружает. Раньше у меня было только два средства навигации: трость и мобильный телефон. А теперь вот еще и третий — бионавигатор. Но в первую очередь друг.
Информацию о том, как стать волонтером учебно-кинологического центра или оказать другую помощь, можно на сайте guidedogs.ru. Следить за новостями центра можно в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Yotube.