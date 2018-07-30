«Вокруг света за 70 дней»: антипод №2 и красота по-южноамерикански
Один из ключевых параметров кругосветного путешествия — пересечение двух антиподов, географических точек на противоположных сторонах земного шара. До первого антипода команда «Вокруг света за 70 дней» добралась в конце июня — им стала точка недалеко от китайского города Эньши. Теперь же покорена и ее противоположность, расположившаяся рядом с чилийской Ла-Сереной.
Всего за прошедшую неделю путешественники преодолели на своих Land Rover Discovery около 2500 километров. Чили обеспечил не только прохождение второго антипода, но и изумительные пейзажи.
Ну, и, конечно, куда без пеликанов!
Следующий континент на пути Сергея Доли и компании — Северная Америка, где команду «Вокруг света за 70 дней» ждет россыпь приключений: от Лас-Вегаса и Вашингтона до Большого Яблока и Большого Каньона.
Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжается!