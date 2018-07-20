Вокруг света за 70 дней: Австралия
Поездка по стране, занимающей целый континент, заняла у команды «Вокруг света за 70 дней» неделю, за которую они преодолели 3000 километров. Первым пунктом маршрута стал Брисбен, затем транзитом через Порт-Маккуори путешественники последовательно побывали в Сиднее, Канберре и Мельбурне, охватив таким образом крупнейшие города Австралии.
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Резидент БрисбенаФото: Сергей Доля
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КанберраФото: Сергей Доля
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Путь к СиднеюФото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
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Вид на Харбор-Бридж — обязательный компонент любой фотосессии из Сиднея. Фото: Сергей Доля
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А про легендарное здание сиднейского оперного театра и говорить не приходится. Фото: Сергей Доля
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Мельбурн с высоты птичьего полетаФото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
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Главный городской рынокФото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
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Фото: Сергей Доля
Теперь экспедицию ждут Южная и Северная Америки, представленные Чили и США соответственно. Поездка по Штатам обещает стать самой насыщенной во всем маршруте: от Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса до Вашингтона и Нью-Йорка, главные точки силы огромной страны и почти шесть тысяч километров пути.
Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжается!