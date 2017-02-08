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Документальный проект «Дети семнадцатого»

Американский писатель и российский фотограф запускают проект, посвященный 1917 году.
National Geographic Россия
8 февраля 2017 в 18:36
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  • Документальный проект «Дети семнадцатого»
    Фото: Михаил Мордасов

Русская революция — одна из самых обсуждаемых тем этого года, да и сам 1917 год — исключительно значимая веха в истории. Благодаря магии круглого числа сегодня вновь стали говорить о событиях столетней давности.

Писатель из США Пол Ричардсон и фотограф из России Михаил Мордасов запускают документальный проект, в котором о революции расскажут ее ровесники.

Одной из героинь проекта станет долгожительница из Великого Новгорода Антонина Александровна Куслеева. Ее семья была родом из Башкирии, но после революции всех раскулачили и отправили в Сибирь.

«Раскулачили. Какие они кулаки? У них никаких рабочих не было, — рассказывает Антонина Александровна. — У них много своих детей было. Они работали, скот держали, и вот за это их раскулачили и отправили в Сибирь. Это было дело осенью. А в Сибири уже был мороз, снег. Их привезли всех в лес. Привезли и бросили. Как хочете, так и живите. Они копали ямы в земле, делали избушки и там зимовали».

  • Антонина Александровна Куслеева
    Фото: Михаил Мордасов
  • Антонина Александровна Куслеева с дочерью Галиной Николаевной
    Фото: Михаил Мордасов
  • Антонина Александровна Куслеева с дочерью Галиной Николаевной
    Фото: Михаил Мордасов

Антонина Александровна чуть раньше успела уехать в Казахстан. В основном, о судьбе семьи рассказывала ее дочь Галина Николаевна. А сама она вспомнила только несколько ярких моментов из своей жизни. Как она была маленькой девочкой и каталась с горки. Как они с мамой приехали из Казахстана в родное село навестить семью и обнаружили только опустевший дом. Вспоминала также, как она подростком ездила в гости к родственникам в Сибирь.

  • Документальный проект «Дети семнадцатого»
    Фото: Михаил Мордасов

«Конечно, мы всерьез не рассчитываем на то, что люди, родившиеся в 1917 году, расскажут о революционных событиях, — объясняет Михаил Мордасов. — Мы хотим услышать из первых уст семейные истории, понять, как великая смута XX века изменила судьбу целого народа и как она повлияла на жизнь последующих поколений».

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