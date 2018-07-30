  • «Вокруг света за 70 дней»: антипод №2 и красота по-южноамерикански
    Фото: Сергей Доля
  • «Вокруг света за 70 дней»: антипод №2 и красота по-южноамерикански
    Фото: Сергей Доля
  • «Вокруг света за 70 дней»: антипод №2 и красота по-южноамерикански
    Фото: Сергей Доля
Вокруг света за 70 дней

«Вокруг света за 70 дней»: антипод №2 и красота по-южноамерикански

Команда, отправившаяся в самое масштабное путешествие года, выполнила одну из главных задач — показываем, как это было.
Партнерский материал
30 июля 2018 в 17:56
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Один из ключевых параметров кругосветного путешествия — пересечение двух антиподов, географических точек на противоположных сторонах земного шара. До первого антипода команда «Вокруг света за 70 дней» добралась в конце июня — им стала точка недалеко от китайского города Эньши. Теперь же покорена и ее противоположность, расположившаяся рядом с чилийской Ла-Сереной.
Всего за прошедшую неделю путешественники преодолели на своих Land Rover Discovery около 2500 километров. Чили обеспечил не только прохождение второго антипода, но и изумительные пейзажи.

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Въезд в Сантьяго
    Фото: Сергей Доля

Ну, и, конечно, куда без пеликанов!

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Следующий континент на пути Сергея Доли и компании — Северная Америка, где команду «Вокруг света за 70 дней» ждет россыпь приключений: от Лас-Вегаса и Вашингтона до Большого Яблока и Большого Каньона.

Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжается!

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