  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
  • Вокруг света за 70 дней: Китай
    Фото: Сергей Доля
Вокруг света за 70 дней

Вокруг света за 70 дней: Китай

Второй этап главного кругосветного путешествия года завершен. Показываем лучшие фотографии и ждем продолжения!
Партнерский материал
5 июля 2018 в 12:15

Участники экспедиции «Вокруг света за 70 дней», стартовавшей в Москве 7 июня, успешно завершили второй этап путешествия, оставив позади Россию, Монголию и Китай и проехав более 12 500 км. Из Китая через Лаос они направились в Таиланд.

ДЕНЬ 17, ПЕКИН — ТАЙЮАНЬ

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Команда преодолела почти 5000 километров по Китаю и побывала в 11 городах. В Сиане в провинции Шэньси участники экспедиции встретились с терракотовой армией — статуями китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди.

ДЕНЬ 19, СИАНЬ

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Во время поездки по Китаю команда во главе с Сергеем Долей также добралась до одной из важнейших точек маршрута — первого антипода неподалеку от города Эньши в провинции Хубэй.

ДЕНЬ 21, АНТИПОД

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

По международным правилам путешествие считается кругосветным, если пересекает две диаметрально противоположные точки земного шара — так называемые антиподы. Второй из них находится недалеко от чилийского города Ла Серена, куда участники экспедиции планируют приехать примерно через 20 дней.

ДЕНЬ 22, ЭНЬШИ

  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля
  • Фото: Сергей Доля

Следите за ходом экспедиции на ее официальном сайте и в соцсетях по хештегу #landrover70. И, конечно, не забывайте о карте сокровищ — квест продолжает набирать обороты! В 70 точках маршрута члены экипажа прячут подарки — карточки с цифровыми кодами. Пользователи, которые следят за ходом поездки, могут найти карточки и получить ценные призы: сувенирную продукцию и фирменные аксессуары Land Rover, среди которых особенный приз — велосипед Land Rover.

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