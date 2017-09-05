  • Эволюция дорожной аптечки: от XIX века до наших дней
    Дорожная аптечка Johnson&Johnson, 1930. Фото: kilmerhouse.com
  • Эволюция дорожной аптечки: от XIX века до наших дней
    Свиток бинтов — один из первых комплектов от фирмы Johnson&Johnson. Фото: jnj.com
  • Эволюция дорожной аптечки: от XIX века до наших дней
    Перечень медикаментов в аптечке. Фото: kilmerhouse.com
Лекарства

Эволюция дорожной аптечки: от XIX века до наших дней

Аптечка — непременный спутник путешественника. Трудно себе представить, как без нее обходились 120 лет назад. Вместе с Микролакс® рассказываем о первом в истории дорожном медицинском наборе.
Партнерский материал
5 сентября 2017 в 19:43
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Весной 1888 года Роберт Вуд Джонсон — основатель компании, производящей медицинские товары, — сел на поезд, который следовал из Нью-Брансуика в Колорадо. Джентльмен, который ехал на соседнем месте, оказался главным хирургом на железной дороге Дэнвер и Рио Гранде. По дороге речь зашла о непростых буднях железнодорожников. Медик посетовал на то, как часто случаются несчастные случаи на путях, в депо и на станциях. Исход их обычно печален — у рабочих и пассажиров под рукой никогда нет медикаментов, а доктор редко оказывается поблизости. Этот разговор запомнился предпринимателю.

Вернувшись из поездки, он разослал письма врачам, работающим на других железных дорогах страны, и убедился в том, как велик спрос на средства первой помощи. Уже спустя год фабрика Johnson&Johnson начала выпускать аптечку для железнодорожников — в наборе были кровоостанавливающие повязки, бинты, марлевые тампоны, пропитанные антисептиком и резиновые пластыри. Эти наборы нужно было размещать в вагонах и на перронах.

  • Эволюция дорожной аптечки: от XIX века до наших дней
    Фото: kilmerhouse.com
Вскоре фирма стала рассылать подобные наборы на фабрики, военные части и даже в лагеря бойскаутов. В 1925 году аптечка бойскаутов комплектовалась треугольной повязкой, мягкой повязкой для компрессов и парой безопасных булавок, а в 1926 год набор пополнился обеззараживающей мазью, кремом от ожогов, повязками разных размеров и небольшой инструкцией.

К 2017 году фармацевтическая промышленность и туристическая индустрия шагнули далеко вперед. Сегодня кто-то едет на Бали за бронзовым загаром, другие лелеют мечту увидеть скульптуры Ватикана, третьи отправляются в паломничество к святым местам, а четвертых босс отправляет в трехдневную командировку. Вне зависимости от того, куда, зачем и насколько вы едете, в вашем багаже непременно должны быть средства первой помощи. Даже такие мелочи, как порез на пальце, мозоль на ноге или расстроенное пищеварение, могут поставить крест на поездке.

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