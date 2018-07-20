  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Великая океанская дорога в штате Виктория. Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
  • Сергей Доля с поклонниками
    Сергей Доля с поклонниками
    Фото: Вокруг света за 70 дней
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Австралия
    Фото: Сергей Доля
Вокруг света за 70 дней

Вокруг света за 70 дней: Австралия

Делимся лучшими фотографиями австралийского этапа главного автопутешествия года.
Партнерский материал
20 июля 2018 в 17:01
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Поездка по стране, занимающей целый континент, заняла у команды «Вокруг света за 70 дней» неделю, за которую они преодолели 3000 километров. Первым пунктом маршрута стал Брисбен, затем транзитом через Порт-Маккуори путешественники последовательно побывали в Сиднее, Канберре и Мельбурне, охватив таким образом крупнейшие города Австралии.

  • Резидент Брисбена
    Фото: Сергей Доля
  • Канберра
    Фото: Сергей Доля
  • Путь к Сиднею
    Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Вид на Харбор-Бридж — обязательный компонент любой фотосессии из Сиднея. Фото: Сергей Доля
  • А про легендарное здание сиднейского оперного театра и говорить не приходится. Фото: Сергей Доля
  • Мельбурн с высоты птичьего полета
    Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Главный городской рынок
    Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Теперь экспедицию ждут Южная и Северная Америки, представленные Чили и США соответственно. Поездка по Штатам обещает стать самой насыщенной во всем маршруте: от Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса до Вашингтона и Нью-Йорка, главные точки силы огромной страны и почти шесть тысяч километров пути.

Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжается!

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