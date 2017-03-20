  • Тридцатилетняя война партизана Оноды
    Хироо Онода (справа) и его младший брат Шигео в 1944 году. Фото: wikipedia.org
  • Тридцатилетняя война партизана Оноды
    Филиппинские джунгли 29 лет служили убежищем для японского диверсанта. Фото: kailehmann / Flickr.com
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Тридцатилетняя война партизана Оноды

Для японского солдата Вторая мировая длилась почти три десятилетия. Попав на тропический остров в 1944 году, он провел в джунглях 29 лет, доблестно сражаясь с мнимым противником.
Николай Кулапов
20 марта 2017 в 19:01
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Хироо Онода, 22-летний лейтенант Императорской армии Японии, был заброшен на филиппинский остров Лубанг в декабре 1944 года. Ему было приказано оставаться в тылу американцев, собирать сведения о противнике и наносить ему ущерб периодическими диверсиями. Когда войска США взяли весь остров под свой контроль, верный приказу Онода скрылся в лесах, возглавив отряд из трех человек. Джунгли станут их домом на ближайшие десятилетия. Считая себя осажденными, японцы будут совершать периодические вылазки против американцев.

Благодаря украденному радиоприемнику Онода и его солдаты были в курсе последних событий на «большой земле». Из радиопередач и разбросанных с самолетов листовок они узнали о конце войны, но расценили это известие как вражескую уловку.

«В рассыпанных листовках было полно ошибок, так что я посчитал их кознями американцев», — много лет спустя расскажет лейтенант.

Солдаты питались кокосовыми орехами, бананами, плодами манго, дичью, «реквизированным» у местного населения рисом и мясом коров, угнанных у пастухов. Само собой, крестьяне не питали расположения к мародерам и защищали имущество с оружием в руках. В ходе перестрелок с местными жителями Онода и его подчиненные убили 30 островитян. Партизаны тоже несли потери: один из них, самый младший по званию, капитулировал в 1950. Двух оставшихся соратников застрелили: одного — в 1954, другого — в 1972.

Онода и сам мог разделить их участь, если бы в 1974 году его не нашел японский турист Норио Сузуки. Юноша прибыл на Лубанг, надеясь встретить Оноду (несмотря на то, что имя лейтенанта не первый год числилось в списке погибших). Пытливому туристу повезло: 20 февраля он встретил ветерана в дебрях острова.

  • Тридцатилетняя война партизана Оноды
    Норио Сузуки, нашедший лейтенанта, держит в руках его винтовку. Фото: RhodieShortsSwag via Reddit

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