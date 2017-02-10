Люди планеты

3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини

С XIII века эмблемой острова Сицилия считается трискелион — символ трех бегущих ног. Удивительно, что именно здесь 18 мая 1889 было суждено родиться трехногому Франческо Лентини — будущему прославленному циркачу.
National Geographic Россия
10 февраля 2017 в 21:01
11
  • 3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини
    Фото: wikimedia.org

У родителей Франческо было двенадцать детей, но только он, пятый, обладал столь необычной внешностью. У мальчика были три ноги, четыре ступни (одна, едва сформированная, находилась у колена третьей ноги), шестнадцать пальцев на ногах и два пениса.

Дополнительные конечности должны были принадлежать близнецу мальчика, однако из двух зародышей, находящихся в утробе, вполне сформировался лишь один, а ноги брата оказались соединены с позвоночником Франческо.

К концу XIX века такие случаи были описаны в медицинской литературе, но помочь мальчику хирурги не могли: операция грозила бы ему параличом или даже гибелью.


  • 3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини
    Фото: wikimedia.org

Родители отказались от ребенка, a его тетя, взявшись было за воспитание Франческо, вскоре передала его в детский дом. Как ни странно, это событие стало для мальчика уроком жизнелюбия — видя своих сверстников, лишенных конечностей, Франческо избавился от неприязни к собственному телу.


«С тех пор я больше никогда не жаловался. Я считал жизнь прекрасной и наслаждался ею», — рассказывал Лентини, вспоминая детство.

Мальчик выучился бегать, прыгать через скакалку, кататься на коньках и велосипеде, и даже играть в футбол. Все эти навыки пригодились, когда он переехал в США и присоединился к цирковой труппе, сменив имя на «Фрэнк».

Биографические статьи упоминают свойственные Лентини чувство юмора и шарм. Повзрослев, он стал развлекать публику не только трюками, но и легкой остроумной беседой. Например, на обычный вопрос из зала — «Как вы покупаете комплект из трех ботинок?» — Фрэнк отвечал: «Беру две пары, а четвертый башмак отдаю одноногому приятелю».

Артист был дважды женат и стал отцом четырех совершенно здоровых детей. Снискав всеобщее признание, Лентини оставался востребованным артистом вплоть до своего последнего дня. Смерть он встретил на семьдесят восьмом году жизни.

Тоже интересно

Как близнецы могут быть одновременно старше друг друга

Обсудить
СМИ2
Вселенский потоп: что уйдет под воду?
Вселенский потоп: что уйдет под воду?
Тоже интересно
Американский пожарный получил полностью новое лицо
Американский пожарный получил полностью новое лицо
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы