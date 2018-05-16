  • Лондон как искусство: отель Brown’s
    Фото: Brown’s Hotel Facebook Page
  • Лондон как искусство: отель Brown’s
    Карпаччо из сериолы с белой фасолью и белым же трюфелем — часть обычного сета от Хайнца Бека, приглашенной звезды ресторана при отеле. Фото: Brown’s Hotel Facebook Page
  • Лондон как искусство: отель Brown’s
    Бар, названный в честь Теренса Донована, украшенный 50 работами выдающегося британского фотографа. Фото: www.roccofortehotels.com
  • Лондон как искусство: отель Brown’s
    В номерах Brown’s останавливались сотни самых высоких гостей — от Уинстона Черчилля и Агаты Кристи до Александра Белла и Дэвида Бекхэма. Фото: www.roccofortehotels.com
Лондон как искусство

Лондон как искусство: отель Brown’s

Первый отель Лондона и одно из любимых мест сэра Уинстона Черчилля.
National Geographic Россия
16 мая 2018 в 14:29
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Расположившись в самом сердце Мэйфера, рядом с Пикадилли, Бонд-Стрит и Грин-Парком, Brown’s ежегодно, ежемесячно и ежедневно покоряет сердца тех, кому посчастливилось в нем побывать. По сути, Brown’s можно рассматривать как отдельное произведение искусства. Лучшее слово для его описания — стиль, который проявляется во всем.

Редчайшая антикварная мебель, элегантные зеркалах в золотом обрамлении, изысканные панели из темного дерева и нестандартные цветовые решения… Это не шумная роскошь, ей нет нужды бросаться в глаза; напротив, она знает себе цену и «ведет» себя соответствующе, по всей видимости, впитав уроки аристократического достоинства у своих великих гостей.

Стиль правит балом и в «Донован Баре», главной точке силы Brown’s в вечернее время. Даже если вы на дух не переносите алкоголь, туда стоит заглянуть хотя бы ради изумительных образцов фотоискусства от Теренса Донована. Память о выдающемся фотографе живет в 50 работах, украшающих интерьер.

  • Лондон как искусство: отель Brown’s
    Фото: www.roccofortehotels.com

Даром что Британия, в «Доноване» не жалуют эли и стауты — он в первую очередь про авторские коктейли, на изготовление которых сюда приезжают главные звезды индустрии — такие, как Сальваторе Калабрезе, президент Гильдии барменов Великобритании.

Подобные поп-апы — выездные сессии лучших в своем деле — практикуются и в ресторане. С конца прошлого года на кухне Brown’s правит Хайнц Бек — немецкий шеф с итальянской выучкой и тремя звездами Мишлен. Глядя на приготовленные под его руководством блюда, ловишь себя на мысли, что осквернять их вилкой и ножом просто грешно — хочется заключить в рамку и повесить на стену. Впрочем, пересилить в себе эстета-визуала все же стоит — на вкус они не менее восхитительны.

  • Лондон как искусство: отель Brown’s
    В конце 2017 года Хайнц Бек в 15-й раз подряд защитил три мишленовские звезды. Фото: Brown’s Hotel Facebook Page
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