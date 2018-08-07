  • Вокруг света за 70 дней: США
    Это Долина монументов — местность между Аризоной и Ютой. Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: США
    В Колорадо. Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: США
    «Нью-Йорк, Нью-Йорк!» Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: США
    Чудо инженерной мысли — знаменитая плотина Гувера (она же — Боулдер Дам). Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: США
    Это Канзас — откуда родом Элли и Тотошка. Мы проехали по дороге, которая, как видите, вовсе не из жёлтого кирпича. Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: США
    Land Rover на фоне визитной карточка Вашингтона! Фото: Сергей Доля
Вокруг света за 70 дней

Вокруг света за 70 дней: США

Машина летит по шоссе, которое тянется к самому горизонту — рассказываем о североамериканском «роад-трипе» мечты, которое проделали участники нашей кругосветной экспедиции.
Партнерский материал
7 августа 2018 в 18:13
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От Тихого океана — к Атлантическому, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк: великолепная пятёрка во главе с Сергеем Долей пересекла Штаты из конца в конец.

Путешественники преодолели 3220 миль — то есть 5200 километров — по каменистым пустыням Аризоны, мимо скал Юты и лесов Колорадо, мимо огромной плотины Боулдер-Дам, лугов Канзаса, Белого Дома в Вашингтоне, и по Бродвею в Нью-Йорке — и к шумной Ниагаре!

Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Альбукерке, Оклахома, Мемфис, Атланта, Шарлотт, Вашингтон, Нью-Йорк — вот маршрут американского отрезка кругосветки.

Земля Ангелов и Лес остролиста: добро пожаловать в Голливуд (который в оригинале вовсе не «Holy» — святой, a «Holly» — остролист).

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля


Всё, что случается в Вегасе — остаётся в Вегасе. Но мы всё равно поделимся с вами снимками, которые сделала там наша команда!

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Не обошлось и без приключений: в Колорадо команда попала под крупный град — оцените размер градин на фото (листайте галерею). Впрочем, всё благополучно: машины и группа выдержали испытание непогодой!

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Нью-Йорк, он же — Большое яблоко, он же — крупнейший город Америки, который никогда не спит.

На снимках ниже — великий Ниагарский водопад, разделяющий североамериканский штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.

Пересекая континент, путешественники догоняли солнце и пересекали часовые пояса: за 12 дней пути по США они 4 раза переводили стрелки часов на час вперед.

Сейчас, когда вы читаете этот текст, Доля и команда уже в Африке и движутся к Европе. Близится финишная прямая — но наш квест продолжается: ищите карточки, которые наши герои прячут по ходу путешествия — и выигрывайте призы!

Следите за ходом экспедиции на официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70.

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