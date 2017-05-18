Чем заняться в Ле-Мане

10 причин посетить Ле-Ман

Ле-Ман, расположенный в часе езды от Парижа, прекрасно знаком любителям автоспорта, ведь здесь проходит одно из главных событий в мире автоспорта — 24-часовая гонка на выносливость. Разумеется, достоинства древнего города этим не ограничиваются. Приводим 10 причин отправиться туда уже в этом июне.
Партнерский материал
18 мая 2017 в 15:16
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  • 10 причин посетить Ле-Ман

1. Прогуляться вдоль древних стен

Усеянная двенадцатью башнями величественная галло-римская стена охраняет где-то отреставрированный, где-то безупречно сохранившийся город Плантагенетов, или Старый город. Это настоящий лабиринт из каменных домов на тихих узких улочках, бродя по которому нет-нет да наткнешься на готический храм или особняк старинной кладки. Учитывая то, что во Франции остается все меньше мест, где сохранилась средневековая атмосфера, Старый город обретает особую ценность.

  • 10 причин посетить Ле-Ман

2. Поболеть на «24 часа Ле-Мана»

Это соревнование на выносливость — одна из старейших и самых престижных автогонок, которая проводится с 1923 года. Именно ради нее в Ле-Ман ежегодно стекаются более 250 тысяч любителей автоспорта со всего мира, что в два раза превышает население города. Это настоящее испытание для автомобиля, который должен продержаться в течение 24 часов без повреждений, и пилота, который может провести в гонке до двенадцати часов подряд. Автомобили стартуют в три часа дня, заезд продолжается всю ночь и заканчивается в то же время на следующий день. В этом году в гонке примет участие российская команда G-Drive Racing при поддержке топлива G-Drive «Газпром нефти». Цель однозначна — победа в общем зачете. В 2017 году гонка пройдет 17−18 июня.

  • 10 причин посетить Ле-Ман

3. Съездить в автомобильный музей Ле-Мана

Всемирно известные гонки проводятся в Ле-Мане с 1906 года, когда здесь состоялся первый французский Гран-при. В автомобильном музее собраны 150 транспортных средств, каждое из которых вобрало в себя дух своего времени. И, конечно, там можно увидеть легендарные машины — победители гонок прошлых лет. Тут и Audi R10 — первый автомобиль с дизельным двигателем, и Audi R18 E-Tron Quattro, открывший гибридную эру в противостоянии прототипов, и легендарный Ford GT40.

  • 10 причин посетить Ле-Ман

4. Зайти в собор Святого Юлиана Читать далее

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