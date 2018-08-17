Вокруг света за 70 дней: экспедиция финишировала в Москве!
За 70 дней пути команда во главе с Сергеем Долей проехала по территории 22 стран на шести континентах и теперь наконец вернулась домой.
Экспедиция прошла по всем правилам кругосветных путешествий: маршрут начался и закончился в одном и том же месте, пройдя через пару антиподов — две диаметрально противоположные точки на земном шаре.
Немного цифр:
экипажи двух внедорожников посетили почти 100 городов, проделав путь в 70 000 км по всему земному шару: 36 тысяч по дорогам на Land Rover Discovery и еще 34 тысячи — по воздуху. За рулем члены команды провели в общей сложности 500 часов. В ходе поездки они заправились на 169 различных станциях и лишь трижды остановились по требованию сотрудников полиции для проверки документов.
За 70 дней и 70 тысяч километров экипажи ни разу не пробили колеса. Для поддержки тонуса и бодрости духа команда выпила 500 литров кофе и 130 литров молочных коктейлей, а также съела 360 бургеров в самых разных уголках мира.
Теперь о маршруте.
Стартовав 7 июня в центре Jaguar Land Rover Experience, команда на экспедиционных Land Rover проехала по территории Российской Федерации. За первую неделю пути они посетили Чебоксары, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ, а затем направились в Монголию, Китай и страны Восточной Азии. Спустя три недели с начала экспедиции экипажи достигли первого антипода недалеко от китайского города Эньши. Там, на каменистом речном берегу, был установлен флаг Land Rover, чтобы отметить пересечение одной из важнейших вех всего путешествия.
Пройдя через Лаос, Таиланд и Малайзию, маршрут завершился в Сингапуре. В общей сложности по странам Азии команда проехала более 11 000 км, затем перелетела на третий континент — в Австралию. Там путешественники провели неделю, проехав по океанскому побережью около 2 000 км. Оттуда экспедиция направилась в Южную Америку, где спустя 21 день после посещения Эньши экипажи достигли чилийского города Ла Серена, где находится второй антипод.
Восьмую неделю кругосветного путешествия экипажи провели в США. За шесть дней они проделали путь в 6,5 тысяч км от западного до восточного побережья и посетили 11 разных штатов и 9 крупных городов. После этого команда пересекла Атлантику, чтобы исследовать последний континент на своем пути — Африку. Несколько дней экипажи провели в Марокко, проехали Гибралтар и вернулись в Европу. За последнюю неделю экспедиция пересекла территорию Испании, Андорры, Франции, Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Чехии, Польши и Беларуси. Весь путь по европейским странам составил около 5 тысяч км. И, наконец, 15 августа экспедиция триумфально вернулась в Москву.
Сергей Доля, руководитель экспедиции, блогер-путешественник: «За 70 дней кругосветного путешествия мы оказались на побережьях двух океанов, побывали в 22 странах, увидели вживую слонов, кенгуру и коал. В разных странах мы знакомились с поклонниками автомобилей Land Rover: со многими из них мы пообщались и сделали памятные фото, а с некоторыми даже обменялись символическими, но от этого не менее ценными подарками. И все эти невероятные эмоции и настоящие приключения, которые буквально поджидали нас за каждым поворотом, стали возможны благодаря бренду Land Rover! ».
Автомобилем проекта был выбран Discovery пятого поколения. Передовые технологии и непревзойденные внедорожные возможности прекрасно сочетаются с продуманным и стильным дизайном автомобиля. Проходимость модели обеспечивается целым рядом интеллектуальных функций. В частности, система Terrain Response гарантирует непревзойденное сцепление со всеми типами дорожного покрытия, а система контролируемого движения под уклон Hill Descent Control и технология All-Terrain Progress Control, работающая как круиз-контроль в диапазоне от 2 до 30 км/ч, позволяют водителю не отвлекаться от рулевого управления на сложных участках трассы. Все это помогло участникам экспедиции с легкостью и комфортом преодолевать жаркие пустыни и форсировать вброд реки, карабкаться по каменистым горным дорогам, проезжать по грунтовым тропам и просто наслаждаться асфальтом скоростных шоссе.
Компания Jaguar Land Rover приглашает всех желающих ознакомиться с результатами проекта «Вокруг света за 70 дней с Land Rover» на всех официальных страницах бренда в социальных сетях. Все фото и видео, сделанные участниками поездки, можно найти по ссылкам:
youtube.com/user/ruLandRoverLife
А также в блоге и аккаунтах Сергея Доли: