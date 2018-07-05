Вокруг света за 70 дней: Китай
Участники экспедиции «Вокруг света за 70 дней», стартовавшей в Москве 7 июня, успешно завершили второй этап путешествия, оставив позади Россию, Монголию и Китай и проехав более 12 500 км. Из Китая через Лаос они направились в Таиланд.
ДЕНЬ 17, ПЕКИН — ТАЙЮАНЬ
Команда преодолела почти 5000 километров по Китаю и побывала в 11 городах. В Сиане в провинции Шэньси участники экспедиции встретились с терракотовой армией — статуями китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди.
ДЕНЬ 19, СИАНЬ
Во время поездки по Китаю команда во главе с Сергеем Долей также добралась до одной из важнейших точек маршрута — первого антипода неподалеку от города Эньши в провинции Хубэй.
ДЕНЬ 21, АНТИПОД
По международным правилам путешествие считается кругосветным, если пересекает две диаметрально противоположные точки земного шара — так называемые антиподы. Второй из них находится недалеко от чилийского города Ла Серена, куда участники экспедиции планируют приехать примерно через 20 дней.
ДЕНЬ 22, ЭНЬШИ
Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжает набирать обороты! В 70 точках маршрута члены экипажа прячут подарки — карточки с цифровыми кодами. Пользователи, которые следят за ходом поездки, могут найти карточки и получить ценные призы: сувенирную продукцию и фирменные аксессуары Land Rover, среди которых особенный приз — велосипед Land Rover.