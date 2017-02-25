  • Индия
    Индия
    В приюте Вриндавана: Лалита (справа) носит коротко стриженные волосы и заворачивается в белое — в ее культуре это были обязательные атрибуты вдовства. Сотрудница приюта Ранджана, тоже вдова, но она гораздо моложе — и менее скована традициями и обычаями. Фото: Эми Тансинг
  • Босния и Герцеговина
    Босния и Герцеговина
    В 20-ю годовщину массового убийства боснийских мусульман мужчин в Сребренице женщины приходят совершить очередное коллективное захоронение. Адвия Зукич склоняется к останкам покойного мужа Алага. Фото: Эми Тансинг
  • Уганда
    Уганда
    Кристин Наматову и ее сын Эндрю в доме, который пытались отнять у Кристин родственники ее умершего мужа. Лишить вдову имущества — обычное дело в этих краях. Наматову с помощью юристов отстояла дом. Фото: Эми Тансинг
Люди планеты

Клеймо на всю жизнь: вдовья доля

В некоторых обществах женщины, потерявшие мужей, становятся изгоями и нередко оказываются в приютах. А где-то вдов и вовсе лишают всего: детей, земли, крыши над головой. Есть ли надежда на перемены?
Текст: Синтия Горни Фото: Эми Тансинг
25 февраля 2017 в 10:24
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Вриндаван, Индия

Задолго до восхода вриндаванские вдовы спешат по темным немощеным переулкам, стараясь обходить грязные лужи и свежие коровьи лепешки. На одном и том же месте каждое утро волонтеры расставляют на тротуаре газовые плитки, чтобы заварить в огромных чанах чай. Вдовы знают: приходить надо очень рано, иначе чая может и не хватить.

5.30 утра, прохладный рассвет, тонкий бледный серп месяца. Несколько вдов кутаются в цветастые сари, но большинство — в белых: верный признак того, что перед вами женщина, потерявшая мужа.

Сколько точно вдов во Вриндаване, неизвестно. По одним оценкам, 2−3 тысячи, по другим — все 10, а то и больше. Сам Вриндаван и окрестные городишки — религиозный центр со множеством храмов бога Кришны и ашрамов, в которых не имеющие средств к существованию вдовы, сидя на полу, весь день исполняют бхаджаны — религиозные песнопения. Формально это дело паломников и священников, но, многократно повторяя песнопения, вдовы могут заслужить горячую еду, а, если повезет, коврик, на котором можно устроиться на ночь.

Вдовство — это клеймо на всю жизнь. Если ты стала вдовой, тебе очень не повезло. Ты проклята.

Живут вдовы и в приютах, и в съемных комнатах, а то и просто под куском брезента на обочине. Во Вриндаван они приезжают изо всех уголков Индии. Иногда женщины прибывают в сопровождении гуру, которому доверяют. Порой сюда их привозят родственники — оставляют в ашраме или на ближайшем перекрестке и уезжают прочь.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№161, февраль 2017).
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