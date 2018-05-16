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Фото: Brown’s Hotel Facebook Page
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Карпаччо из сериолы с белой фасолью и белым же трюфелем — часть обычного сета от Хайнца Бека, приглашенной звезды ресторана при отеле. Фото: Brown’s Hotel Facebook Page
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Бар, названный в честь Теренса Донована, украшенный 50 работами выдающегося британского фотографа. Фото: www.roccofortehotels.com
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В номерах Brown’s останавливались сотни самых высоких гостей — от Уинстона Черчилля и Агаты Кристи до Александра Белла и Дэвида Бекхэма. Фото: www.roccofortehotels.com
Лондон как искусство: отель Brown’s
Расположившись в самом сердце Мэйфера, рядом с Пикадилли, Бонд-Стрит и Грин-Парком, Brown’s ежегодно, ежемесячно и ежедневно покоряет сердца тех, кому посчастливилось в нем побывать. По сути, Brown’s можно рассматривать как отдельное произведение искусства. Лучшее слово для его описания — стиль, который проявляется во всем.
Редчайшая антикварная мебель, элегантные зеркалах в золотом обрамлении, изысканные панели из темного дерева и нестандартные цветовые решения… Это не шумная роскошь, ей нет нужды бросаться в глаза; напротив, она знает себе цену и «ведет» себя соответствующе, по всей видимости, впитав уроки аристократического достоинства у своих великих гостей.
Стиль правит балом и в «Донован Баре», главной точке силы Brown’s в вечернее время. Даже если вы на дух не переносите алкоголь, туда стоит заглянуть хотя бы ради изумительных образцов фотоискусства от Теренса Донована. Память о выдающемся фотографе живет в 50 работах, украшающих интерьер.
Даром что Британия, в «Доноване» не жалуют эли и стауты — он в первую очередь про авторские коктейли, на изготовление которых сюда приезжают главные звезды индустрии — такие, как Сальваторе Калабрезе, президент Гильдии барменов Великобритании.
Подобные поп-апы — выездные сессии лучших в своем деле — практикуются и в ресторане. С конца прошлого года на кухне Brown’s правит Хайнц Бек — немецкий шеф с итальянской выучкой и тремя звездами Мишлен. Глядя на приготовленные под его руководством блюда, ловишь себя на мысли, что осквернять их вилкой и ножом просто грешно — хочется заключить в рамку и повесить на стену. Впрочем, пересилить в себе эстета-визуала все же стоит — на вкус они не менее восхитительны.
Особая стать и у номеров. C момента своего основания в 1837 году Brown’s повидал сотни самых высоких гостей, и сегодня в отеле есть шесть специальных сьютов, каждый из которых носит имя своего последнего топ-визитера — например, Дэвида Бекхэма. Впрочем, и из «обычных» номеров иногда просто не хочется выходить: нет-нет да ловишь себя на мысли, что сейчас бы засесть в этом интерьере вон в то кресло и полистать томик Голсуорси из мини-библиотеки английской классики, что рядом со столиком у окна.
- В каком отеле вы предпочитаете останавливаться? — однажды спросили у сэра Уинстона Черчилля.
- Я останавливаюсь не в отеле. Я останавливаюсь в Brown’s, — ответил человек, признанный величайшим британцем в истории.
Лучше и не скажешь.