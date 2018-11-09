  • Диарея: история болезни
    Растения из рода кровохлёбка (лат. Sanguisórba) считались лекарственными. Обоснованно ли? Фото: Александр Сопов
  • Диарея: история болезни
    В Сибири бытовало убеждение о целебных свойствах корня щавеля. Фото: Bilder ur Nordens Flora, wikipedia.org
  • Диарея: история болезни
    Белок — один из ингредиентов сибирского средства против диареи. Фото: paurian / Flickr.com
Лекарства

Диарея: история болезни

Диарея — древний и малоприятный недуг, борьбу с которым человечество ведет не одно тысячелетие. В поисках панацеи наши предшественники прибегали к разным средствам — от мха и сенной трухи до соленой водки. Рассказываем о самых удивительных противодиарейных снадобьях в истории.
Николай Кулапов
9 ноября 2018 в 20:10
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Весной 2017 году палеонтологи обнаружили на челюсти неандертальца следы пеницилла – бактерицидного грибка, который и поныне можно встретить на зарослях мха. За находкой последовала гипотеза: наш дальний предок использовал мох как лекарство, стараясь избавиться от диареи, которую вполне могла вызвать патогенная бактерия Enterocytozoon bieneusi, найденная в той же пробе.

  • Диарея: история болезни
    Фото: Александр Боднар


В течение следующих тысячелетий люди с переменным успехом искали лекарство от этого недуга. Много позже о нем напишет самый влиятельный медик в истории – Гиппократ, живший на рубеже V и VI веков до нашей эры. Он же введет в обиход и термин «диарея» (от др-греч. δια-ρρέω – протекать). До нас дошел рецепт лекарства, которое античный эскулап рекомендовал больным: «Выдавить сок черного винограда и граната, смешать его с вином, добавить крошки овечьего сыра и щепотку муки из обжареной пшеницы».

Трудно сказать, помогла бы такая микстура жителям средневековых городов, на которые регулярно обрушивались эпидемии дизентерии и холеры. Эпохи Средневековья и Возрождения сменили друг друга – а заветная панацея так и не была найдена.

Чтобы избавиться от желудочного расстройства, жители Сибири XIX века ставили на живот теплый компресс из сенной трухи, отрубей и золы, либо же втирали в кожу нашатырный спирт.

В старых газетах Омской области можно встретить заметки о пользе сырых яичных белков. Рецепт противодиарейного средства звучал так: «В стакан свежего молока разбить яичный желток, затем тщательно перемешать и вскипятить. Смесь давать ребенку во время кормления». Оставшийся белок смешивали с сахаром и кормили им ребенка 5 раз в день. Другим – едва ли эффективным – средством от болей в животе считалась водка с солью. Сибиряки лечили растроенный желудок и растительными настоями. В ход шли культуры с выраженными вяжущими свойствами: пижма, тысячелистник, черемуха, корень конского щавеля,  полынь (так называемые «сосновые пальчики»), багульник и чеснок. При детских кишечных болезнях использовали корень кровохлебки.

  • Пижма Фото: Александр Боднар
  • Тысечелистник Фото: Наталья Золотых
  • Черемуха Фото: Кристина Денисова
  • Полынь Фото: Илюхина Ольга Юрьевна
  • Багульник Фото: Дмитрий Феоктистов


В 1873 году – в ту самую пору, пока сибирские знахари экспериментировали с отварами и настоями, – в Индию прибыл шотландский ботаник Джордж Уатт. Он будет изучать местную флору много лет, а плодом его усилий станет многотомный перечень полезных растений Индии. В его справочнике можно найти рецепт средства от диареи: смеси из толченых плодов бенгальской айвы, семян подорожника и манго, миндаля, сахара и каши (порошка, который добывают выпариванием пальмового сока). В качестве других лекарств индийцы рекомендовали сэру Уатту отвар из коры нильской акации и толченую древесину каламбака – алойного дерева.

  • Бетелевая пальма, или арека катеху Фото: Dinesh Valke / Flickr.com
  • Манго Фото: hojusaram / Flickr.com
  • Плод бенгальской айвы Фото: Sridhar Gutam / Flickr.com
  • Aкация нильская Фото: Dinesh Valke / Flickr.com


Европе понадобится почти сто лет, чтобы перейти от народных средств к действенной фармакологии. В 1969 году бельгийский медик Пол Янссен откроет лоперамид: белый кристаллический порошок с ярко выраженным антидиарейным свойством. Несмотря на прорыв в медицине, многие житeли Штатов и Европы останутся верны предрассудкам. Так, в 1970-х беременные и кормящие грудью американки могли услышать от близких совет не есть шоколад, поскольку это вызовет у новорожденного диарею (впрочем, столь же часто этому лакомству приписывали и обратный эффект).

  • Диарея: история болезни
    Коренные жители Уганды. Фото: Ilia Izotov


В восточной Африке роженицы до сих пор предпочитают целителей педиатрам. В Уганде, Сомали, Кении, Эфиопии и Танзании желудочное расстройство считается одним из признаков «ложного зуба» – мифического недуга, который поражает младенцев. По местным поверьям, им может заразиться женщина, просто пройдя мимо брошенного на землю детского зуба или став жертвой колдуна. Обычно новоиспеченная мать не подозревает о своей «болезни» – диагноз ставят шаманы, они же исполняют над ребенком «лечебный» обряд.

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