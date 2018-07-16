  • Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!
    Привет из Таиланда! Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!
    Фото: Вокруг Света за 70 дней
  • Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!
    Фото: Сергей Доля
Вокруг света за 70 дней

Вокруг света за 70 дней: полпути пройдено!

Завершив азиатский этап, самое масштабное путешествие года перевалило за свой временной экватор.
Партнерский материал
16 июля 2018 в 13:59
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В крупнейшей части света на пути команды Land Rover и Сергея Доли лежали пять стран: Монголия, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия — и город-государство Сингапур. По территории Азии путешественники проехали 9733 километра.

Выезд из Сингапура пришелся на 36-й день экспедиции. Таким образом, из 70 дней, отведенных на поездку, уже осталось меньше половины.

  • Малайзия
    Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Лаос
    Фото: Сергей Доля
  • Лаос
    Фото: Сергей Доля

В данный момент команда кругосветки находится в Брисбене, одном из трех крупнейших городов Австралии. Оттуда транзитом через Порт-Маккуори ребята отправятся в Сидней, затем — в Меримбулу, а напоследок их ждут два дня в Мельбурне.

По завершении австралийского этапа экспедиция переместится в Южную Америку с первой остановкой в Чили.

Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжается!

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