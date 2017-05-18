10 причин посетить Ле-Ман
1. Прогуляться вдоль древних стен
Усеянная двенадцатью башнями величественная галло-римская стена охраняет где-то отреставрированный, где-то безупречно сохранившийся город Плантагенетов, или Старый город. Это настоящий лабиринт из каменных домов на тихих узких улочках, бродя по которому нет-нет да наткнешься на готический храм или особняк старинной кладки. Учитывая то, что во Франции остается все меньше мест, где сохранилась средневековая атмосфера, Старый город обретает особую ценность.
2. Поболеть на «24 часа Ле-Мана»
Это соревнование на выносливость — одна из старейших и самых престижных автогонок, которая проводится с 1923 года. Именно ради нее в Ле-Ман ежегодно стекаются более 250 тысяч любителей автоспорта со всего мира, что в два раза превышает население города. Это настоящее испытание для автомобиля, который должен продержаться в течение 24 часов без повреждений, и пилота, который может провести в гонке до двенадцати часов подряд. Автомобили стартуют в три часа дня, заезд продолжается всю ночь и заканчивается в то же время на следующий день. В этом году в гонке примет участие российская команда G-Drive Racing при поддержке топлива G-Drive «Газпром нефти». Цель однозначна — победа в общем зачете. В 2017 году гонка пройдет 17−18 июня.
3. Съездить в автомобильный музей Ле-Мана
Всемирно известные гонки проводятся в Ле-Мане с 1906 года, когда здесь состоялся первый французский Гран-при. В автомобильном музее собраны 150 транспортных средств, каждое из которых вобрало в себя дух своего времени. И, конечно, там можно увидеть легендарные машины — победители гонок прошлых лет. Тут и Audi R10 — первый автомобиль с дизельным двигателем, и Audi R18 E-Tron Quattro, открывший гибридную эру в противостоянии прототипов, и легендарный Ford GT40.
4. Зайти в собор Святого Юлиана Читать далее
Символом города является собор Святого Юлиана, строительство которого началось еще в середине XI века. Соединение романского и готического стиля впечатляет даже самых далеких от архитектуры посетителей. Главная гордость собора — роскошные витражи
5. Увидеть световой спектакль
После захода солнца в Старом городе устраивают световое шоу «Ночи Химер» (La Nuit Des Chimères). На стены проецируют изображения ангелов, святых, сказочных существ и исторические сюжеты. Шоу можно посмотреть не только на соборе Святого Юлиана: световые представления проходят по всему городу, включая старинные галло-римские стены. Такие ночи проходят летом в нескольких французских городах, но версия Ле-Мана считается одной из самых зрелищных. «Ночи» проводятся ежегодно с 1 июля по 31 августа.
6. Побыть гонщиком
В Ле-Мане можно побывать не только зрителем гонки, но и почувствовать себя настоящим пилотом. Здесь работает знаменитый картинг-центр Le Mans Karting International. В дни, когда спортивный комплекс не закрыт под проведение соревнований, здесь можно покататься на высокоскоростных картах и потренироваться на игровых симуляторах.
7. Загадать желание у древнего менира
Перед входом в собор можно увидеть камень, который лежит тут с четвертого тысячелетия до нашей эры и застал еще кельтов. В четвертом веке с приходом христианства камень хотели разрушить, но этого не дал сделать Святой Юлиан. Менир считается счастливым камнем — каждый день сотни людей загадывают у него желание. Будете рядом, обязательно попытайте счастья.
8. Порадовать внутреннего гурмана на луковой ярмарке
В теплое время года на улице Освобождения (Avenue de la Libération) проходит луковая ярмарка, на которой можно попробовать луковый суп, хлеб и много других блюд. Продавцы с радость разрешают дегустировать и делятся некоторыми секретами своих рецептов.
9. Найти памятник Уилбуру Райту
В 1908 году конструктор первого в мире самолета Уилбур Райт испытывал в Ле-Мане один из аэропланов и установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 31 минуту и 30 секунд. В его честь в городе установили внушительный памятник.
10. Погулять по парку «Природная арка»
Природная арка (L'Arche de la Nature) — это самая настоящая ферма посреди города. Здесь расскажут, как вырастить тыкву необычной формы, а потом дадут покормить козочек, кроликов и уток. Парк полностью оборудован для родителей с детьми: от игровых площадок до беседок, в которых можно устроить семейный пикник.
Что ждать от нового сезона «24 часа Ле-Мана»? Посмотрите и узнайте, ради чего в город съезжается четверть миллиона любителей автогонок:
Фотографии предоставлены Shutterstock и ПАО «Газпром Нефть».