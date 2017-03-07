  • Как школьники посадили миллион деревьев
    Феликс Финкбайнер Фото: Plant for the Planet
  • Как школьники посадили миллион деревьев
    Феликс и его соратники сажают дерево в баварской коммуне Тутцинг. Фото: Plant for the Planet
Люди планеты

Как школьники посадили миллион деревьев

Феликс Финкбайнер начал сажать деревья еще в 2007 году. Сегодня его команда мечтает вырастить триллион саженцев.
Николай Кулапов
7 марта 2017 в 19:17
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Десять лет назад Феликс Финкбайнер — девятилетний школьник из Баварии — впервые всерьез задумался о климатических переменах. Беспокойство мальчика было понятно, ведь глобальное потепление угрожало его любимым животным — белым медведям.

Тогда же Феликс узнал о кенийской активистке Вангари Маатаи, получившей в 2004 году Нобелевскую премию мира за вклад в сохранение африканских лесов: за 25 лет она и ее соратники посадили в Кении 30 млн деревьев.

Вдохновившись ее примером, Феликс поставил целью посадить на своей родине миллион саженцев. Первым из них стала яблоня недалеко от входа в его школу.

Вскоре к подростку примкнули сверстники. Их кружок быстро разрастался; по прошествии пары лет о проекте Plant for the Planet, который возглавил Феликс, знали далеко за пределами его родного города Уффинг-ам-Штаффельзе. Совместными усилиями дети исполнили мечту Феликса: миллионное дерево было посажено в 2010 году.

Школьник, наделенный даром красноречия, не раз выступал с докладами перед самой разной аудиторией: от одноклассников до членов Европейского Парламента. В 2011 ему довелось прочесть речь на специальном заседании ООН.

  • Как школьники посадили миллион деревьев
    Тринадцатилетний Феликс выступает перед членами ООН в 2011 году. Фото: Plant for the Planet

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