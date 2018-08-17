Вокруг света за 70 дней

Вокруг света за 70 дней: экспедиция финишировала в Москве!

15 августа экспедиция «Вокруг света за 70 дней с Land Rover», приуроченная к 70-летию легендарного бренда, успешно завершилась!
17 августа 2018 в 18:41
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  • Вокруг света за 70 дней: экспедиция финишировала в Москве!

За 70 дней пути команда во главе с Сергеем Долей проехала по территории 22 стран на шести континентах и теперь наконец вернулась домой.

Экспедиция прошла по всем правилам кругосветных путешествий: маршрут начался и закончился в одном и том же месте, пройдя через пару антиподов — две диаметрально противоположные точки на земном шаре.

Немного цифр:

экипажи двух внедорожников посетили почти 100 городов, проделав путь в 70 000 км по всему земному шару: 36 тысяч по дорогам на Land Rover Discovery и еще 34 тысячи — по воздуху. За рулем члены команды провели в общей сложности 500 часов. В ходе поездки они заправились на 169 различных станциях и лишь трижды остановились по требованию сотрудников полиции для проверки документов.

За 70 дней и 70 тысяч километров экипажи ни разу не пробили колеса. Для поддержки тонуса и бодрости духа команда выпила 500 литров кофе и 130 литров молочных коктейлей, а также съела 360 бургеров в самых разных уголках мира.

Теперь о маршруте.

Стартовав 7 июня в центре Jaguar Land Rover Experience, команда на экспедиционных Land Rover проехала по территории Российской Федерации. За первую неделю пути они посетили Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, а затем направились в Монголию, Китай и страны Восточной Азии. Спустя три недели с начала экспедиции экипажи достигли первого антипода недалеко от китайского города Эньши. Там, на каменистом речном берегу, был установлен флаг Land Rover, чтобы отметить пересечение одной из важнейших вех всего путешествия.

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