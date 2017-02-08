Документальный проект «Дети семнадцатого»
Русская революция — одна из самых обсуждаемых тем этого года, да и сам 1917 год — исключительно значимая веха в истории. Благодаря магии круглого числа сегодня вновь стали говорить о событиях столетней давности.
Писатель из США Пол Ричардсон и фотограф из России Михаил Мордасов запускают документальный проект, в котором о революции расскажут ее ровесники.
Одной из героинь проекта станет долгожительница из Великого Новгорода Антонина Александровна Куслеева. Ее семья была родом из Башкирии, но после революции всех раскулачили и отправили в Сибирь.
«Раскулачили. Какие они кулаки? У них никаких рабочих не было, — рассказывает Антонина Александровна. — У них много своих детей было. Они работали, скот держали, и вот за это их раскулачили и отправили в Сибирь. Это было дело осенью. А в Сибири уже был мороз, снег. Их привезли всех в лес. Привезли и бросили. Как хочете, так и живите. Они копали ямы в земле, делали избушки и там зимовали».
Антонина Александровна чуть раньше успела уехать в Казахстан. В основном, о судьбе семьи рассказывала ее дочь Галина Николаевна. А сама она вспомнила только несколько ярких моментов из своей жизни. Как она была маленькой девочкой и каталась с горки. Как они с мамой приехали из Казахстана в родное село навестить семью и обнаружили только опустевший дом. Вспоминала также, как она подростком ездила в гости к родственникам в Сибирь.
«Конечно, мы всерьез не рассчитываем на то, что люди, родившиеся в 1917 году, расскажут о революционных событиях, — объясняет Михаил Мордасов. — Мы хотим услышать из первых уст семейные истории, понять, как великая смута XX века изменила судьбу целого народа и как она повлияла на жизнь последующих поколений».
Журналисты планируют встретиться со столетними людьми, живущими не только на территории современной России, но и в странах, когда-то входивших в состав Российской империи. Итогом проекта станут книга и документальный фильм, главные герои которых — люди и история. Но «Дети семнадцатого» будут реализованы в том случае, если проект в ближайшее время соберет необходимые средства на краудфандинговой платформе.
В прошлом году Михаил Мордасов и Пол Ричардсон выпустили книгу «Хребет России» (Spine of Russia). Они проехали 6000 километров, собрали более 3500 фотографий и записали 100 часов интервью, чтобы рассказать о современной русской жизни, о людях, которые меняют жизнь вокруг себя.