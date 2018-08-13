Вокруг света за 70 дней

Вокруг света за 70 дней: Африка

Перенестись из Америки в Африку за одну ночь и проделать почти тысячу километров по пустыне и побережью за три с половиной дня? О таком не мог мечтать и Жюль Верн!
13 августа 2018 в 18:43
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  • Вокруг света за 70 дней: Африка
    Эс-Сувейра

«Сафари» на языке суахили означает путешествие — и оно удалось на славу: два внедорожника проехали 856 километров по Северной Африке.

От Касабланки до Эс-Сувейры — и обратно на север, к столице Рабат: такой маршрут выбрали российские путешественники.


Время было дорого: команда Land Rover смогла посвятить Африке только четыре дня из 70 (маловато для знакомства с континентом, но достаточно для того, чтобы пообещать себе вернуться!).

Касабланка, что в переводе означает «белый дом» — самый крупный порт в стране.

Живая история: современные внедорожники и древняя крепость-порт Эс-Сувейра.

Добро пожаловать в столицу Марокко — город Рабат!

Пока вы читаете этот текст, пятеро путешественников уже мчатся по Европе к Москве — финишу кругосветки. Но квест ещё не закончился: в 70 точках маршрута команда оставила карточки с цифровыми кодами. Те, кто их найдёт, получат ценные призы от Land Rover.

Где искать подсказки? На этой карте сокровищ, в соцсетях Land Rover (раз, два, три, четыре) и Сергея Доли (раз, два, три, четыре). За постами удобно следить по хештегу #landrover70. Удачи!

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