Как школьники посадили миллион деревьев
Десять лет назад Феликс Финкбайнер — девятилетний школьник из Баварии — впервые всерьез задумался о климатических переменах. Беспокойство мальчика было понятно, ведь глобальное потепление угрожало его любимым животным — белым медведям.
Тогда же Феликс узнал о кенийской активистке Вангари Маатаи, получившей в 2004 году Нобелевскую премию мира за вклад в сохранение африканских лесов: за 25 лет она и ее соратники посадили в Кении 30 млн деревьев.
Вдохновившись ее примером, Феликс поставил целью посадить на своей родине миллион саженцев. Первым из них стала яблоня недалеко от входа в его школу.
Вскоре к подростку примкнули сверстники. Их кружок быстро разрастался; по прошествии пары лет о проекте Plant for the Planet, который возглавил Феликс, знали далеко за пределами его родного города Уффинг-ам-Штаффельзе. Совместными усилиями дети исполнили мечту Феликса: миллионное дерево было посажено в 2010 году.
Школьник, наделенный даром красноречия, не раз выступал с докладами перед самой разной аудиторией: от одноклассников до членов Европейского Парламента. В 2011 ему довелось прочесть речь на специальном заседании ООН.
Сегодня общество Plant for the Planet насчитывает 100 000 членов, самым младшим из которых всего 9 лет, а старшим — 21 год. Их главная цель — посадить триллион деревьев, по 150 штук на каждого жителя планеты.
Самому Феликсу минуло 19, он учится в лондонской Школе восточных и африканских исследований.
«Все идет к тому, что жертвами климатических перемен станем мы. Действовать — в наших интересах. Нам нельзя ждать 20−30 лет, пока наше поколение вырастет. Сейчас мы можем направить взрослых», — убежден Феликс.
Общество действует не только в Германии. Сейчас, например, на попечении детей находится плантация-питомник в Мексике, где растут 300 000 саженцев. К 2020 году энтузиасты планируют высадить в Северной Америке 10 млн деревьев.
Много это или мало — сказать сложно. В 2015 году на Земле оставалось 3 триллиона деревьев, однако 12 000 лет назад, на заре сельского хозяйства, их было почти вдвое больше. Год от года наша планета теряет примерно 10 миллиардов деревьев.
Усилия Феликса и его команды не восполнят потерь, но помогут выиграть время в гонке с глобальным потеплением.