3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини
У родителей Франческо было двенадцать детей, но только он, пятый, обладал столь необычной внешностью. У мальчика были три ноги, четыре ступни (одна, едва сформированная, находилась у колена третьей ноги), шестнадцать пальцев на ногах и два пениса.
Дополнительные конечности должны были принадлежать близнецу мальчика, однако из двух зародышей, находящихся в утробе, вполне сформировался лишь один, а ноги брата оказались соединены с позвоночником Франческо.
К концу XIX века такие случаи были описаны в медицинской литературе, но помочь мальчику хирурги не могли: операция грозила бы ему параличом или даже гибелью.
Родители отказались от ребенка, a его тетя, взявшись было за воспитание Франческо, вскоре передала его в детский дом. Как ни странно, это событие стало для мальчика уроком жизнелюбия — видя своих сверстников, лишенных конечностей, Франческо избавился от неприязни к собственному телу.
«С тех пор я больше никогда не жаловался. Я считал жизнь прекрасной и наслаждался ею», — рассказывал Лентини, вспоминая детство.
Мальчик выучился бегать, прыгать через скакалку, кататься на коньках и велосипеде, и даже играть в футбол. Все эти навыки пригодились, когда он переехал в США и присоединился к цирковой труппе, сменив имя на «Фрэнк».
Биографические статьи упоминают свойственные Лентини чувство юмора и шарм. Повзрослев, он стал развлекать публику не только трюками, но и легкой остроумной беседой. Например, на обычный вопрос из зала — «Как вы покупаете комплект из трех ботинок?» — Фрэнк отвечал: «Беру две пары, а четвертый башмак отдаю одноногому приятелю».
Артист был дважды женат и стал отцом четырех совершенно здоровых детей. Снискав всеобщее признание, Лентини оставался востребованным артистом вплоть до своего последнего дня. Смерть он встретил на семьдесят восьмом году жизни.