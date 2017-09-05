  • Diarrhoea: история болезни
    Растения из рода кровохлёбка (лат. Sanguisórba) считаются лекарственными. Фото: Александр Сопов
  • Diarrhoea: история болезни
    В Сибири бытовало убеждение о целебных свойствах корня щавеля. Фото: Bilder ur Nordens Flora, wikipedia.org
  • Diarrhoea: история болезни
    Белок — один из ингредиентов сибирского средства против диареи. Фото: paurian / Flickr.com
Лекарства

Diarrhoea: история болезни

Диарея — древний и малоприятный недуг, борьбу с которым человечество ведет не одно тысячелетие. В поисках панацеи наши предшественники прибегали к разным средствам — от мха и сенной трухи до соленой водки. Вместе с Имодиум® рассказываем о самых удивительных противодиарейных снадобьях в истории.
Николай Кулапов
5 сентября 2017 в 19:31
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Весной 2017 году палеонтологи обнаружили на челюсти неандертальца следы пеницилла — бактерицидного грибка, который и поныне можно встретить на зарослях мха. За находкой последовала гипотеза: наш дальний предок использовал мох как лекарство, стараясь избавиться от диареи, которую вполне могла вызвать патогенная бактерия Enterocytozoon bieneusi, найденная в той же пробе.

  • Diarrhoea: история болезни
    Фото: Александр Боднар

В течение следующих тысячелетий люди с переменным успехом искали лекарство от этого недуга. Много позже о нем напишет самый влиятельный медик в истории — Гиппократ, живший на рубеже V и VI веков до нашей эры. Он же введет в обиход и термин «диарея» (от др-греч. δια-ρρέω - протекать). До нас дошел рецепт лекарства, которое античный эскулап рекомендовал больным: «Выдавить сок черного винограда и граната, смешать его с вином, добавить крошки овечьего сыра и щепотку муки из обжареной пшеницы».

Трудно сказать, помогла бы такая микстура жителям средневековых городов, на которые регулярно обрушивались эпидемии дизентерии и холеры. Эпохи Средневековья и Возрождения сменили друг друга — а заветная панацея так и не была найдена.

Чтобы избавиться от желудочного расстройства, жители Сибири XIX века ставили на живот теплый компресс из сенной трухи, отрубей и золы, либо же втирали в кожу нашатырный спирт.

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