Эволюция дорожной аптечки: от XIX века до наших дней
Весной 1888 года Роберт Вуд Джонсон — основатель компании, производящей медицинские товары, — сел на поезд, который следовал из Нью-Брансуика в Колорадо. Джентльмен, который ехал на соседнем месте, оказался главным хирургом на железной дороге Дэнвер и Рио Гранде. По дороге речь зашла о непростых буднях железнодорожников. Медик посетовал на то, как часто случаются несчастные случаи на путях, в депо и на станциях. Исход их обычно печален — у рабочих и пассажиров под рукой никогда нет медикаментов, а доктор редко оказывается поблизости. Этот разговор запомнился предпринимателю.
Вернувшись из поездки, он разослал письма врачам, работающим на других железных дорогах страны, и убедился в том, как велик спрос на средства первой помощи. Уже спустя год фабрика Johnson&Johnson начала выпускать аптечку для железнодорожников — в наборе были кровоостанавливающие повязки, бинты, марлевые тампоны, пропитанные антисептиком и резиновые пластыри. Эти наборы нужно было размещать в вагонах и на перронах.
К 2017 году фармацевтическая промышленность и туристическая индустрия шагнули далеко вперед. Сегодня кто-то едет на Бали за бронзовым загаром, другие лелеют мечту увидеть скульптуры Ватикана, третьи отправляются в паломничество к святым местам, а четвертых босс отправляет в трехдневную командировку. Вне зависимости от того, куда, зачем и насколько вы едете, в вашем багаже непременно должны быть средства первой помощи. Даже такие мелочи, как порез на пальце, мозоль на ноге или расстроенное пищеварение, могут поставить крест на поездке.
Итак, пройдемся по списку. Возьмите с собой средства от простуды и кашля, капли для глаз и ушей, антисептик, обезболивающее, спазмолитик, противоаллергическое, противовирусное, эластичный бинт и пластыри — на них не скупитесь: берите и ленту, и бактерицидный. Пригодится и пластырь Compeed® от мозолей.
Склянки и ампулы брать не рекомендуется. Если без них не обойтись, обмотайте их лейкопластырем: это немного смягчит удары, а если стекло треснет, то липкая лента не даст осколкам рассыпаться по всей аптечке.
Не забудьте препараты для нормализации работы желудочного-кишечного тракта. Кроме средств от изжоги и тяжести в животе, положите в аптечку Имодиум ® (препарат от диареи) и Микролакс®, слабительное средство, главное достоинство которого — мягкое и предсказуемое действие*. Препарат выпускается в формате микроклизмы, которая специально разработана для удобного одноразового применения.
Микролакс® выгодно отличается от обычных слабительных**: он действует через 5−15 минут (эффект от обычных слабительных непредсказуем и заметен лишь спустя 6 — 48 часов). Также Микролакс® подходит всей семье — даже беременным и малышам с рождения. Это делает его незаменимым «жителем» дорожной аптечки.
Одно из главных преимуществ этого препарата — его безопасность: он подходит детям с самого рождения, беременным и кормящим мамам.
* Способствует наступлению слабительного действия через 5−15 минут согласно инструкции по применению.
** Под обычными слабительными средствами подразумеваются пероральные слабительные.