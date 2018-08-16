54
0
Вокруг света за 70 дней: по Европе до Москвы
Участники планетарного заезда пролетели по финишной прямой, которая протянулась на 4899 километров через всю Европу.
16 августа 2018 в 18:42
70 дней пятеро путешественников мчались на восток наперегонки со временем. Заезд по Европе стал последним этапом марафона по шести континентам.
Гибралтар — Валенсия — Монпелье — Цюрих — Мюнхен — Вроцлав — Варшава — Даугавпилс — и, наконец, Москва!
Все знают о том, как фотогенична Европа. Типично испанские виды виды ждали команду по дороге в Валенсию.
А вот Андорра — настоящая Мекка лыжников и сноубордистов. Правда, далеко не все поклонники зимних видов спорта видели эти края летом.
Бонжур, мадам е месье! Добро пожаловать во Францию!
Швейцария — страна гор, сыра, шоколада. Сверим часы? Отлично: идём по графику!
Фото с Нойшванштайном и сердечная встреча в Мюнхене: проехали Германию!
15 августа две машины вернулись в точку старта. Предлагаем вспомнить подробности 70-дневного заезда! Посмотреть, как это было, можно в соцсетях Land Rover (раз, два, три, четыре) и Сергея Доли — лидера экспедиции (раз, два, три, четыре).